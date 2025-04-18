«Монца» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.70

19 апреля на «U-Power Stadium» Монца (20-е место, 15 очков) сыграет с Наполи (2-е место, 68 очков), который борется за чемпионство. Хозяева не могут победить три тура подряд и пропускают в среднем 2.2 гола за игру за пять матчей. Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и забивает в среднем 1.6 гола за игру. Этот матч станет проверкой для обороны Монцы и атаки Наполи.
«Монца»
Команда идет последней в таблице, набрав 15 очков, и в последних трех турах потерпела поражения. В пяти последних матчах забито 4 гола (в среднем 0.8 за игру) и пропущено 11 (2.2 в среднем).
Лучший бомбардир Дани Мота (5 голов в 30 матчах) не хватает команде для спасения. Монца слабо играет в защите: пропускает в каждом из последних семи матчей и в среднем 2.2 гола за игру за пять туров.
«Наполи»
Гости занимают 2-е место, набрав 68 очков, и не проигрывают шесть туров подряд. В пяти последних матчах забито 8 голов (1.6 в среднем) и пропущено 3 (0.6 в среднем).
Лучший игрок Ромелу Лукаку (12 голов в 32 матчах) остается надежным, но атака нестабильна: в последних трех матчах забивают, но с трудом. Оборона же надежна – не пропускает в среднем 0.6 гола за игру за пять туров.
Факты о командах
«Монца»
- Не выигрывает три тура подряд.
- В среднем 0.8 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в среднем 2.2 гола за игру в защите за последние 5 игр.
«Наполи»
- Не проигрывает шесть матчей подряд.
- В среднем 1.6 голов за игру в атаке за последние 5 игр.
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру в защите за последние 5 игр.
Прогноз на матч
«Монца» в кризисе: три поражения подряд и катастрофическая защита (2.2 гола за игру за пять матчей). Наполи же демонстрирует стабильность: шесть матчей без поражений и надежная оборона (0.6 гола за игру). Однако их атака не в лучшей форме (1.6 гола за игру за пять матчей).
Вероятный исход: победа Наполи с разницей в два гола. Монца не в состоянии остановить соперника, а Наполи, несмотря на нестабильную атаку, имеет явное преимущество в классе.
Рекомендованные ставки
- Победа «Наполи» – коэф. 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.10
- Обе забьют – Да – коэф. 2.20
- Индивидуальный тотал «Наполи» больше 2.0 – коэф. 2.00