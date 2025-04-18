18 апреля на стадионе Слуцкого государственного колледжа состоится матч пятого тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Слуцк» принимает лидера турнира – «Славию Мозырь». Хозяева пока не впечатляют стабильностью, а гости показывают отличную атакующую форму и идут без поражений.

«Слуцк»

«Слуцк» стартовал в сезоне не лучшим образом: всего одна победа в четырeх турах и два поражения. Команда забивает мало – в среднем по 0.6 мяча за матч, и уязвима в обороне (6 пропущенных голов за 5 игр). Единственный яркий матч – победа над «Сморгонью» (2:0), но в остальных играх коллектив либо уступал, либо демонстрировал крайне сдержанную игру. Артeм Толкин – единственный, кто отличался результативностью в этом сезоне.

«Славия Мозырь»

А вот «Славия Мозырь» – главный сюрприз старта чемпионата. Команда возглавляет турнирную таблицу с 10 очками, забивает больше всех (10 мячей в 4 турах) и идeт с лучшей разницей мячей. Форвард Андрей Соловей уже забил 4 раза в 4 матчах и явно находится в топовой форме. При этом оборона тоже работает уверенно: только 3 пропущенных мяча за последние 5 игр. Особенно стоит отметить сухую победу над «Динамо Минск» (3:0), которая стала демонстрацией силы.

Факты о командах

«Слуцк»

Не выигрывает 3 из 4 последних матчей

В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)

Не пропускает в 4 последних матчах против «Славии»

«Славия Мозырь»

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи 47% (9) 32% (6) 21% (4) 26 Забитых мячей 17 1.37 В среднем за матч 0.89 6:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:6 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 5 тур Слуцк 1 : 2 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 22 тур Славия-Мозырь 0 : 0 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 7 тур Слуцк 1 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Слуцк 1 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Слуцк 1 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Слуцк 2 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Славия-Мозырь 3 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Славия-Мозырь 3 : 1 Слуцк Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Слуцк 3 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Слуцк 0 : 0 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 25 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 10 тур Слуцк 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 16 тур Слуцк 1 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 1 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 22 тур Славия-Мозырь 1 : 6 Слуцк Беларусь. Высшая лига, 9 тур Слуцк 3 : 1 Славия-Мозырь

Прогноз на матч «Слуцк» – «Славия Мозырь»

«Славия» сейчас в отличной форме и показывает сбалансированный футбол – как в атаке, так и в обороне. «Слуцк» будет делать ставку на домашнюю игру и плотную защиту, но учитывая текущие цифры и разницу в классе, гости выглядят предпочтительнее. Хозяева редко создают моменты и вряд ли смогут сдержать атакующий потенциал соперника на протяжении 90 минут. Ставка на победу гостей и как минимум два гола в матче выглядит наиболее логичной.

Рекомендованные ставки: