20 апреля 2025 года на стадионе «Волгоград-Арена» состоится матч 29-го тура российской Первой лиги между Ротором и Тюменью. Ротор борется за место в верхней части турнирной таблицы, в то время как Тюмень сражается за выживание, находясь в нижней половине таблицы.
«Ротор»
Ротор после 28 туров набрал 37 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Команда набирает форму и не проигрывает в 8 из последних 10 домашних матчей, что даeт им преимущество в предстоящем поединке. В последних пяти играх Ротор забил 4 гола, но также пропустил 5, что говорит о некоторых проблемах в обороне. Команда забивает в среднем 0.8 гола за игру и в последние несколько матчей показывает нестабильность в атаке, что будет важным моментом для прогнозирования.
Лучший бомбардир Ротора – Дмитрий Лаврищев, который забил 5 голов в 15 матчах. Ротор в последних играх показывает хорошую игру на домашнем стадионе, что подтверждается их статистикой.
«Тюмень»
Тюмень, набрав 23 очка после 28 туров, занимает 16-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 6 голов, но пропустила 6, что указывает на сбалансированную, но не совсем надeжную оборону. Тюмень не может похвастаться стабильно хорошими результатами в выездных играх и не выигрывает в 6 последних матчах на выезде. В последних играх команда забивает в среднем 1.2 гола за игру, но их защита пропускает столько же.
Лучший бомбардир команды – Александр Коротаев, который забил 4 гола в 29 матчах. Тюмень продолжает бороться за выживание и будет стремиться добиться положительного результата, но на выезде их шансы против более сильного соперника выглядят ограниченными.
Факты о командах:
«Ротор»
- 37 очков после 28 туров, 9-е место.
- В последних 5 играх забил 4 гола и пропустил 5.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.8 гола за игру.
- Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей.
«Тюмень»
- 23 очка после 28 туров, 16-е место.
- В последних 5 играх забил 6 голов и пропустил 6.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру.
- Не выигрывает в 6 последних гостевых матчах.
Прогноз на матч «Ротор» – «Тюмень»
Ротор имеет явное преимущество в этом поединке. Команда стабильно выступает дома, не проигрывая в 8 из 10 последних матчей на своeм поле. Тюмень же продолжает бороться за выживание и имеет проблемы с результатами на выезде, не выигрывая в последних 6 играх в гостях. Несмотря на некоторые трудности в атаке, Ротор имеет всe для того, чтобы победить, учитывая их сильную игру дома.
Предполагаемый исход: Победа Ротора.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Ротора» – коэффициент 2.0
- Оба забьют – Нет – коэффициент 2.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Ротора» больше 1.5 – коэффициент 1.85