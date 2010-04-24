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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Ипсвич Таун
Ньюкасл - Ипсвич Таун: обзор матча 24 апреля 2010
Ньюкасл
24.04.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 45 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Ньюкасл - Ипсвич Таун
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Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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