3 мая на стадионе «Ризе Стады» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Ризеспором» и «Газиантепом». Обе команды находятся в середине таблицы и продолжают борьбу за места в первой десятке. «Ризеспор» постарается прервать череду неудач на своeм поле, а «Газиантеп» попытается вернуть уверенность после поражений от лидеров.

«Ризеспор»

«Ризеспор» идeт на 14-м месте с 37 очками и пытается избежать борьбы за выживание. Команда проиграла «Кайсериспору» в прошлом туре (0:1) и забила лишь дважды за последние пять матчей. Главная проблема коллектива – слабая атака (0.40 гола за игру за последние 5 туров) и регулярные ошибки в обороне: пропущено в 18 из 20 последних матчей.

Лидером нападения остаeтся Али Соу с 14 голами в сезоне, но даже его усилий недостаточно, чтобы регулярно добиваться успеха. Дома «Ризеспор» играет неуверенно, выиграв лишь один из пяти последних матчей.

«Газиантеп»

«Газиантеп» идeт 11-м с 42 очками. Команда проиграла «Фенербахче» (1:3) в предыдущем туре, но продолжает забивать: серия из четырeх матчей подряд с голами. За последние 5 матчей команда забила 5 голов и пропустила 8. Главной атакующей силой остаeтся Кенан Кодро (8 голов).

На выезде «Газиантеп» чередует успехи с неудачами, но атакующий стиль позволяет рассчитывать на результат. В обороне команда нестабильна – в пяти последних играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч.

Факты о командах:

«Ризеспор»

Проиграли 3 из 5 последних матчей.

В последних 5 матчах забили 2 гола, пропустили 6.

Пропускают в 18 из 20 последних игр.

Средняя результативность – 0.40 гола за матч.

«Газиантеп»

Забивает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах забили 5 голов, пропустили 8.

Пропускает в 5 последних матчах.

Средняя результативность – 1.00 гол за матч.

Личные встречи 40% (4) 0% (0) 60% (6) 14 Забитых мячей 15 1.4 В среднем за матч 1.5 5:4 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:5 Турция. Суперлига, 34 тур Ризеспор 2 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 15 тур Газиантеп 1 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 30 тур Ризеспор 3 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 11 тур Газиантеп 2 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 38 тур Газиантеп 2 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 19 тур Ризеспор 0 : 1 Газиантеп Турция. Суперлига, 41 тур Газиантеп 4 : 5 Ризеспор Турция. Суперлига, 20 тур Ризеспор 3 : 0 Газиантеп Турция. Суперлига, 22 тур Газиантеп 2 : 0 Ризеспор Турция. Суперлига, 5 тур Ризеспор 1 : 2 Газиантеп

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Газиантеп»

С учeтом формы команд, «Газиантеп» выглядит более стабильным в атаке и способен воспользоваться слабой обороной хозяев. «Ризеспор» продолжает испытывать трудности с результативностью и вряд ли сможет навязать острую борьбу. «Газиантеп» должен забить, но не исключено, что хозяева смогут ответить хотя бы одним мячом.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: