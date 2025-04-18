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«Монца» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

18 апреля 2025 14:22
Монца - Наполи
19 апр. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 33 тур
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1.7
Победа «Наполи» – коэф. 1.70
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19 апреля на «U-Power Stadium» Монца (20-е место, 15 очков) сыграет с Наполи (2-е место, 68 очков), который борется за чемпионство. Хозяева не могут победить три тура подряд и пропускают в среднем 2.2 гола за игру за пять матчей. Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и забивает в среднем 1.6 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Монцы и атаки Наполи.

«Монца»

Команда идет последней в таблице, набрав 15 очков, и в последних трех турах потерпела поражения. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 11 (2.2 в среднем).

Лучший бомбардир Дани Мота (5 голов в 30 матчах) не хватает команде для спасения. Монца слабо играет в защите: пропускает в каждом из последних семи матчей и в среднем 2.2 гола за игру за пять туров.

«Наполи»

Гости занимают 2-е место, набрав 68 очков, и не проигрывают шесть туров подряд. В пяти последних матчах забито 8 голов (1.6 в среднем) и пропущено 3 (0.6 в среднем).

Лучший игрок Ромелу Лукаку (12 голов в 32 матчах) остается надежным, но атака нестабильна: в последних трех матчах забивают, но с трудом. Оборона же надежна – не пропускает в среднем 0.6 гола за игру за пять туров.

Факты о командах

«Монца»

  • Не выигрывает три тура подряд.
  • В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру в защите за последние 5 игр.

«Наполи»

  • Не проигрывает шесть матчей подряд.
  • В среднем 1.6 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.

Личные встречи
17% (1)
17% (1)
67% (4)
4
Забитых мячей
11
0.67
В среднем за матч
1.83
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
0 : 1
19.04.2025
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
29.09.2024
Монца
Италия. Серия А, 31 тур
Монца
2 : 4
07.04.2024
Наполи
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
0 : 0
29.12.2023
Монца
Италия. Серия А, 35 тур
Монца
2 : 0
14.05.2023
Наполи
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
4 : 0
21.08.2022
Монца
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Прогноз на матч

«Монца» в кризисе: три поражения подряд и катастрофическая защита (2.2 гола за игру за пять матчей). Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и надежная оборона (0.6 гола за игру). Однако их атака не в лучшей форме (1.6 гола за игру за пять матчей).

Вероятный исход: победа Наполи с разницей в два гола. Монца не в состоянии остановить соперника, а Наполи, несмотря на нестабильную атаку, имеет явное преимущество в классе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» – коэф. 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.10
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.20
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 2.0 – коэф. 2.00

1.7
Победа «Наполи» – коэф. 1.70
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Наполи Монца
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