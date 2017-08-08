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Пенальти
Блог Максима Александрова
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8
Максим Александров
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Отмена
8 августа 2017
Сон – на прощание с Легендой
6 августа на стадионе «Санкт-Петербург» состоялись торжественные проводы Александра Кержакова из большого футбола. Провожу, пожалуй, и я.
39
5
22 мая 2017
ЦСКА, не потеряй дядю Федора!
Немного о лучшем, на мой взгляд, молодом футболисте РФПЛ нынешнего сезона.
24
4
22 апреля 2016
Лучшая оборона или лучшая атака?
В воскресенье состоится поединок, который, возможно, определит судьбу золотой гонки. Лидер против действующего чемпиона! Попытаемся найти победные аргументы как в пользу «Ростова», так и «Зенита».
26
5
20 апреля 2016
Опять мимо Евро. Что происходит с Данни?
Капитан «Зенита» Мигель Данни в недавнем матче со «Спартаком» получил серьезную травму, из-за которой он пропустит около 8-9 месяцев. Собственно, португалец, как и прежде, пролетает мимо Евро.
289
4.3
1
11 апреля 2016
«Реал»: отстоять честь или потерять ее?
Завтра и послезавтра состоятся ответные четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов. В одном из них, «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» попытается отстоять честь и сохранить лицо в глазах миллионов болельщиков по всему миру.
149
5
8 апреля 2016
Верность, надежность, любовь. Игорю Акинфееву – 30!
8 апреля исполнилось 30 лет голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву. Блог «Пенальти» посвящает текст юбиляру, вспоминая все самое важное и интересное в его карьере.
51
5
7 апреля 2016
Команда без нападения. Кто будет забивать у «Динамо»?
«Динамо» в этом сезоне лихорадит. В частности, в атаке. И все это – на фоне острейшей борьбы за спасительное 12-ое место. Выясним, кто может у динамовцев выполнять благородную миссию – забивать мячи.
150
5
1
3 апреля 2016
Питер или Барселона? Цифры нашего и испанского классико
Минувшие футбольные выходные запомнятся нам не только первой тренерской победой Зидана в Эль Классико, но и тем, что «Зенит» возвращается в чемпионскую гонку. Мы же путем цифр сравниваем два матча, и делаем для себя кое-какие выводы.
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1
30 марта 2016
Уроки французского. Что мы извлекли из матча на Сен-Дени?
Сборная России проиграла французам (2:4) – главному фавориту и хозяину предстоящего Евро. Госэкзамен провален – нужно делать выводы, пока есть время. А его-то осталось не так много.
268
5
1
29 марта 2016
Министр опорной зоны. Кто он: Глушаков или Тарасов?
Уже известно точно: Игорь Денисов не сыграет в матче с Францией. У Леонида Слуцкого остается меньше суток на решение дилеммы в опорной зоне. Мы же языком цифр (по нескольким критериям) попытаемся ему помочь в этом.
29
5
2
27 марта 2016
Как сложится матч сборных Франции и России?
Завтра наша сборная сыграет против Франции, одного из фаворитов Евро-2016. Для Леонида Слуцкого и основного состава это важная проверка на готовность претендовать на что-то серьезное летом. Колонка из блога «Пенальти» — о шансах и возможностях.
286
5
2
26 марта 2016
Мартовский тест-драйв. Что мы узнали из «списка Слуцкого»?
Матчами с Литвой и Францией сборная России открывает 2016 год. Участник Блог-лиги «Пенальти» анализирует игроков, которых Леонид Слуцкий взял на игры. Тренер уже сказал, что будет наигрывать основу и пробовать новичков.
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