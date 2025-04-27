28 апреля на стадионе Estádio Municipal João Havelange состоится матч 6-го тура чемпионата Бразилии между «Крузейро» и «Васко да Гамой». Обе команды имеют одинаковое количество очков и находятся в середине таблицы, поэтому предстоящая игра важна для закрепления позиций. Обе команды подходят к матчу после плотного графика, и в их игре важную роль сыграет физическое состояние футболистов.

«Крузейро»

После 5 туров «Крузейро» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.2 гола за игру) и пропустила 6 (1.2 гола за матч). Лучший бомбардир команды – Габриэл Барбоза с 7 голами в 14 матчах. Однако оборона «Крузейро» вызывает вопросы: команда пропускает в 16 из последних 18 матчей, что делает их уязвимыми даже против не самых грозных соперников. Последние выступления на международной арене, где «Крузейро» проиграл «Палестино» (1:2) и «Мушук Руне» (1:2), говорят о нестабильности в обороне.

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» также имеет в активе 7 очков после 5 туров и располагается на 10-й строчке таблицы. Команда забила 5 голов за последние 5 матчей (1 гол за игру) и пропустила всего 3 (0.6 гола за матч), что говорит о хорошем уровне игры в защите. Лидером атак является Пабло Вехетти, забивший 14 голов в 20 матчах. Несмотря на нулевые ничьи в последних двух встречах против «Лануса» и «Фламенго», «Васко» демонстрирует организованную и сдержанную игру.

Факты о командах

«Крузейро»

Пропускает в 16 из 18 последних матчей.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает столько же.

Габриэл Барбоза – лучший бомбардир с 7 голами в 14 матчах.

«Васко да Гама»

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч за последние 5 игр.

Забивает в среднем 1 гол за игру в последних матчах.

Пабло Вехетти – лучший бомбардир с 14 голами в 20 матчах.

Личные встречи 36% (5) 36% (5) 29% (4) 20 Забитых мячей 16 1.43 В среднем за матч 1.14 5:3 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 2:2 Бразилия. Серия А, 28 тур Крузейро 1 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 9 тур Васко да Гама 0 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 33 тур Крузейро 2 : 2 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 14 тур Васко да Гама 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 36 тур Васко да Гама 1 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 17 тур Крузейро 1 : 0 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 29 тур Васко да Гама 2 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 10 тур Крузейро 1 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 37 тур Крузейро 0 : 1 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 18 тур Васко да Гама 0 : 3 Крузейро Бразилия. Серия А, 26 тур Крузейро 2 : 2 Васко да Гама Бразилия. Серия А, 7 тур Васко да Гама 1 : 3 Крузейро Бразилия. Серия А, 36 тур Васко да Гама 2 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 17 тур Крузейро 5 : 3 Васко да Гама

Прогноз на матч «Крузейро» – «Васко да Гама»

Матч обещает быть равным и напряжeнным. Оба клуба забивают не слишком много, но имеют определeнный потенциал в атаке. «Крузейро» играет агрессивнее, но часто ошибается в защите, в то время как «Васко да Гама» делает ставку на организованную игру и минимизацию рисков. Учитывая текущую форму команд, можно ожидать осторожное начало встречи с активизацией во втором тайме. В матче возможна как ничья, так и минимальная победа одной из сторон. При этом ставка на «обе забьют» выглядит вполне логичной.

Рекомендации для ставок: