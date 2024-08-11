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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Ротор
Тюмень - Ротор: обзор матча 11 августа 2024
Тюмень
11.08.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
3'
Д. Прищепа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Ротор
90'
+5
Желтая карточка
А. Семенов
79'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Е. Болотов
74'
Желтая карточка
Т. Касимов
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Карпов
73'
60'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Тюрин
60'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Н. Плотников
46'
Замена
Т. Касимов
️️️️
Д. Камлашев
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Медведев
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Д. Купцов
46'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
И. Петухов
46'
19'
Желтая карточка
В. Тюрин
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Прищепа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
95
Артём Лутцев
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Савин
36
Воропаев
13
Петров
44
Сухорученко
72
Бем
52
Петухов
8
Талалай
14
Кенфак
12
Медведев
80
Купцов
11
Карпов
4-2-3-1
13
Чагров
28
Семенов
5
Шумских
3
Швецов
35
Прищепа
19
Плотников
57
Болотов
13
Тюрин
24
Мальцев
9
Камлашев
13
Агеев
52
Петухов
4
Кленкин
4
Кленкин
52
Петухов
12
Медведев
31
Ткачук
31
Ткачук
12
Медведев
11
Карпов
22
Косарев
22
Косарев
11
Карпов
80
Купцов
24
Коротаев
24
Коротаев
80
Купцов
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
22
Завезен
22
Завезен
57
Болотов
9
Камлашев
31
Касимов
31
Касимов
9
Камлашев
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
Остались в запасе
Тюмень
Ротор
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
14
Виктор Курышев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
21
Артем Тихонов
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
95
Артём Лутцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
78
Евгений Мухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Тюмень - Ротор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Владимир Сивков (Пермь)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
Геолог
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