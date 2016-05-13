Почему « Реал»– не лучший клуб 21 века?

Блог «Опыты дилетанта.Футбол» попробует ответить на этот вопрос.

Неуважение к легендам.

Всем запомнилось расставание « Реала» с Икером Касильясом. Слезы на какой-то глупой пресс-конференции. Причём это были не слезы счастья ( в отличии от Хави, которому фанаты устроили настоящие проводы), а слёзы отчаяния.

А проводы Рауля....

А теперь сделайте вывод, может ли такой клуб считать себя лучшим?

Нереальные фейки.

Смена Анчелотти на Рафу Бенитеса, сорванный трансфер Де Хеа, повторный запрет на трансферы, исключение из кубка... Этот список можно продолжать вечно. Список от которого хочется схватиться за голову и сказать: « Что серьёзно? И все эти ошибки сделал « Реал"?».

Странные трансферы, разброска деньгами.

К странным трансферам я отношу покупку Ильяраменди за почти 39, вслушайтесь, 39(!!!!!) миллионов евро.