26 апреля 2025 года в ЦСК Неман состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси между командами Неман и Динамо-Брест. Ожидается интересная борьба, ведь обе команды проделали большую работу в чемпионате, но только одна из них выйдет с победой из этой встречи. Неман обладает хорошей атакующей мощью, а Динамо-Брест постарается побороться за важные очки в своей задаче остаться в верхней половине таблицы.

«Неман»

«Неман» продемонстрировал отличную форму в последних играх, набрав 9 очков в 5 матчах и заняв 4-е место в таблице. Команда забивает в среднем 1.8 гола за игру, что говорит о хорошей атакующей линии. В последних пяти играх они забили 9 голов и пропустили лишь 3. Основным бомбардиром является Антон Сучков, который уже забил 3 гола в 9 матчах. Несмотря на свои сильные стороны в атаке, команда не всегда справляется с обороной, но в целом выглядит достаточно сбалансированной.

«Неман» также хорош на домашнем стадионе, где они не проигрывают в 12 из последних 14 матчей. Их хорошая оборона в последних играх и способность стабильно забивать делают их фаворитами этой встречи.

«Динамо-Брест»

«Динамо-Брест», в свою очередь, находится на 10-м месте с 6 очками после 5 туров. Команда не так уверенно выступает в атаке, забив в среднем 1 гол за игру. В последних 5 играх они забили 5 голов и пропустили 5. Лидер атаки – Михаил Гордейчук, который забил 4 гола в 9 матчах. Однако проблемы с реализацией атакующих действий могут быть решены, так как «Динамо-Брест» неоднократно забивало в последних матчах против сильных соперников, таких как Сморгонь (2:0).

Несмотря на небольшие проблемы в атаке, команда имеет крепкую оборону, пропуская в среднем 1 гол за игру. Но в последних играх им не удавалось побеждать, что сказывается на их мотивации перед предстоящим матчем.

Факты о командах

«Неман»

4-е место в турнирной таблице с 9 очками.

В последних 5 играх забивает 9 голов, пропустив 3.

Забивает в среднем 1.8 гола за игру.

Не проигрывает в 12 из последних 14 домашних матчей.

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.

«Динамо-Брест»

10-е место с 6 очками после 5 туров.

В последних 5 играх забивает 5 голов, пропуская 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 1 гол за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за игру.

Личные встречи 35% (13) 22% (8) 43% (16) 41 Забитых мячей 53 1.11 В среднем за матч 1.43 3:0 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 6:1 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 26 тур Динамо-Брест 2 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 11 тур Неман 2 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Неман 3 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Динамо-Брест 1 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Динамо-Брест 0 : 0 Неман Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Неман 2 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 18 тур Динамо-Брест 1 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 3 тур Неман 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Динамо-Брест 3 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Неман 1 : 0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Неман 0 : 1 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 6 : 1 Неман Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман 0 : 3 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Динамо-Брест 1 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 28 тур Неман 0 : 2 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 13 тур Динамо-Брест 0 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 19 тур Неман 0 : 4 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 4 тур Динамо-Брест 2 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 24 тур Неман 2 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 11 тур Динамо-Брест 1 : 3 Неман Беларусь. Высшая лига, 31 тур Динамо-Брест 0 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 26 тур Неман 0 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 21 тур Динамо-Брест 1 : 2 Неман Беларусь. Высшая лига, 10 тур Неман 1 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 14 тур Динамо-Брест 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 3 тур Неман 2 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 27 тур Неман 3 : 0 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 15 тур Динамо-Брест 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 4 тур Неман 1 : 1 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 24 тур Динамо-Брест 3 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 20 тур Неман 2 : 3 Динамо-Брест Беларусь. Высшая лига, 9 тур Динамо-Брест 1 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 28 тур Динамо-Брест 2 : 1 Неман Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо-Брест 4 : 0 Неман Беларусь. Высшая лига, 5 тур Неман 0 : 0 Динамо-Брест Чемпионат Белоруссии, 20 тур Динамо-Брест 2 : 0 Неман Чемпионат Белоруссии, 7 тур Неман 0 : 1 Динамо-Брест

Прогноз на матч «Неман» – «Динамо-Брест»

«Неман» демонстрирует отличные результаты в атаке и обороне, что дает им преимущество перед «Динамо-Брестом», который в последние несколько матчей не может добиться победы. Несмотря на то, что «Динамо-Брест» достаточно стабилен в обороне, атака у них работает не так эффективно, что может сказаться на их шансах в этой игре.

Наиболее вероятный исход матча – победа «Неман», но с возможностью забитых голов обеими командами, так как обе команды, несмотря на оборонительные слабости, достаточно опасны в атаке.

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