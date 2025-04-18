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«Минск» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

18 апреля 2025 15:08
Минск - Гомель
18 апр. 2025, пятница 19:30 | Беларусь. Высшая лига, 20 тур
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2.05
Победа «Минска» – коэффициент 2.05
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18 апреля на стадионе ФК «Минск» в столице Беларуси пройдeт матч пятого тура Высшей лиги. Хозяева начали сезон результативно и располагаются в верхней части таблицы, тогда как «Гомель» пытается компенсировать нехватку забитых голов стабильной обороной.

«Минск»

Команда проводит старт сезона в неплохом темпе. «Минск» набрал 7 очков в 4 турах, забив в каждом из этих матчей. Особенно результативной оказалась последняя встреча – победа над «Молодечно» (3:2), где команда проявила характер, несмотря на проблемы в защите. Лучший бомбардир – Г. Борубаев, который оформил два мяча в четырeх встречах. Впрочем, оборона остаeтся слабым местом – команда пропустила 8 голов в 5 последних играх и не сыграла на ноль ни разу за этот отрезок.

«Гомель»

«Гомель» выглядит более сдержанно и делает ставку на оборону. После четырeх туров в активе команды 5 очков, при этом коллектив забил лишь трижды, но и пропустил всего два мяча. В последней игре против БАТЭ удалось сохранить ворота в неприкосновенности – 0:0, что подтвердило устойчивость команды к давлению. Однако слабая атака остаeтся проблемой: средний показатель – 0.6 гола за матч, а результативность Евгения Барсукова – пока скромная (1 гол в 5 матчах).

Факты о командах

«Минск»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд

«Гомель»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Сухие матчи в 3 из 5 последних игр

Личные встречи
31% (9)
21% (6)
48% (14)
29
Забитых мячей
40
1
В среднем за матч
1.38
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
1 : 0
18.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
3 : 1
16.09.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
2 : 0
22.09.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 2
06.05.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Минск
1 : 1
12.11.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Гомель
0 : 3
15.07.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 0
17.10.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Гомель
5 : 0
30.05.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Гомель
1 : 0
09.11.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Минск
3 : 2
29.06.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Гомель
0 : 2
10.11.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Минск
0 : 2
23.06.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
0 : 2
18.11.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Гомель
2 : 1
24.06.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
1 : 0
14.09.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Гомель
3 : 0
17.05.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
1 : 0
17.08.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 2
31.05.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
0 : 0
01.09.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
2 : 0
31.05.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 1
29.09.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
08.07.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
1 : 2
29.04.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 0
25.09.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 1
08.08.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Минск
2 : 1
11.05.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Гомель
1 : 3
17.10.2009
Минск
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Минск
1 : 0
30.05.2009
Гомель
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Прогноз на матч «Минск» – «Гомель»

Форма «Минска» говорит в пользу уверенного нападения, но команда уязвима в защите. «Гомель», наоборот, стабильно обороняется, но с трудом реализует моменты. Учитывая, что оба коллектива пропускают редко (в случае с гостями – особенно), можно ожидать прагматичную игру. При этом «Минск» почти всегда находит возможность забить дома. Самый вероятный сценарий – минимальная победа хозяев или ничья при низкой результативности.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
  • Победа «Минска» – коэффициент 2.05
  • Сухая победа «Минска» – коэффициент 3.20

2.05
Победа «Минска» – коэффициент 2.05
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Гомель Минск
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