18 апреля на стадионе ФК «Минск» в столице Беларуси пройдeт матч пятого тура Высшей лиги. Хозяева начали сезон результативно и располагаются в верхней части таблицы, тогда как «Гомель» пытается компенсировать нехватку забитых голов стабильной обороной.

«Минск»

Команда проводит старт сезона в неплохом темпе. «Минск» набрал 7 очков в 4 турах, забив в каждом из этих матчей. Особенно результативной оказалась последняя встреча – победа над «Молодечно» (3:2), где команда проявила характер, несмотря на проблемы в защите. Лучший бомбардир – Г. Борубаев, который оформил два мяча в четырeх встречах. Впрочем, оборона остаeтся слабым местом – команда пропустила 8 голов в 5 последних играх и не сыграла на ноль ни разу за этот отрезок.

«Гомель»

«Гомель» выглядит более сдержанно и делает ставку на оборону. После четырeх туров в активе команды 5 очков, при этом коллектив забил лишь трижды, но и пропустил всего два мяча. В последней игре против БАТЭ удалось сохранить ворота в неприкосновенности – 0:0, что подтвердило устойчивость команды к давлению. Однако слабая атака остаeтся проблемой: средний показатель – 0.6 гола за матч, а результативность Евгения Барсукова – пока скромная (1 гол в 5 матчах).

Факты о командах

«Минск»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Гомель»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)

Сухие матчи в 3 из 5 последних игр

Личные встречи 31% (9) 21% (6) 48% (14) 29 Забитых мячей 40 1 В среднем за матч 1.38 3:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 20 тур Минск 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 21 тур Минск 3 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 6 тур Гомель 2 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Гомель 2 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Минск 2 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Минск 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Гомель 0 : 3 Минск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Минск 0 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Гомель 5 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Гомель 1 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Минск 3 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 28 тур Гомель 0 : 2 Минск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Минск 0 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 29 тур Минск 0 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 14 тур Гомель 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 19 тур Минск 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 6 тур Гомель 3 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 21 тур Гомель 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 10 тур Минск 1 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 22 тур Минск 0 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 11 тур Гомель 2 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 26 тур Минск 1 : 1 Гомель Беларусь. Высшая лига, 18 тур Гомель 2 : 2 Минск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Минск 1 : 2 Гомель Беларусь. Высшая лига, 26 тур Гомель 1 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 20 тур Гомель 2 : 1 Минск Беларусь. Высшая лига, 9 тур Минск 2 : 1 Гомель Чемпионат Белоруссии, 23 тур Гомель 1 : 3 Минск Чемпионат Белоруссии, 10 тур Минск 1 : 0 Гомель

Прогноз на матч «Минск» – «Гомель»

Форма «Минска» говорит в пользу уверенного нападения, но команда уязвима в защите. «Гомель», наоборот, стабильно обороняется, но с трудом реализует моменты. Учитывая, что оба коллектива пропускают редко (в случае с гостями – особенно), можно ожидать прагматичную игру. При этом «Минск» почти всегда находит возможность забить дома. Самый вероятный сценарий – минимальная победа хозяев или ничья при низкой результативности.

Рекомендованные ставки: