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    Вспоминаем супер гол Сергея Герасимца сборной Голандии в 1995 году(Видео)

    29 апреля 2016
    Матч проходил в Минске в рамках отборочного турнира ЧЕ 1996 года

    Самый запоминающийся гол Сергея Герасимца за сборную Беларусь с острого правого угла поля

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