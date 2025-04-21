22 апреля на арене «Фонте Нова» в Салвадоре «Баия» примет «Сеару» в рамках пятого тура чемпионата Бразилии. Команды находятся в диаметрально противоположных зонах таблицы, но встречаются в момент, когда у каждой есть весомые причины включить максимум. «Баия» отчаянно нуждается в очках после неудачного старта, а «Сеара» стремится закрепиться в зоне лидеров.
«Баия»
После четырeх туров команда располагается на предпоследнем, 19-м месте, с тремя очками. Основная проблема «Баии» – нестабильность в обороне: 7 пропущенных мячей за последние 5 матчей, при этом команда не смогла выиграть ни одной встречи в рамках текущего розыгрыша Серии A. В среднем коллектив пропускает 1.40 гола за игру, что объясняет текущее положение.
В нападении ставка делается на Эрика, который забил 7 голов в 21 матче. Но без системной поддержки полузащиты его эффективность снижается. Тем не менее, в 11 из последних 13 матчей команда забивала, и дома способна зацепиться за гол, особенно с учeтом не самой надeжной обороны соперника.
«Сеара»
Гости идут пятыми, набрав 7 очков, и показывают отличную форму в атаке: 9 мячей за последние 5 игр, средний показатель – 1.80 гола за матч. Педро Раул – главный бомбардир команды, 9 голов в 10 играх подтверждают его ключевую роль в схеме нападения. Команда забивает в каждом матче турнира, но и пропускает немало – 8 голов за 5 игр (1.60 в среднем).
Отметим, что «Сеара» редко уходит с поля без гола и способна воспользоваться проблемами «Баии» в обороне. Однако и сама команда не выглядит надeжной у своих ворот, особенно в гостях, где играет менее уверенно.
Факты о командах:
«Баия»
- 19-е место, 3 очка.
- В последних 5 матчах: 1.00 забито, 1.40 пропущено.
- Забивает в 11 из 13 последних матчей.
- Эрик – 7 голов в сезоне.
«Сеара»
- 5-е место, 7 очков.
- В последних 5 матчах: 1.80 забито, 1.60 пропущено.
- Педро Раул – 9 мячей в 10 матчах.
- Забивает в каждом матче текущего сезона.
Прогноз на матч «Баия» – «Сеара»
С учeтом атакующего потенциала обеих команд и статистики последних туров, ожидается открытый и результативный матч. «Баия» будет действовать на победу, но с текущими проблемами в защите это может обернуться проблемами. «Сеара» умеет использовать слабости соперника и, скорее всего, забьeт. Обе команды, скорее всего, отличатся, а исход будет зависеть от точности реализации.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Сеары» больше 1.5 – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Гол Педро Раула – коэффициент 2.20