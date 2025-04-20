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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Тюмень
Ротор - Тюмень: обзор матча 20 апреля 2025
Ротор
20.04.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
28'
А. Семенов
42'
И. Сафронов
83'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Тюмень
Замена
А. Шумских
️️️️
И. Сафронов
89'
84'
Замена
И. Мокаев
️️️️
М. Храмцов
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Ткачук
83'
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
Замена
Г. Шильников
️️️️
М. Швецов
71'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Плотников
71'
Желтая карточка
М. Швецов
68'
61'
Замена
М. Петров
️️️️
В. Шитов
Замена
М. Мальцев
️️️️
С. Макаров
60'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Кухарчук
60'
ГОЛ! 2:0!
И. Сафронов
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
90
Максим Турищев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
14
Алишер Шукуров
АП
11
Данил Карпов
ЦФ
3-5-2
13
Чагров
3
Плиев
24
Клещенко
3
Швецов
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
35
Прищепа
7
Сафронов
44
Кухарчук
3-3-1-2
12
Довгаль
24
Коротков
34
Храмцов
30
Шавлохов
40
Безчаснюк
85
Пяткин
6
Печенкин
17
Шитов
65
Гулько
24
Коротаев
3
Швецов
17
Шильников
17
Шильников
3
Швецов
7
Сафронов
5
Шумских
5
Шумских
7
Сафронов
19
Плотников
22
Завезен
22
Завезен
19
Плотников
6
Макаров
24
Мальцев
24
Мальцев
6
Макаров
44
Кухарчук
90
Турищев
90
Турищев
44
Кухарчук
17
Шитов
13
Петров
13
Петров
17
Шитов
34
Храмцов
90
Мокаев
90
Мокаев
34
Храмцов
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
Остались в запасе
Ротор
Тюмень
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Ротор - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
14907 из 45015 зрителей (33%)
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