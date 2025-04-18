«Монца» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

19 апреля на «U-Power Stadium» Монца (20-е место, 15 очков) сыграет с Наполи (2-е место, 68 очков), который борется за чемпионство. Хозяева не могут победить три тура подряд и пропускают в среднем 2.2 гола за игру за пять матчей. Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и забивает в среднем 1.6 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Монцы и атаки Наполи.

«Монца»

Команда идет последней в таблице, набрав 15 очков, и в последних трех турах потерпела поражения. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 11 (2.2 в среднем).

Лучший бомбардир Дани Мота (5 голов в 30 матчах) не хватает команде для спасения. Монца слабо играет в защите: пропускает в каждом из последних семи матчей и в среднем 2.2 гола за игру за пять туров.

«Наполи»

Гости занимают 2-е место, набрав 68 очков, и не проигрывают шесть туров подряд. В пяти последних матчах забито 8 голов (1.6 в среднем) и пропущено 3 (0.6 в среднем).

Лучший игрок Ромелу Лукаку (12 голов в 32 матчах) остается надежным, но атака нестабильна: в последних трех матчах забивают, но с трудом. Оборона же надежна – не пропускает в среднем 0.6 гола за игру за пять туров.

Факты о командах

Не выигрывает три тура подряд.

В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Наполи»

Не проигрывает шесть матчей подряд.

В среднем 1.6 голов за игру в атаке за последние 5 игр.

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи 17% (1) 17% (1) 67% (4) 4 Забитых мячей 11 0.67 В среднем за матч 1.83 2:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 2:4 Италия. Серия А, 33 тур Монца 0 : 1 Наполи Италия. Серия А, 6 тур Наполи 2 : 0 Монца Италия. Серия А, 31 тур Монца 2 : 4 Наполи Италия. Серия А, 18 тур Наполи 0 : 0 Монца Италия. Серия А, 35 тур Монца 2 : 0 Наполи Италия. Серия А, 2 тур Наполи 4 : 0 Монца

Прогноз на матч

«Монца» в кризисе: три поражения подряд и катастрофическая защита (2.2 гола за игру за пять матчей). Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и надежная оборона (0.6 гола за игру). Однако их атака не в лучшей форме (1.6 гола за игру за пять матчей).

Вероятный исход: победа Наполи с разницей в два гола. Монца не в состоянии остановить соперника, а Наполи, несмотря на нестабильную атаку, имеет явное преимущество в классе.

Рекомендованные ставки