26 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в рамках 34 тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет с «Ипсвичем». Команды решают разные задачи: хозяева борются за Лигу чемпионов, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Обе команды активно играют в атаке, но при этом часто позволяют соперникам забивать. С учeтом турнирной мотивации и текущей формы, матч обещает быть ярким и результативным.
«Ньюкасл»
Команда Эдди Хау идeт на 5-м месте с 59 очками. В последних пяти матчах «Ньюкасл» набрал хороший ход: 15 забитых голов (3.0 в среднем) и 6 пропущенных (1.2 за игру). «Сороки» забивают в 8 матчах подряд и демонстрируют мощное наступление, особенно дома. Александер Исак набрал феноменальную форму – 25 голов в сезоне. Даже несмотря на поражение от «Астон Виллы» 1:4, атака остаeтся одним из главных козырей команды. На домашнем стадионе «Ньюкасл» действует напористо и результативно, забивая минимум два мяча почти в каждом матче.
«Ипсвич»
Новичок Премьер-лиги занимает 18-е место с 21 очком. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей, пропуская в каждом. В последних пяти играх – 7 забитых и 13 пропущенных мячей (в среднем 1.4 и 2.6 соответственно). Главная проблема – оборона: команда пропускает уже 15 матчей подряд. При этом атака старается использовать контратаки, и Лиэм Делап с 12 голами – главный шанс «Ипсвича» на успех. Однако на фоне топ-клубов оборона команды рушится слишком быстро.
Факты о командах
«Ньюкасл»
- Забивает в 8 матчах подряд
- В среднем: 3.0 гола за матч в атаке, 1.2 – в обороне
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
«Ипсвич»
- Пропускает в 15 матчах подряд
- В среднем: 1.4 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне
- Не выигрывает в 3 матчах
Прогноз на матч
С учeтом атакующего потенциала «Ньюкасла» и нестабильной обороны «Ипсвича» матч должен пройти под диктовку хозяев. «Сороки» забивают много и уверенно используют домашний фактор. «Ипсвич» способен забить, но пропускает слишком часто, чтобы рассчитывать на очки. Исход очевиден: победа «Ньюкасла» с высокой вероятностью пробоя тотала. Можно ожидать и голы от обеих команд.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.60
- Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 2.5 – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00