28 апреля на стадионе Estádio Municipal João Havelange состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Крузейро» и «Васко да Гамой». Обе команды имеют одинаковое количество очков и находятся в середине таблицы, поэтому предстоящая игра важна для закрепления позиций. Обе команды подходят к матчу после плотного графика, и в их игре важную роль сыграет физическое состояние футболистов.
«Крузейро»
После 5 туров «Крузейро» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Габриэл Барбоза с 7 голами в 14 матчах. Однако оборона «Крузейро» вызывает вопросы: команда пропускает в 16 из последних 18 матчей, что делает их уязвимыми даже против не самых грозных соперников. Последние выступления на международной арене, где «Крузейро» проиграл «Палестино» (1:2) и «Мушук Руне» (1:2), говорят о нестабильности в обороне.
«Васко да Гама»
«Васко да Гама» также имеет в активе 7 очков после 5 туров и располагается на 10-й строчке таблицы. Команда забила 5 голов за последние 5 матчей (1 гол за игру) и пропустила всего 3 (0.6 гола за матч), что говорит о хорошем уровне игры в защите. Лидером атак является Пабло Вехетти, забивший 14 голов в 20 матчах. Несмотря на нулевые ничьи в последних двух встречах против «Лануса» и «Фламенго», «Васко» демонстрирует организованную и сдержанную игру.
Факты о командах
«Крузейро»
- Пропускает в 16 из 18 последних матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает столько же.
- Габриэл Барбоза – лучший бомбардир с 7 голами в 14 матчах.
«Васко да Гама»
- Пропускает в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр.
- Забивает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.
- Пабло Вехетти – лучший бомбардир с 14 голами в 20 матчах.
Прогноз на матч «Крузейро» – «Васко да Гама»
Матч обещает быть равным и напряжeнным. Оба клуба забивают не слишком много, но имеют определeнный потенциал в атаке. «Крузейро» играет агрессивнее, но часто ошибается в защите, в то время как «Васко да Гама» делает ставку на организованную игру и минимизацию рисков. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать осторожное начало встречи с активизацией во втором тайме. В матче возможна как ничья, так и минимальная победа одной из сторон. При этом ставка на «обе забьют» выглядит вполне логичной.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.20
- Индивидуальный тотал «Васко да Гама» больше 0.5 – коэффициент 1.70