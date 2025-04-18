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«Слуцк» – «Славия Мозырь»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

18 апреля 2025 15:00
Слуцк - Славия-Мозырь
18 апр. 2025, пятница 17:30 | Беларусь. Высшая лига, 5 тур
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2.1
Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.10
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18 апреля на стадионе Слуцкого государственного колледжа состоится матч пятого тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Слуцк» принимает лидера турнира – «Славию Мозырь». Хозяева пока не впечатляют стабильностью, а гости показывают отличную атакующую форму и идут без поражений.

«Слуцк»

«Слуцк» стартовал в сезоне не лучшим образом: всего одна победа в четырeх турах и два поражения. Команда забивает мало – в среднем по 0.6 мяча за матч, и уязвима в обороне (6 пропущенных голов за 5 игр). Единственный яркий матч – победа над «Сморгонью» (2:0), но в остальных играх коллектив либо уступал, либо демонстрировал крайне сдержанную игру. Артeм Толкин – единственный, кто отличался результативностью в этом сезоне.

«Славия Мозырь»

А вот «Славия Мозырь» – главный сюрприз старта чемпионата. Команда возглавляет турнирную таблицу с 10 очками, забивает больше всех (10 мячей в 4 турах) и идeт с лучшей разницей мячей. Форвард Андрей Соловей уже забил 4 раза в 4 матчах и явно находится в топовой форме. При этом оборона тоже работает уверенно: только 3 пропущенных мяча за последние 5 игр. Особенно стоит отметить сухую победу над «Динамо Минск» (3:0), которая стала демонстрацией силы.

Факты о командах

«Слуцк»

  • Не выигрывает 3 из 4 последних матчей
  • В среднем 0.6 гола за матч в атаке, 1.2 – в защите (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 4 последних матчах против «Славии»

«Славия Мозырь»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем 3.2 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи
47% (9)
32% (6)
21% (4)
26
Забитых мячей
17
1.37
В среднем за матч
0.89
6:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 2
18.04.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
21.09.2024
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Слуцк
1 : 0
04.05.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
1 : 0
06.10.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
19.05.2023
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
09.09.2022
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Слуцк
1 : 0
30.04.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Слуцк
2 : 1
29.08.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
23.04.2021
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
03.07.2020
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Слуцк
3 : 1
22.03.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Слуцк
0 : 0
26.10.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
15.06.2019
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
15.10.2017
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Слуцк
0 : 0
27.05.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Слуцк
1 : 0
29.07.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
02.04.2016
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
1 : 6
03.10.2015
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Слуцк
3 : 1
05.06.2015
Славия-Мозырь
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Прогноз на матч «Слуцк» – «Славия Мозырь»

«Славия» сейчас в отличной форме и показывает сбалансированный футбол – как в атаке, так и в обороне. «Слуцк» будет делать ставку на домашнюю игру и плотную защиту, но учитывая текущие цифры и разницу в классе, гости выглядят предпочтительнее. Хозяева редко создают моменты и вряд ли смогут сдержать атакующий потенциал соперника на протяжении 90 минут. Ставка на победу гостей и как минимум два гола в матче выглядит наиболее логичной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Славии Мозырь» больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

2.1
Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 2.10
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Слуцк
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