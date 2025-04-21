22 апреля на арене «Фонте Нова» в Салвадоре «Баия» примет «Сеару» в рамках пятого тура чемпионата Бразилии. Команды находятся в диаметрально противоположных зонах таблицы, но встречаются в момент, когда у каждой есть весомые причины включить максимум. «Баия» отчаянно нуждается в очках после неудачного старта, а «Сеара» стремится закрепиться в зоне лидеров.

«Баия»

После четырeх туров команда располагается на предпоследнем, 19-м месте, с тремя очками. Основная проблема «Баии» – нестабильность в обороне: 7 пропущенных мячей за последние 5 матчей, при этом команда не смогла выиграть ни одной встречи в рамках текущего розыгрыша Серии A. В среднем коллектив пропускает 1.40 гола за игру, что объясняет текущее положение.

В нападении ставка делается на Эрика, который забил 7 голов в 21 матче. Но без системной поддержки полузащиты его эффективность снижается. Тем не менее, в 11 из последних 13 матчей команда забивала, и дома способна зацепиться за гол, особенно с учeтом не самой надeжной обороны соперника.

«Сеара»

Гости идут пятыми, набрав 7 очков, и показывают отличную форму в атаке: 9 мячей за последние 5 игр, средний показатель – 1.80 гола за матч. Педро Раул – главный бомбардир команды, 9 голов в 10 играх подтверждают его ключевую роль в схеме нападения. Команда забивает в каждом матче турнира, но и пропускает немало – 8 голов за 5 игр (1.60 в среднем).

Отметим, что «Сеара» редко уходит с поля без гола и способна воспользоваться проблемами «Баии» в обороне. Однако и сама команда не выглядит надeжной у своих ворот, особенно в гостях, где играет менее уверенно.

Факты о командах:

«Баия»

19-е место, 3 очка.

В последних 5 матчах: 1.00 забито, 1.40 пропущено.

Забивает в 11 из 13 последних матчей.

Эрик – 7 голов в сезоне.

«Сеара»

5-е место, 7 очков.

В последних 5 матчах: 1.80 забито, 1.60 пропущено.

Педро Раул – 9 мячей в 10 матчах.

Забивает в каждом матче текущего сезона.

Личные встречи 44% (4) 22% (2) 33% (3) 9 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 5 тур Баия 1 : 0 Сеара Бразилия. Серия А, 23 тур Баия 1 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 4 тур Сеара 1 : 2 Баия Бразилия. Серия А, 24 тур Баия 0 : 2 Сеара Бразилия. Серия А, 5 тур Сеара 2 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 27 тур Баия 1 : 2 Сеара Бразилия. Серия А, 8 тур Сеара 0 : 0 Баия Бразилия. Серия А, 34 тур Баия 2 : 1 Сеара Бразилия. Серия А, 15 тур Сеара 0 : 2 Баия

Прогноз на матч «Баия» – «Сеара»

С учeтом атакующего потенциала обеих команд и статистики последних туров, ожидается открытый и результативный матч. «Баия» будет действовать на победу, но с текущими проблемами в защите это может обернуться проблемами. «Сеара» умеет использовать слабости соперника и, скорее всего, забьeт. Обе команды, скорее всего, отличатся, а исход будет зависеть от точности реализации.

Рекомендации для ставок: