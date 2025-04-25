26 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в рамках 34 тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет с «Ипсвичем». Команды решают разные задачи: хозяева борются за Лигу чемпионов, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета. Обе команды активно играют в атаке, но при этом часто позволяют соперникам забивать. С учeтом турнирной мотивации и текущей формы, матч обещает быть ярким и результативным.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау идeт на 5-м месте с 59 очками. В последних пяти матчах «Ньюкасл» набрал хороший ход: 15 забитых голов (3.0 в среднем) и 6 пропущенных (1.2 за игру). «Сороки» забивают в 8 матчах подряд и демонстрируют мощное наступление, особенно дома. Александер Исак набрал феноменальную форму – 25 голов в сезоне. Даже несмотря на поражение от «Астон Виллы» 1:4, атака остаeтся одним из главных козырей команды. На домашнем стадионе «Ньюкасл» действует напористо и результативно, забивая минимум два мяча почти в каждом матче.

«Ипсвич»

Новичок Премьер-лиги занимает 18-е место с 21 очком. Команда проиграла 3 из последних 4 матчей, пропуская в каждом. В последних пяти играх – 7 забитых и 13 пропущенных мячей (в среднем 1.4 и 2.6 соответственно). Главная проблема – оборона: команда пропускает уже 15 матчей подряд. При этом атака старается использовать контратаки, и Лиэм Делап с 12 голами – главный шанс «Ипсвича» на успех. Однако на фоне топ-клубов оборона команды рушится слишком быстро.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Забивает в 8 матчах подряд

В среднем: 3.0 гола за матч в атаке, 1.2 – в обороне

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Ипсвич»

Пропускает в 15 матчах подряд

В среднем: 1.4 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне

Не выигрывает в 3 матчах

Личные встречи 60% (3) 20% (1) 20% (1) 14 Забитых мячей 5 2.8 В среднем за матч 1 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 17 тур Ипсвич Таун 0 : 4 Ньюкасл Англия. Чемпионшип, 43 тур Ипсвич Таун 3 : 1 Ньюкасл Англия. Чемпионшип, 14 тур Ньюкасл 3 : 0 Ипсвич Таун Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 45 тур Ньюкасл 2 : 2 Ипсвич Таун Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 9 тур Ипсвич Таун 0 : 4 Ньюкасл

Прогноз на матч

С учeтом атакующего потенциала «Ньюкасла» и нестабильной обороны «Ипсвича» матч должен пройти под диктовку хозяев. «Сороки» забивают много и уверенно используют домашний фактор. «Ипсвич» способен забить, но пропускает слишком часто, чтобы рассчитывать на очки. Исход очевиден: победа «Ньюкасла» с высокой вероятностью пробоя тотала. Можно ожидать и голы от обеих команд.

Рекомендованные ставки