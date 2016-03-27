Демидов, Путилов и ещё шесть меценатов футбольных клубов, будь в их время футбол

Будь профессиональный футбол в дореволюционный период, но кто же финансировал бы футбольные клубы в Российской империи. Блог «Антитеза» продолжает витать в облаках.

Совсем недавно блог «Антитеза» фантазировал над футбольными пристрастиями известных литературных героев, будь в их время футбол. Но встал вопрос, а кто же финансировал бы футбольные клубы в Российской империи! Откинем бюджетные деньги. В дореволюционный период было много олигархов, которые побаловали себя собственными футбольными командами. Итак, начнем придумывать.

ФК «Урал»

Владелец:Демидов Никита Демидович

Основные активы: Невьянский завод в нынешней Свердловской области.Самый большой металлургический завод того времени в Европе, который в Северную войну обеспечивал оружием и боеприпасами русскую армию.

ФК «Зенит»

Владелец: Путилов Николай Иванович

Основные активы:Путиловский (Кировский) завод в городе на Неве. Предприятие производило миноносцы, корабельные пушки для броненосцев, паровозы. В 1900 году Путиловский завод занял первое место по объемам произведенной продукции, среди российских металлургических и машиностроительных заводов, а в Западной Европе уступал лишь заводам Круппа в Германии и Армстронга в Англии.



ФК «Спартак»

Владелец: Смирнов Петр Арсентьевич

Основные активы: построил водочное предприятие, к началу XX века стало крупнейшем в отрасли. Предприниматель ежегодно продавал до 100 млн бутылок смирновской водки и вина.Поставщик Двора Его Императорского Величества. Народный продукт-народная команда.

ФК «Байкал»

Владелец: Второв Николай Александрович

Основные активы: Галицкий своего времени. Начал своей бизнес в Иркутске, открыв там первый свой магазин. По версии Форбс, самый богатый бизмесмен Российской империи, его состояние оценивалось в 660 миллионов долларов по нынешнему курсу к началу 1910-х годов. Второв создал сетевой супермаркет: под общим брендом «пассаж Второва» в десятках сибирских городов.



ФК «Ростов», ФК «Локомотив»

Владелец: Поляков Самуил Соломонович

Основные активы: Азовско-Донской коммерческий банк в городе Таганроге — крупнейший региональный банк, а к концу 1890-х годов вошёл в пятерку наиболее крупных банков страны. Правда, главным его делом было строительство железных дорог. К этому времени состояние Самуила Полякова оценивалось в более чем 30 миллионов рублей.



ФК «Амкар»

Владелец: Строганов Анике Федорович

Основные активы: создатель солеваренной промышленности в Перми Великой, колонизатор прикамских земель, крупнейший русский предприниматель своего времени, государственный деятель.



ФК «Динамо»

Владелец: Балашов Николай Петрович

Основные активы: внук министра полиции А. Д. Балашова.К началу XX века оберегермейстер и член Государственного совета. Николай Петрович Балашов с сыновьями Петром и Игорем обладал одной из крупнейших в стране земельной собственностью — 526 000 десятин земли. При цене одной десятины 30 рублей золотом (в 1906-1913 годах).



ФК «Торпедо»

Владелец: братья Рябушинские

Основные активы:к началу Первой мировой войны в группу Рябушинских входили мануфактуры, земельные угодья, банки. Семейство вложило деньги в Московское товарищество автомобильного завода «АМО» (ныне ЗИЛ).

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