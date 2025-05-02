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Прогноз на точный счет матча «Ризеспор» – «Газиантеп»: Суперлига, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:15
Ризеспор - Газиантеп
03 мая 2025, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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6.2
Точный счёт 1:1
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3 мая на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Ризеспором» и «Газиантепом». Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за места в первой десятке. «Ризеспор» постарается прервать череду неудач на своeм поле, а «Газиантеп» попытается вернуть уверенность после поражений от лидеров.

«Ризеспор»

«Ризеспор» идeт на 14-м месте с 37 очками и пытается избежать борьбы за выживание. Команда проиграла «Кайсериспору» в прошлом туре (0:1) и забила лишь дважды за последние пять матчей. Главная проблема коллектива – слабая атака (0.40 гола за игру за последние 5 туров) и регулярные ошибки в обороне: пропущено в 18 из 20 последних матчей.

Лидером нападения остаeтся Али Соу с 14 голами в сезоне, но даже его усилий недостаточно, чтобы регулярно добиваться успеха. Дома «Ризеспор» играет неуверенно, выиграв лишь один из пяти последних матчей.

«Газиантеп»

«Газиантеп» идeт 11-м с 42 очками. Команда проиграла «Фенербахче» (1:3) в предыдущем туре, но продолжает забивать: серия из четырeх матчей подряд с голами. За последние 5 матчей команда забила 5 голов и пропустила 8. Главной атакующей силой остаeтся Кенан Кодро (8 голов).

На выезде «Газиантеп» чередует успехи с неудачами, но атакующий стиль позволяет рассчитывать на результат. В обороне команда нестабильна – в пяти последних играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч.

Факты о командах:

«Ризеспор»

  • Проиграли 3 из 5 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забили 2 гола, пропустили 6.
  • Пропускают в 18 из 20 последних игр.
  • Средняя результативность – 0.40 гола за матч.

«Газиантеп»

  • Забивает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забили 5 голов, пропустили 8.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Средняя результативность – 1.00 гол за матч.

Личные встречи
40% (4)
0% (0)
60% (6)
14
Забитых мячей
15
1.4
В среднем за матч
1.5
5:4
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:5
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
2 : 0
03.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 0
09.12.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 1
17.03.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
2 : 0
06.11.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Газиантеп
2 : 0
20.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 41 тур
Газиантеп
4 : 5
11.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
3 : 0
20.01.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
2 : 0
17.02.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 2
22.09.2019
Газиантеп
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Прогноз на матч «Ризеспор» – «Газиантеп»

С учeтом формы команд, «Газиантеп» выглядит более стабильным в атаке и способен воспользоваться слабой обороной хозяев. «Ризеспор» продолжает испытывать трудности с результативностью и вряд ли сможет навязать острую борьбу. «Газиантеп» должен забить, но не исключено, что хозяева смогут ответить хотя бы одним мячом.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Газиантеп» больше 1 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20

6.2
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Газиантеп Ризеспор
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