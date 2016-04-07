Команда без нападения. Кто будет забивать у «Динамо»?

«Динамо» в этом сезоне лихорадит. В частности, в атаке. И все это – на фоне острейшей борьбы за спасительное 12-ое место. Выясним, кто может у динамовцев выполнять благородную миссию – забивать мячи.

У «Динамо» в этом сезоне много проблем, начиная с обороны и заканчивая нападением. Коллектив Андрея Кобелева – шестой с конца по пропускаемости (31 пропущенный мяч; хуже у «Анжи» - 43) и одиннадцатый – по забитым голам (23; меньше всего у «Крыльев Советов» – 14).

При этом, игроками атаки было забито всего шесть голов (двенадцать - с учетом Вальбуэны и Кокорина). Остальная половина – на счету защитников и полузащитников (11).

До конца чемпионата осталось совсем ничего - восемь туров. Каждая игра для динамовцев теперь на вес золота. Любая потеря очков может оказаться фатальной. Отрыв от зоны стыковых матчей всего плюс пять; от зоны вылета – плюс восемь, хотя о втором речи как таковой не идет. Да, нужно забивать, менять ситуацию в лучшую сторону. Стоит вопрос: кто же теперь в оставшихся поединках будет забивать у «Динамо»? Вернее, кто будет спасать и без того скудную атаку команды Кобелева?

Павел Погребняк

Называть Погребняка сейчас неким «спасителем» команды, язык не поворачивается. Да, Павел на сегодняшний день – единственный чистый форвард в составе «Динамо». Но его статистика говорит об обратном. О том, что у клуба фактически нет забивного нападающего. Так, Погребняк в этом сезоне забил всего один мяч (в чьи ворота? – правильно, «Спартака»!). Правда, это было совсем давно, в ноябре прошлого года. После этого голевая засуха, естественно, росла и растет до сих пор. По данным Whoscored, на один гол ему требуется (!) 1101 минута. Для наглядности, это двенадцать игр. Логично, что с такой результативностью его точно не хватит до конца сезона. Дело даже не в этом. А в том, что обслуга у Павла довольно низкая – или она есть, но в малых количествах, или ее нет совсем, собственно, нет и голевых моментов. В любом случае, Кобелеву нужно искать какие-то варианты в нападении.

Алексей Ионов

Крайний вингер – один из лучших бомбардиров «Динамо» на данный момент (3 мяча). Важно отметить, что Ионов забивал дважды, играя на месте правого вингера и один – на месте центрфорварда. И там, и тут, он по разу ассистировал партнерам. Конечно, напрашивается вариант использования Алексея на позиции нападающего. Однако, есть две проблемы. Первая – габариты (рост 177 см, вес 69 кг), не слишком пригодные для игры на этом месте (Ионов, как правило, не участвует в единоборствах). И вторая – дефицит вингеров. Откровенно говоря, достойной альтернативы Алексею сейчас нет. Но ясно одно: Ионов – это реальная надежда «Динамо» в атаке.

Виталий Дьяков

О том, что Дьяков, будучи центральным защитником, умеет забивать, мы знали еще по «Ростову». Свои способности он сохранил и в «Динамо». На сегодняшний день Виталий, несомненно, один из лучших атакующих защитников в Премьер-Лиге (3 мяча). Правда, его результативность напрямую зависит от атакующего потенциала команды. Нет атак – нет штрафных. Есть атаки – есть штрафные, а значит, есть и сам Дьяков, который может забить как головой, так и своей ударной ногой. Правда, учитывая сегодняшние реалии динамовской атаки, даже единственный штрафной или пенальти – это, своего рода, шанс. Особенно для Дьякова, который в воздухе очень силен (в среднем, у него три выигранных единоборства за игру).

Алексей Козлов

Трудно поверить, но правый защитник – лучший бомбардир команды (4 мяча), что еще раз говорит о никудышности динамовской атаки. Конечно, это редкий случай, когда игрок обороны забивает больше, чем нападающий. Но опять же – в его случае, шансы только на штрафные, ибо Алексей как таковым атакующим дефом не является, в отличие от армейца Марио Фернандеса или Игоря Смольникова («Зенит»).

Кто-то другой

Есть молодой защитник Григорий Морозов, забивший в этом сезоне два мяча. Но тут аналогичный случай, что и с двумя вышеназванными коллегами по амплуа. В наличии у Кобелева имеется албанец Бечирай. Правда, пока что он – инородный элемент в системе команды, и еще непонятно, как быстро Фатос вольется в игру, войдет в тонус, несмотря на то, что у него уже имеется забитый мяч в динамовской футболке. Не ясны атакующие навыки шведского защитника Холмена, который, как и Дьяков, в воздухе играет довольно прилично.