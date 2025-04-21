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«Баия» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

21 апреля 2025 9:51
Баия - Сеара
22 апр. 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 5 тур
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1.9
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
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22 апреля на арене «Фонте Нова» в Салвадоре «Баия» примет «Сеару» в рамках пятого тура чемпионата Бразилии. Команды находятся в диаметрально противоположных зонах таблицы, но встречаются в момент, когда у каждой есть весомые причины включить максимум. «Баия» отчаянно нуждается в очках после неудачного старта, а «Сеара» стремится закрепиться в зоне лидеров.

«Баия»

После четырeх туров команда располагается на предпоследнем, 19-м месте, с тремя очками. Основная проблема «Баии» – нестабильность в обороне: 7 пропущенных мячей за последние 5 матчей, при этом команда не смогла выиграть ни одной встречи в рамках текущего розыгрыша Серии A. В среднем коллектив пропускает 1.40 гола за игру, что объясняет текущее положение.

В нападении ставка делается на Эрика, который забил 7 голов в 21 матче. Но без системной поддержки полузащиты его эффективность снижается. Тем не менее, в 11 из последних 13 матчей команда забивала, и дома способна зацепиться за гол, особенно с учeтом не самой надeжной обороны соперника.

«Сеара»

Гости идут пятыми, набрав 7 очков, и показывают отличную форму в атаке: 9 мячей за последние 5 игр, средний показатель – 1.80 гола за матч. Педро Раул – главный бомбардир команды, 9 голов в 10 играх подтверждают его ключевую роль в схеме нападения. Команда забивает в каждом матче турнира, но и пропускает немало – 8 голов за 5 игр (1.60 в среднем).

Отметим, что «Сеара» редко уходит с поля без гола и способна воспользоваться проблемами «Баии» в обороне. Однако и сама команда не выглядит надeжной у своих ворот, особенно в гостях, где играет менее уверенно.

Факты о командах:

«Баия»

  • 19-е место, 3 очка.
  • В последних 5 матчах: 1.00 забито, 1.40 пропущено.
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей.
  • Эрик – 7 голов в сезоне.

«Сеара»

  • 5-е место, 7 очков.
  • В последних 5 матчах: 1.80 забито, 1.60 пропущено.
  • Педро Раул – 9 мячей в 10 матчах.
  • Забивает в каждом матче текущего сезона.

Личные встречи
44% (4)
22% (2)
33% (3)
9
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 23 тур
Баия
1 : 1
28.10.2021
Сеара
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
1 : 2
17.06.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 2
06.12.2020
Сеара
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сеара
2 : 0
24.08.2020
Баия
Бразилия. Серия А, 27 тур
Баия
1 : 2
22.10.2019
Сеара
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сеара
0 : 0
09.06.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 1
15.11.2018
Сеара
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сеара
0 : 2
30.08.2018
Баия
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Прогноз на матч «Баия» – «Сеара»

С учeтом атакующего потенциала обеих команд и статистики последних туров, ожидается открытый и результативный матч. «Баия» будет действовать на победу, но с текущими проблемами в защите это может обернуться проблемами. «Сеара» умеет использовать слабости соперника и, скорее всего, забьeт. Обе команды, скорее всего, отличатся, а исход будет зависеть от точности реализации.

Рекомендации для ставок:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Сеары» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Гол Педро Раула – коэффициент 2.20

1.9
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
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Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Сеара Баия
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