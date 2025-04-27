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«Крузейро» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

27 апреля 2025 9:43
Крузейро - Васко да Гама
28 апр. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 6 тур
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2.1
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
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28 апреля на стадионе Estádio Municipal João Havelange состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Крузейро» и «Васко да Гамой». Обе команды имеют одинаковое количество очков и находятся в середине таблицы, поэтому предстоящая игра важна для закрепления позиций. Обе команды подходят к матчу после плотного графика, и в их игре важную роль сыграет физическое состояние футболистов.

«Крузейро»

После 5 туров «Крузейро» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Габриэл Барбоза с 7 голами в 14 матчах. Однако оборона «Крузейро» вызывает вопросы: команда пропускает в 16 из последних 18 матчей, что делает их уязвимыми даже против не самых грозных соперников. Последние выступления на международной арене, где «Крузейро» проиграл «Палестино» (1:2) и «Мушук Руне» (1:2), говорят о нестабильности в обороне.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» также имеет в активе 7 очков после 5 туров и располагается на 10-й строчке таблицы. Команда забила 5 голов за последние 5 матчей (1 гол за игру) и пропустила всего 3 (0.6 гола за матч), что говорит о хорошем уровне игры в защите. Лидером атак является Пабло Вехетти, забивший 14 голов в 20 матчах. Несмотря на нулевые ничьи в последних двух встречах против «Лануса» и «Фламенго», «Васко» демонстрирует организованную и сдержанную игру.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает столько же.
  • Габриэл Барбоза – лучший бомбардир с 7 голами в 14 матчах.

«Васко да Гама»

  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр.
  • Забивает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.
  • Пабло Вехетти – лучший бомбардир с 14 голами в 20 матчах.

Личные встречи
36% (5)
36% (5)
29% (4)
20
Забитых мячей
16
1.43
В среднем за матч
1.14
5:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 28 тур
Крузейро
1 : 1
30.09.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
0 : 0
17.06.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 2
23.11.2023
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 14 тур
Васко да Гама
0 : 1
08.07.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
1 : 0
03.12.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 0
02.09.2019
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 29 тур
Васко да Гама
2 : 0
14.10.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 10 тур
Крузейро
1 : 1
07.06.2018
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крузейро
0 : 1
26.11.2017
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 3
04.08.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
2 : 2
17.09.2015
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
1 : 3
14.06.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 1
24.11.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
5 : 3
02.09.2013
Васко да Гама
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Прогноз на матч «Крузейро» – «Васко да Гама»

Матч обещает быть равным и напряжeнным. Оба клуба забивают не слишком много, но имеют определeнный потенциал в атаке. «Крузейро» играет агрессивнее, но часто ошибается в защите, в то время как «Васко да Гама» делает ставку на организованную игру и минимизацию рисков. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать осторожное начало встречи с активизацией во втором тайме. В матче возможна как ничья, так и минимальная победа одной из сторон. При этом ставка на «обе забьют» выглядит вполне логичной.

Рекомендации для ставок:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Индивидуальный тотал «Васко да Гама» больше 0.5 – коэффициент 1.70

2.1
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Васко да Гама Крузейро
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Матч завершен
2 : 0
2.2
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус - Монца
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
Матч завершен
1 : 5
1.45
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.45
Матч завершен
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