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АНТИТЕЗА
Без голых сисек и википединщины
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Onegin Evg
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28 марта 2016
За кого болели бы Чацкий, Онегин, Базаров и еще девять литературных персонажей
Участник Блог-лиги «Антитеза» сопоставляет характеры персонажей в произведениях русской литературы и находит для них подходящую российскую команду. Почему выбран тот или иной клуб, попробуйте догадаться.
1532
4.3
11
27 марта 2016
Демидов, Путилов и ещё шесть меценатов футбольных клубов, будь в их время футбол
Будь профессиональный футбол в дореволюционный период, но кто же финансировал бы футбольные клубы в Российской империи. Блог «Антитеза» продолжает витать в облаках.
131
5
1
25 марта 2016
Сenit CF, AS Locomotive, Amkar FC и еще 3 клуба РФПЛ, которые должны играть в Европе
Блог «Антитеза» подобрал шесть команд РФПЛ, которые по стилю игры подходят лучшим европейским лигам
3126
5
8
20 марта 2016
Винегрет
Что может быть общего между винегретом и российским футболом? Приготовим сегодня салат,а тот, кто хоть немного разбирается в футболе должен понять образность материала.
59
5
1
15 марта 2016
Былина о войске Бекиевича
Блогу «Антитеза» не дает покоя лидерство ФК «Ростов» и предлагает Вашему вниманию былину о войске Бекиевича.
191
5
13 марта 2016
Реакция российских комментаторов, когда им сказали, что ФК «Ростов» на первом месте
Блог «Антитеза» продолжает фантазировать. Представим, что российские комментаторы впервые слышат о нахождении ФК «Ростов» на первом месте в турнирной таблице и этот сюр им сейчас сказали. Посмотрим на реакцию...
232
4.2
12 марта 2016
Логотипы самых дорогих мировых брендов на футболках клубов РПЛ
Для дальнейшего развития нашим командам необходимы спонсоры мирового имени. Блог «Антитеза» немного пофанатазировал, разместил логотипы самых дорогих брендов мира на футболках российских клубов.
161
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2
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