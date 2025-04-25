Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Ньюкасл» – «Ипсвич»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.60

25 апреля 2025 10:21
Ньюкасл - Ипсвич Таун
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 34 тур
Перейти в онлайн матча
1.6
Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.60
Сделать ставку

26 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в рамках 34 тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет с «Ипсвичем». Команды решают разные задачи: хозяева борются за Лигу чемпионов, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Обе команды активно играют в атаке, но при этом часто позволяют соперникам забивать. С учeтом турнирной мотивации и текущей формы, матч обещает быть ярким и результативным.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау идeт на 5-м месте с 59 очками. В последних пяти матчах «Ньюкасл» набрал хороший ход: 15 забитых голов (3.0 в среднем) и 6 пропущенных (1.2 за игру). «Сороки» забивают в 8 матчах подряд и демонстрируют мощное наступление, особенно дома. Александер Исак набрал феноменальную форму – 25 голов в сезоне. Даже несмотря на поражение от «Астон Виллы» 1:4, атака остаeтся одним из главных козырей команды. На домашнем стадионе «Ньюкасл» действует напористо и результативно, забивая минимум два мяча почти в каждом матче.

«Ипсвич»

Новичок Премьер-лиги занимает 18-е место с 21 очком. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей, пропуская в каждом. В последних пяти играх – 7 забитых и 13 пропущенных мячей (в среднем 1.4 и 2.6 соответственно). Главная проблема – оборона: команда пропускает уже 15 матчей подряд. При этом атака старается использовать контратаки, и Лиэм Делап с 12 голами – главный шанс «Ипсвича» на успех. Однако на фоне топ-клубов оборона команды рушится слишком быстро.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем: 3.0 гола за матч в атаке, 1.2 – в обороне
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Ипсвич»

  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • В среднем: 1.4 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне
  • Не выигрывает в 3 матчах

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
14
Забитых мячей
5
2.8
В среднем за матч
1
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
21.12.2024
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
17.04.2017
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ньюкасл
3 : 0
22.10.2016
Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 45 тур
Ньюкасл
2 : 2
24.04.2010
Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
26.09.2009
Ньюкасл

Прогноз на матч

С учeтом атакующего потенциала «Ньюкасла» и нестабильной обороны «Ипсвича» матч должен пройти под диктовку хозяев. «Сороки» забивают много и уверенно используют домашний фактор. «Ипсвич» способен забить, но пропускает слишком часто, чтобы рассчитывать на очки. Исход очевиден: победа «Ньюкасла» с высокой вероятностью пробоя тотала. Можно ожидать и голы от обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

1.6
Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.60
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Ньюкасл
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 