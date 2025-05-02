3 мая на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Ризеспором» и «Газиантепом». Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за места в первой десятке. «Ризеспор» постарается прервать череду неудач на своeм поле, а «Газиантеп» попытается вернуть уверенность после поражений от лидеров.
«Ризеспор»
«Ризеспор» идeт на 14-м месте с 37 очками и пытается избежать борьбы за выживание. Команда проиграла «Кайсериспору» в прошлом туре (0:1) и забила лишь дважды за последние пять матчей. Главная проблема коллектива – слабая атака (0.40 гола за игру за последние 5 туров) и регулярные ошибки в обороне: пропущено в 18 из 20 последних матчей.
Лидером нападения остаeтся Али Соу с 14 голами в сезоне, но даже его усилий недостаточно, чтобы регулярно добиваться успеха. Дома «Ризеспор» играет неуверенно, выиграв лишь один из пяти последних матчей.
«Газиантеп»
«Газиантеп» идeт 11-м с 42 очками. Команда проиграла «Фенербахче» (1:3) в предыдущем туре, но продолжает забивать: серия из четырeх матчей подряд с голами. За последние 5 матчей команда забила 5 голов и пропустила 8. Главной атакующей силой остаeтся Кенан Кодро (8 голов).
На выезде «Газиантеп» чередует успехи с неудачами, но атакующий стиль позволяет рассчитывать на результат. В обороне команда нестабильна – в пяти последних играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч.
Факты о командах:
«Ризеспор»
- Проиграли 3 из 5 последних матчей.
- В последних 5 матчах забили 2 гола, пропустили 6.
- Пропускают в 18 из 20 последних игр.
- Средняя результативность – 0.40 гола за матч.
«Газиантеп»
- Забивает в 4 последних матчах.
- В последних 5 матчах забили 5 голов, пропустили 8.
- Пропускает в 5 последних матчах.
- Средняя результативность – 1.00 гол за матч.
Прогноз на матч «Ризеспор» – «Газиантеп»
С учeтом формы команд, «Газиантеп» выглядит более стабильным в атаке и способен воспользоваться слабой обороной хозяев. «Ризеспор» продолжает испытывать трудности с результативностью и вряд ли сможет навязать острую борьбу. «Газиантеп» должен забить, но не исключено, что хозяева смогут ответить хотя бы одним мячом.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Газиантеп» больше 1 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20