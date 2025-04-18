18 апреля на стадионе Слуцкого государственного колледжа состоится матч пятого тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Слуцк» принимает лидера турнира – «Славию Мозырь». Хозяева пока не впечатляют стабильностью, а гости показывают отличную атакующую форму и идут без поражений.
«Слуцк»
«Слуцк» стартовал в сезоне не лучшим образом: всего одна победа в четырeх турах и два поражения. Команда забивает мало – в среднем по 0.6 мяча за матч, и уязвима в обороне (6 пропущенных голов за 5 игр). Единственный яркий матч – победа над «Сморгонью» (2:0), но в остальных играх коллектив либо уступал, либо демонстрировал крайне сдержанную игру. Артeм Толкин – единственный, кто отличался результативностью в этом сезоне.
«Славия Мозырь»
А вот «Славия Мозырь» – главный сюрприз старта чемпионата. Команда возглавляет турнирную таблицу с 10 очками, забивает больше всех (10 мячей в 4 турах) и идeт с лучшей разницей мячей. Форвард Андрей Соловей уже забил 4 раза в 4 матчах и явно находится в топовой форме. При этом оборона тоже работает уверенно: только 3 пропущенных мяча за последние 5 игр. Особенно стоит отметить сухую победу над «Динамо Минск» (3:0), которая стала демонстрацией силы.
Факты о командах
«Слуцк»
- Не выигрывает 3 из 4 последних матчей
- В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
- Не пропускает в 4 последних матчах против «Славии»
«Славия Мозырь»
- Побеждает в 3 последних матчах
- В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 6 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Слуцк» – «Славия Мозырь»
«Славия» сейчас в отличной форме и показывает сбалансированный футбол – как в атаке, так и в обороне. «Слуцк» будет делать ставку на домашнюю игру и плотную защиту, но учитывая текущие цифры и разницу в классе, гости выглядят предпочтительнее. Хозяева редко создают моменты и вряд ли смогут сдержать атакующий потенциал соперника на протяжении 90 минут. Ставка на победу гостей и как минимум два гола в матче выглядит наиболее логичной.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 1.5 – коэффициент 2.25
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05