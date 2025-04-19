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«Родина» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

19 апреля 2025 15:33
Родина - Уфа
20 апр. 2025, воскресенье 19:30 | Россия. Первая лига, 29 тур
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1.8
Победа «Родины» – коэффициент 1.80
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20 апреля 2025 года на стадионе «Малая спортивная арена Локомотив» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Родиной и Уфой. Родина продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы, а Уфа сражается за выживание, находясь в нижней части таблицы.

«Родина»

Родина занимает 8-е место с 38 очками после 28 туров. Команда в отличной форме, одержав 3 победы подряд, включая победу 3:1 над Сочи. В последних 5 играх Родина забила 10 голов и пропустила всего 2. Она демонстрирует отличную игру в атаке, забивая в среднем 2 гола за игру. В обороне Родина также выглядит надежно, пропуская всего 0.4 гола за матч.

Лучший бомбардир команды – Йорди Рейна с 5 голами в 24 матчах. В последние недели Родина стабильно показывает хорошие результаты, что делает еe фаворитом в этом матче.

«Уфа»

Уфа занимает 15-е место с 26 очками после 28 туров. Команда в последних 5 играх забила 3 гола, но пропустила 10. Уфа страдает от проблем как в атаке, так и в обороне, что делает их уязвимыми. В последних 10 выездных матчах Уфа не одержала ни одной победы, что значительно снижает еe шансы на победу в предстоящем поединке.

Лучший бомбардир команды – Владислав Ложкин с 5 голами в 28 играх. Несмотря на усилия, Уфа продолжает бороться за выживание, и шансы на успех против более сильного соперника в Родине выглядят ограниченными.

Факты о командах:

«Родина»

  • 38 очков после 28 туров, 8-е место.
  • В последних 5 играх забил 10 голов и пропустил 2.
  • Забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.4 гола за игру.

«Уфа»

  • 26 очков после 28 туров, 15-е место.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 10.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Не выигрывает в 10 последних выездных матчах.

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
5
Забитых мячей
3
1.25
В среднем за матч
0.75
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Россия. Первая лига, 29 тур
Родина
2 : 0
20.04.2025
Уфа
Россия. Первая лига, 10 тур
Уфа
2 : 0
15.09.2024
Родина
Россия. Первая лига, 30 тур
Родина
2 : 1
07.05.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 14 тур
Уфа
0 : 1
16.10.2022
Родина

Прогноз на матч «Родина» – «Уфа»

Родина находится в отличной форме и имеет явное преимущество перед Уфой. Команда забивает в последних играх в среднем 2 гола за матч и пропускает лишь 0.4 гола. В то время как Уфа продолжает бороться за выживание, она не может похвастаться стабильными результатами, особенно на выезде. С учeтом текущей формы и игры команд, победа Родины выглядит наиболее вероятным исходом.

Предполагаемый исход: Победа Родины.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Родины» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Родины» больше 1.5 – коэффициент 1.95
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.40

1.8
Победа «Родины» – коэффициент 1.80
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Первая лига Уфа Родина
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