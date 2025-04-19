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«Ротор» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля 2025 13:13
Ротор - Тюмень
20 апр. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. Первая лига, 29 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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20 апреля 2025 года на стадионе «Волгоград-Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Ротором и Тюменью. Ротор борется за место в верхней части турнирной таблицы, в то время как Тюмень сражается за выживание, находясь в нижней половине таблицы.

«Ротор»

Ротор после 28 туров набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда набирает форму и не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей, что даeт им преимущество в предстоящем поединке. В последних пяти играх Ротор забил 4 гола, но также пропустил 5, что говорит о некоторых проблемах в обороне. Команда забивает в среднем 0.8 гола за игру и в последние несколько матчей показывает нестабильность в атаке, что будет важным моментом для прогнозирования.

Лучший бомбардир Ротора – Дмитрий Лаврищев, который забил 5 голов в 15 матчах. Ротор в последних играх показывает хорошую игру на домашнем стадионе, что подтверждается их статистикой.

«Тюмень»

Тюмень, набрав 23 очка после 28 туров, занимает 16-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но пропустила 6, что указывает на сбалансированную, но не совсем надeжную оборону. Тюмень не может похвастаться стабильно хорошими результатами в выездных играх и не выигрывает в 6 последних матчах на выезде. В последних играх команда забивает в среднем 1.2 гола за игру, но их защита пропускает столько же.

Лучший бомбардир команды – Александр Коротаев, который забил 4 гола в 29 матчах. Тюмень продолжает бороться за выживание и будет стремиться добиться положительного результата, но на выезде их шансы против более сильного соперника выглядят ограниченными.

Факты о командах:

«Ротор»

  • 37 очков после 28 туров, 9-е место.
  • В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей.

«Тюмень»

  • 23 очка после 28 туров, 16-е место.
  • В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 6.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
  • Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах.

Личные встречи
75% (12)
19% (3)
6% (1)
43
Забитых мячей
19
2.69
В среднем за матч
1.19
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 29 тур
Ротор
2 : 1
20.04.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 5 тур
Тюмень
0 : 1
11.08.2024
Ротор
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
2 : 1
11.05.2019
Тюмень
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
0 : 1
24.10.2018
Ротор
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
Чемпионат России, 27 тур
Тюмень
2 : 4
03.10.1998
Ротор
Чемпионат России, 12 тур
Ротор
5 : 1
17.06.1998
Тюмень
Чемпионат России, 30 тур
Тюмень
0 : 0
04.10.1997
Ротор
Чемпионат России, 13 тур
Ротор
5 : 2
14.06.1997
Тюмень
Чемпионат России, 22 тур
Тюмень
1 : 6
26.08.1995
Ротор
Чемпионат России, 15 тур
Ротор
5 : 4
08.07.1995
Тюмень
Чемпионат России, 27 тур
Тюмень
2 : 2
15.10.1994
Ротор
Чемпионат России, 2 тур
Ротор
2 : 0
19.03.1994
Тюмень
Чемпионат России. Финальный этап, 10 тур
Тюмень
0 : 3
25.10.1992
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур
Ротор
3 : 2
09.09.1992
Тюмень
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Прогноз на матч «Ротор» – «Тюмень»

Ротор имеет явное преимущество в этом поединке. Команда стабильно выступает дома, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. Тюмень же продолжает бороться за выживание и имеет проблемы с результатами на выезде, не выигрывая в последних 6 играх в гостях. Несмотря на некоторые трудности в атаке, Ротор имеет всe для того, чтобы победить, учитывая их сильную игру дома.

Предполагаемый исход: Победа Ротора.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Ротора» – коэффициент 2.0
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Ротора» больше 1.5 – коэффициент 1.85

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Миронов Николай
Россия. Первая лига Тюмень Ротор
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