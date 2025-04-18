18 апреля на стадионе ФК «Минск» в столице Беларуси пройдeт матч пятого тура Высшей лиги. Хозяева начали сезон результативно и располагаются в верхней части таблицы, тогда как «Гомель» пытается компенсировать нехватку забитых голов стабильной обороной.
«Минск»
Команда проводит старт сезона в неплохом темпе. «Минск» набрал 7 очков в 4 турах, забив в каждом из этих матчей. Особенно результативной оказалась последняя встреча – победа над «Молодечно» (3:2), где команда проявила характер, несмотря на проблемы в защите. Лучший бомбардир – Г. Борубаев, который оформил два мяча в четырeх встречах. Впрочем, оборона остаeтся слабым местом – команда пропустила 8 голов в 5 последних играх и не сыграла на ноль ни разу за этот отрезок.
«Гомель»
«Гомель» выглядит более сдержанно и делает ставку на оборону. После четырeх туров в активе команды 5 очков, при этом коллектив забил лишь трижды, но и пропустил всего два мяча. В последней игре против БАТЭ удалось сохранить ворота в неприкосновенности – 0:0, что подтвердило устойчивость команды к давлению. Однако слабая атака остаeтся проблемой: средний показатель – 0.6 гола за матч, а результативность Евгения Барсукова – пока скромная (1 гол в 5 матчах).
Факты о командах
«Минск»
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 последних матчах подряд
«Гомель»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)
- Сухие матчи в 3 из 5 последних игр
Прогноз на матч «Минск» – «Гомель»
Форма «Минска» говорит в пользу уверенного нападения, но команда уязвима в защите. «Гомель», наоборот, стабильно обороняется, но с трудом реализует моменты. Учитывая, что оба коллектива пропускают редко (в случае с гостями – особенно), можно ожидать прагматичную игру. При этом «Минск» почти всегда находит возможность забить дома. Самый вероятный сценарий – минимальная победа хозяев или ничья при низкой результативности.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Победа «Минска» – коэффициент 2.05
- Сухая победа «Минска» – коэффициент 3.20