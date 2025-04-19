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«Кайсар» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля 2025 17:00
Кайсар - Кайрат
20 апр. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
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1.9
Победа «Кайрат» – коэффициент 1.90
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20 апреля 2025 года на стадионе им. Гани Муратбаева состоится матч 5-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Кайсар» примет «Кайрат». «Кайсар» переживает трудный период, не набрав побед в последних матчах, тогда как «Кайрат» уверенно лидирует в чемпионате, демонстрируя отличные результаты.

«Кайсар»

После 4 туров «Кайсар» занимает 12-е место с 2 очками. Команда не может выиграть в 4 последних матчах турнира и страдает как в атаке, так и в защите. В последних 5 играх «Кайсар» забил только 3 гола и пропустил 9. Несмотря на сильного бомбардира Айбара Жаксылыкова (3 гола в 4 матчах), атакующий потенциал команды оставляет желать лучшего. В защите также есть проблемы: в последних 5 играх «Кайсар» пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Команда будет пытаться использовать домашний фактор, чтобы вырваться из кризиса, но ситуация выглядит непростой против лидера чемпионата.

«Кайрат»

«Кайрат» занимает 1-е место в таблице с 13 очками после 5 туров. Команда демонстрирует отличные результаты, выигрывая в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Кайрат» забил 17 голов, что свидетельствует о мощной атаке, но при этом команда пропустила лишь 2 гола. Лучший бомбардир «Кайрата» – Георгий Зария, который забил 5 голов в 7 матчах.

«Кайрат» в текущем сезоне выглядит мощным и сбалансированным, с явным преимуществом как в атаке, так и в защите. В предстоящем матче они должны сохранять доминирование на поле и стремиться к продолжению победной серии.

Факты о командах:

«Кайсар»

  • 2 очка после 4 туров, 12-е место.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 9.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в 4 последних матчах.

«Кайрат»

  • 13 очков после 5 туров, 1-е место.
  • В последних 5 играх забил 17 голов и пропустил 2.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 3.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Побеждает в 4 последних матчах.

Личные встречи
12% (3)
28% (7)
60% (15)
19
Забитых мячей
38
0.76
В среднем за матч
1.52
3:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
1 : 0
21.09.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 0
27.04.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайсар
0 : 0
29.07.2023
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
0 : 3
21.05.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайрат
1 : 0
28.05.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 3
19.03.2021
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
2 : 2
07.11.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайрат
2 : 1
12.09.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кайсар
0 : 1
21.09.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
5 : 1
14.07.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
2 : 1
01.05.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 2
26.09.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайсар
1 : 2
01.07.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
4 : 1
22.04.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
3 : 1
10.09.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
1 : 2
28.05.2017
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
1 : 1
31.03.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Кайрат
1 : 0
12.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайсар
0 : 0
03.05.2015
Кайрат
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Кайрат
1 : 1
18.10.2014
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Кайсар
0 : 2
14.09.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Кайрат
1 : 0
28.05.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Кайсар
0 : 1
05.04.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Кайсар
1 : 1
29.07.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Кайрат
1 : 1
15.04.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Кайсар» – «Кайрат»

«Кайрат» продемонстрировал отличные результаты в последних матчах и продолжает оставаться фаворитом в этом матче. Несмотря на домашнее преимущество «Кайсара», команда не демонстрирует стабильную игру в атаке, что может стать серьезной проблемой против такой сильной команды, как «Кайрат».

«Кайрат» выглядит уверенным лидером, и если команда сохранит свою атакующую мощь и минимизирует ошибки в обороне, победа гостей выглядит наиболее вероятным исходом.

Предполагаемый исход: Победа «Кайрат».

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Кайрат» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 2.5 – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30

1.9
Победа «Кайрат» – коэффициент 1.90
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Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Кайсар
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