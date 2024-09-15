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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Родина
Уфа - Родина: обзор матча 15 сентября 2024
Уфа
15.09.2024, воскресенье, 12:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Родина
45'
К. Муллин
90+3'
В. Ложкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Родина
Замена
Р. Пасевич
️️️️
В. Адаев
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
В. Ложкин
90'
+3
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
К. Муллин
83'
69'
Замена
А. Сокол
️️️️
Д. Шадринцев
69'
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Гордюшенко
Замена
В. Ложкин
️️️️
Ш. Исаев
69'
Замена
В. Бочеров
️️️️
М. Агеян
69'
Желтая карточка
В. Карпов
65'
Желтая карточка
А. Гуренко
60'
Желтая карточка
К. Муллин
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Муллин
45'
44'
Желтая карточка
М. Крижан
Желтая карточка
В. Адаев
41'
Желтая карточка
А. Теняев
37'
35'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Желтая карточка
М. Агеян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
3-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
5
Кутин
17
Анисимов
9
Адаев
88
Агеян
7
Перченок
9
Муллин
8
Исаев
11
Гуренко
4-1-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
24
Клещенко
15
Шадринцев
26
Мещанинов
72
Гордюшенко
7
Юшин
24
Мальцев
11
Кожедуб
28
Бурлаков
80
Концевой
9
Муллин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
9
Муллин
88
Агеян
15
Бочеров
15
Бочеров
88
Агеян
9
Адаев
97
Пасевич
97
Пасевич
9
Адаев
8
Исаев
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Исаев
15
Шадринцев
88
Сокол
88
Сокол
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Уфа
Родина
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Уфа - Родина
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Нефтяник
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