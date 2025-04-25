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«Неман» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 15:28
Неман - Динамо-Брест
26 апр. 2025, суббота 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
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26 апреля 2025 года в ЦСК Неман состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси между командами Неман и Динамо-Брест. Ожидается интересная борьба, ведь обе команды проделали большую работу в чемпионате, но только одна из них выйдет с победой из этой встречи. Неман обладает хорошей атакующей мощью, а Динамо-Брест постарается побороться за важные очки в своей задаче остаться в верхней половине таблицы.

«Неман»

«Неман» продемонстрировал отличную форму в последних играх, набрав 9 очков в 5 матчах и заняв 4-е место в таблице. Команда забивает в среднем 1.8 гола за игру, что говорит о хорошей атакующей линии. В последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили лишь 3. Основным бомбардиром является Антон Сучков, который уже забил 3 гола в 9 матчах. Несмотря на свои сильные стороны в атаке, команда не всегда справляется с обороной, но в целом выглядит достаточно сбалансированной.

«Неман» также хорош на домашнем стадионе, где они не проигрывают в 12 из последних 14 матчей. Их хорошая оборона в последних играх и способность стабильно забивать делают их фаворитами этой встречи.

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест», в свою очередь, находится на 10-м месте с 6 очками после 5 туров. Команда не так уверенно выступает в атаке, забив в среднем 1 гол за игру. В последних 5 играх они забили 5 голов и пропустили 5. Лидер атаки – Михаил Гордейчук, который забил 4 гола в 9 матчах. Однако проблемы с реализацией атакующих действий могут быть решены, так как «Динамо-Брест» неоднократно забивало в последних матчах против сильных соперников, таких как Сморгонь (2:0).

Несмотря на небольшие проблемы в атаке, команда имеет крепкую оборону, пропуская в среднем 1 гол за игру. Но в последних играх им не удавалось побеждать, что сказывается на их мотивации перед предстоящим матчем.

Факты о командах

«Неман»

  • 4-е место в турнирной таблице с 9 очками.
  • В последних 5 играх забивает 9 голов, пропустив 3.
  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру.
  • Не проигрывает в 12 из последних 14 домашних матчей.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.

«Динамо-Брест»

  • 10-е место с 6 очками после 5 туров.
  • В последних 5 играх забивает 5 голов, пропуская 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Личные встречи
35% (13)
22% (8)
43% (16)
41
Забитых мячей
53
1.11
В среднем за матч
1.43
3:0
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.10.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
2 : 0
01.06.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
3 : 1
23.09.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо-Брест
1 : 3
06.05.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
0 : 0
22.08.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
2 : 1
10.04.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 3
02.08.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 1
02.04.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо-Брест
3 : 1
28.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Неман
1 : 0
27.06.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
0 : 1
05.10.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
6 : 1
25.05.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
0 : 3
02.12.2018
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 0
07.07.2018
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
0 : 2
04.11.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо-Брест
0 : 2
21.06.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 4
19.08.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
23.04.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 1
26.10.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 3
21.06.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
0 : 1
23.11.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
04.10.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
1 : 2
17.08.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 1
01.06.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
1 : 1
23.06.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
2 : 0
13.04.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
3 : 0
07.10.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Динамо-Брест
1 : 1
23.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
1 : 1
10.04.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Динамо-Брест
3 : 0
11.09.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
2 : 3
05.08.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
1 : 1
11.05.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
2 : 1
16.10.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
23.06.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 0
24.04.2010
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 0
23.09.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 7 тур
Неман
0 : 1
10.05.2009
Динамо-Брест
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Прогноз на матч «Неман» – «Динамо-Брест»

«Неман» демонстрирует отличные результаты в атаке и обороне, что дает им преимущество перед «Динамо-Брестом», который в последние несколько матчей не может добиться победы. Несмотря на то, что «Динамо-Брест» достаточно стабилен в обороне, атака у них работает не так эффективно, что может сказаться на их шансах в этой игре.

Наиболее вероятный исход матча – победа «Неман», но с возможностью забитых голов обеими командами, так как обе команды, несмотря на оборонительные слабости, достаточно опасны в атаке.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Неман» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Неман» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.88
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Неман
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