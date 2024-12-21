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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Ньюкасл
Ипсвич Таун - Ньюкасл: обзор матча 21 декабря 2024
Ипсвич Таун
21.12.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Ньюкасл
1'
А. Исак
32'
Д. Мерфи
45+2'
А. Исак
54'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Ньюкасл
80'
Замена
Л. Майли
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Н. Бродхед
️️️️
С. Шмодикс
78'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
У. Бернс
78'
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
76'
73'
Замена
М. Альмирон
️️️️
А. Исак
Желтая карточка
С. Морси
65'
64'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Мерфи
64'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Уиллок
64'
Замена
К. Триппьер
️️️️
В. Ливраменто
Замена
К. Филлипс
️️️️
Й. Каюсте
62'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Чаплин
62'
54'
ГОЛ! 0:4!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
О. Хатчинсон
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Исак
Пас отдал
Б. Гимарайнс
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Э. Гордон
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
4
Кларк
2
Каюсте
8
Морси
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
7
Бернс
8
Чаплин
3-1-3-2-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
5
Шер
16
Тонали
3
Холл
28
Уиллок
39
Гимарайнс
23
Мерфи
17
Гордон
9
Исак
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
2
Каюсте
27
Филлипс
27
Филлипс
2
Каюсте
8
Чаплин
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Чаплин
20
Хатчинсон
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
33
Бродхед
33
Бродхед
11
Шмодикс
2
Ливраменто
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Ливраменто
28
Уиллок
11
Барнс
11
Барнс
28
Уиллок
23
Мерфи
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
23
Мерфи
39
Гимарайнс
67
Майли
67
Майли
39
Гимарайнс
9
Исак
10
Альмирон
10
Альмирон
9
Исак
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ньюкасл
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Ипсвич Таун - Ньюкасл
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
9
7
Офсайды
3
1
Количество передач
403
582
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.7
2.31
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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