20 апреля 2025 года на стадионе «Волгоград-Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Ротором и Тюменью. Ротор борется за место в верхней части турнирной таблицы, в то время как Тюмень сражается за выживание, находясь в нижней половине таблицы.

«Ротор»

Ротор после 28 туров набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда набирает форму и не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей, что даeт им преимущество в предстоящем поединке. В последних пяти играх Ротор забил 4 гола, но также пропустил 5, что говорит о некоторых проблемах в обороне. Команда забивает в среднем 0.8 гола за игру и в последние несколько матчей показывает нестабильность в атаке, что будет важным моментом для прогнозирования.

Лучший бомбардир Ротора – Дмитрий Лаврищев, который забил 5 голов в 15 матчах. Ротор в последних играх показывает хорошую игру на домашнем стадионе, что подтверждается их статистикой.

«Тюмень»

Тюмень, набрав 23 очка после 28 туров, занимает 16-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но пропустила 6, что указывает на сбалансированную, но не совсем надeжную оборону. Тюмень не может похвастаться стабильно хорошими результатами в выездных играх и не выигрывает в 6 последних матчах на выезде. В последних играх команда забивает в среднем 1.2 гола за игру, но их защита пропускает столько же.

Лучший бомбардир команды – Александр Коротаев, который забил 4 гола в 29 матчах. Тюмень продолжает бороться за выживание и будет стремиться добиться положительного результата, но на выезде их шансы против более сильного соперника выглядят ограниченными.

Факты о командах:

«Ротор»

37 очков после 28 туров, 9-е место.

В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей.

«Тюмень»

23 очка после 28 туров, 16-е место.

В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 6.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.

Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах.

Личные встречи 75% (12) 19% (3) 6% (1) 43 Забитых мячей 19 2.69 В среднем за матч 1.19 6:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:4 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Первая лига, 29 тур Ротор 2 : 1 Тюмень Россия. Первая лига, 5 тур Тюмень 0 : 1 Ротор Россия. ФНЛ, 36 тур Ротор 2 : 1 Тюмень Россия. ФНЛ, 18 тур Тюмень 0 : 1 Ротор Россия. ФНЛ, 23 тур Ротор 1 : 2 Тюмень Россия. ФНЛ, 5 тур Тюмень 1 : 1 Ротор Чемпионат России, 27 тур Тюмень 2 : 4 Ротор Чемпионат России, 12 тур Ротор 5 : 1 Тюмень Чемпионат России, 30 тур Тюмень 0 : 0 Ротор Чемпионат России, 13 тур Ротор 5 : 2 Тюмень Чемпионат России, 22 тур Тюмень 1 : 6 Ротор Чемпионат России, 15 тур Ротор 5 : 4 Тюмень Чемпионат России, 27 тур Тюмень 2 : 2 Ротор Чемпионат России, 2 тур Ротор 2 : 0 Тюмень Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур Тюмень 0 : 3 Ротор Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур Ротор 3 : 2 Тюмень

Прогноз на матч «Ротор» – «Тюмень»

Ротор имеет явное преимущество в этом поединке. Команда стабильно выступает дома, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. Тюмень же продолжает бороться за выживание и имеет проблемы с результатами на выезде, не выигрывая в последних 6 играх в гостях. Несмотря на некоторые трудности в атаке, Ротор имеет всe для того, чтобы победить, учитывая их сильную игру дома.

Предполагаемый исход: Победа Ротора.

Рекомендации по ставкам: