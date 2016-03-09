Они нас не подведут. Топ 5. Барселона.

В этот статье вы узнаете, есть ли среди подрастающих талантов Барселоны будущие Месси и Иньеста, и какие очередные таланты вскоре откроет миру Барселона.

Это было лишь вопросом времени.

На самом деле, скажу я вам, не так легко в таком клубе, где огромное количество талантов подрастает, выбрать самых-самых. Точнее, и легко вроде, так как талантливых парней много, и нелегко, так как глаза разбегаются от выбора. Но давайте ближе к делу.

Барселона, в принципе, всегда делала ставку на молодых игроков из своей академии «Ла Масии», но давайте признаемся, что на полную катушку она заработала со времен Луи Ван Гааля, который открыл нам таких футболистов как Хави Эрнандес и Андрес Иньеста, без которых Барселона, возможно, не стала бы такой силищей в футболе, которой в итоге стала. Очередной толчок, вектор развития, дал Хосеп Гвардиола, да да. Все вы знаете Серхио Бускетса, замечательного игрока, который связует оборону и полузащиту в нынешней Барсе. Ну а если такого игрока вы знаете, то точно знаете Лионеля Месси, лучшего футболиста планеты на данный момент, который уже при Гвардиоле стал мега звездой, и одним из лучших футболистов в истории футбола. Да и остальные тренеры, особенно,на мой взгляд, Франк Раайкард, отдали душу и сердце клубу и превратили этот клуб в то, чем он сейчас является. Нынешняя Барселона переживает отличный период. Много доморощенных футболистов, много талантов из академии. Уверен, многие клубы в мире даже завидуют Барселоне.

Давайте глянем на стартовый состав, который обычно выставляет нынешний тренер Луис Энрике.

Браво — Дани Алвес, Пике, Маскерано, Альба — Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Неймар, Суарес. Из одиннадцати футболистов пять являются воспитанниками Барселоны. Удивительная цифра, которой клуб может гордиться.

А теперь я вам расскажу о своей версии тех, кто в ближайшем будущем должен основательно прорваться в элиту футбола. Возраст игроков, представленных здесь, не превышает 19 лет.

5 Место

Вилфрид Каптум

Страна: Камерун

Дата Рождения: 07.07.1996 (19 лет)

Рост/Вес: 174 см/70 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Центральный Полузащитник

Этот молодой камерунец начал свой футбольный путь в фонде Самуэля Это'о. Думаю, не стоит объяснять, кем является для Камеруна этот футболист. Хорошо развитая система скаутинга Барсы приметила себе этого парня и подписала с ним контракт. Как вы знаете, ступени в Барселоне три: первая - юношеская команда, вторая - Барселона «Б», и уже третья - основная команда. Вилфрид легко и играюче прошёл первую ступень, оставив хорошее впечатление, и теперь он уже не первый год является игроком основного состава Барселоны «Б», где пользуется доверием главного тренера команды Херарда Лопеса, и играет одну из основных ролей в построениях в центре поля. Но знаете, и Луису Энрике видимо по душе этот парень, раз он позволил ему дебютировать даже в Лиге Чемпионов.

Давайте попробуем понять, в чём парень силён, и в чём ему ещё прибавить, чтоб Луис Энрике был доволен?

ПЛЮСЫ:

Техника + - видно, что техника хороша от природы, позволяет довольно изысканно обращаться с мячом.

Первое Касание + - быстро умеет принять мяч и хорошо его обработать до того, как накроют соперники.

Видение Поля + - достаточно хорошо видит возможности для развития атаки на поле.

МИНУСЫ:

- Опека - плохо опекает соперника, бесполезен при персональной опеке.

- Храбрость - есть ощущение и даже примеры того, что парень не будет бороться до конца в моменты необходимости.

- Концентрация - вкупе с плохой опекой очень значимый минус, так как потеря концентрации в важных матчах может быть фатальна.

Итог:

Парень, конечно, молодец. Не каждый в совсем юном возрасте переедет на другой континент, и при этом будет дальше развиваться и доказывать миру, какой он классный футболист. Доказать что он классный футболист пока не удалось, но показать миру талант, и заставить ждать перехода на новый уровень игры, он всё же смог. Стоит последить за этим парнем!

4 Место

Карлес Перес

Страна: Испания

Дата Рождения: 16.02.1998 (18 лет)

Рост/Вес: 170 см/ 65 кг

Рабочая Нога: Левая

Позиция: Правый Атакующий Полузащитник

Первый истинный выпускник прямиком из «Ла Масии» в этом ТОПе. Этому парню всего 18, а он уже поразил многих скаутов и искателей талантов. Все тут же окрестили парня «Роббеном из Ла Масии», и ведь правда, сходство просто колоссальное! Перес, чъя рабочая нога левая, играюче играет инсайда на правом фланге, легко смещаясь в центр, и наводя оттуда шороху на оборону противника. Есть сходство и с Лионелем Месси, из-за их невысокого роста. В общем, парень показал отличную работу и уже в 17 лет играл в Барселоне «Б», что достаточно рано. Парень несомненно поставил себе цель пробиться из низов каталонского футбола, и пока у него всё здорово получается.

Давайте выясним, чем он хорош, и над чем надо поработать.

ПЛЮСЫ:

Командная Игра + - хорошо взаимодействует с командой и выполняет тактическую инструкцию на поле.

Техника + - поистине порой шикарно обращается с мячом, легко и непринуждённо.

Пас + - как и большинство игроков, прошедших «Ла Масию» он на «ты» с качественным пасом.

МИНУСЫ:

- Игра Головой - не обладает ни психологическими, ни физическими данными для хорошей игры головой.

- Агрессивность - порой слишком избегает борьбы и ищёт комфорт на поле.

- Выбор Позиции - не достаточно хорошо выбирает позицию в ключевых моментах.

ИТОГ:

Карлесу Пересу, видимо, не избежать в будущем титула одного из самых любимых игроков болельщиков Барселоны. Парень искрит талантом и показывает стремительный рост. В потенциале, это игрок не хуже того же Дани Алвеса. Многие следят за ним, советую начать следить и вам.

3 Место

Ален Халилович

Страна: Хорватия

Дата Рождения: 18.06.1996 (19 лет)

Рост/Вес: 170 см/65 кг

Рабочая Нога: Левая

Позиция: Центральный Атакующий Полузащитник, Правый Атакующий Полузащитник

Ну, этого парня особо представлять не потребуется. Все, кто следит за чемпионатом Испании знают, что парень неплохо так пылит за клуб из Хихона «Спортинг», куда он отдан в аренду без права выкупа. Очевидная аренда, с целью дать парню очередной толчок для перехода к основе Барселоны. Надо сказать, он в свои 19 лет является одним из лидеров тонущего на дне клуба, и является светлым пятном во всех смыслах. Всё меньше тех людей, которые ещё не разглядели в этом парнишке огромный талант. Вообще, в последнее время Хорватия всё больше и больше радует нас своей качественной молодежью.

Парень начинал свой путь в «Динамо» из Загреба, где, вполне ожидаемо, стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим на поле. Ему было чуть больше 16 лет! Барселона посчитала, что нельзя упускать такое дарование, и подписала долгосрочный контракт.

Что привлекло Барселону в этом игроке, а что стоит подтянуть?

ПЛЮСЫ:

Импровизация + - очень часто прибегает к классным нестандартным решениям, которые эффектны и эффективны, его нешаблонность радует.

Дриблинг + - очень ловко владеет мячом и способен уйти почти от любого.

Техника + - богатый технический арсенал, лёгко обращается с мячом.

МИНУСЫ:

- Отбор - очень плох в отборе и защите своих ворот, явный крен в атаку.

- Стабильность - не хватает стабильности, чтобы показывать на протяжении долгого времени высокий уровень.

- Сила - слабоват, и, можно сказать, хрупкий парень, который в 4 случаях из 5 проиграет силовую борьбу.

ИТОГ:

Есть большая вероятность, что этот «Хорватский Месси» уже в следующем году постарается закрепиться в основном составе Барселоны, но учитывая конкуренцию на его позиции (Иньеста, Месси... продолжать?), скорее всего будет отдан в ещё одну аренду в клуб - середнячок Примеры, например в Малагу. Не тянет он на основу такого клуба как Барселона, но ему под силам через пару лет бороться уже за основу. Хороший игрок, который непременно станет ещё лучше. Ну а мы едем дальше.

2 Место

Ли Сён Ву

Страна: Южная Корея

Дата Рождения: 06.01.1998 (18 лет)

Рост/Вес: 173 см/ 66 кг

Рабочая Нога: Правая

Позиция: Весь фронт атаки

Что, вы ни разу не слышали в футбольном мире интернета словосочетание «Корейский Месси"? Если не слышали, или слышали, но не знали о ком речь, вот - знакомьтесь. Парню недавно исполнилось 18 лет, а он уже имеет популярность в довольно широких кругах. Этот молодой человек попал в Барсу в 12 лет, и уверенно прошёл множество ступенек. Сейчас он играет в Барселоне «Б», и не даёт поводов усомниться в его огромном таланте. Он умеет репутацию одного из самых главных ТОП талантов «Ла Масии» последних лет. Да, из-за нарушений клубом правил FIFA он довольно долго не имел практику официальных матчей, но с начала 2016 года уже стабильно приносит пользу второй команде. Кореец предпочитает играть центрального нападающего и атакующего центрального полузащитника, но был замечен и на флангах атаки, так что при необходимости он закроет в атаке любую позицию. Глядя на его статистику в матчах за юношескую сборную Южной Кореи, можно сразу понять, что за парниша перед нами. На его счету 13 мячей в 18 матчах за сборную. В Южной Кореи он уже, своего рода, новый кумир, и вызов в главную национальную команду не за горами.

А вы знали, что этот парень побил рекорд Лионеля Месси по голам за юношескую команду Барселоны? В 13 лет! Давайте узнаем о его сильных и слабых сторонах поближе.

ПЛЮСЫ:

Командная Игра + - хорошо выполняет тактическую установку и взаимодействует с партнерами по команде.

Самоотдача + - как и почти все корейцы, не жалеет себя и отдаёт всего себя на поле.

Пас + - хорошо выдаёт пас и может быть полезным распасовщиком.

Дриблинг + - отлично «привязывает» мяч к себе и ловко владеет им.

МИНУСЫ:

- Сила - физически ему очень трудно вести борьбу на поле.

- Отбор - практически бесполезен в отборе, практически не пытается бороться за отбор мяча.

- Игра без мяча - неважно открывается для передач и не всегда правильно читает игру.

ИТОГ:

Теперь вы узнали о том, кто же этот «Корейский Месси». Уверен, в следующем сезоне его начнут подпускать к основной команде. Дальше всё в руках этого трудолюбивого парня. Лично у меня нет никаких сомнений, что он станет яркой звездой в футболе. Есть пример Бояна Кркича, который поражал воображение на юниорском уровне, и в итоге не оправдал всех возложенных ожиданий. Но, как сказал наш Андрей Аршавин...

Уверен, Ли Сён Ву и сам знает, что он него ждут многого. И он не подведёт, вот увидите.

Вопрос: почему парень, которого я так перехвалил, «всего лишь» на втором месте?

Всё просто. ТОП мой, и у меня немного другие соображения насчёт лидера этого рейтинга. Читайте дальше.

1 Место

Карлос Аленья

Страна: Испания

Дата Рождения: 05.01.1998 (18 лет)

Рост/Вес: 180 см/70 кг

Рабочая Нога: Левая

Позиция: Центральный Полузащитник

А вот и он. Лучший, на мой взгляд, талант, который сейчас есть в структуре этого клуба. Не поверите, но это уже «Испанский Месси», третий Месси в этом ТОПе. И как тут избежать сравнений, когда все просто поражены тем, что в своём юном возрасте показывает этот парень. Для истинных фанатов Барсы, имейте ввиду, что парнишка этот с совсем малых лет тренировался в «Ла Масии», так что тут без сомнений, что кровь внутри него течёт «сине-гранатового» цвета. Он был капитаном во всех командах, где играл. Всех возрастов. Его называют одним из талантливейших выпускников «Ла Масии» чуть ли не all time. И даже удивительно, что парень не кайфует от игры Месси или Иньесты. По его словам, первое и главное впечатление, на него произвёл бразилец Ривалдо. Да да, тот самый, чемпион Мира 2002 года, игравший в своё время за Барселону. В общем, прогресс у парня идёт бешеным темпом. Луис Энрике уже заметил его, и вносил в заявку в кубковой игре. Видимо, дебют уже не за горами.

Этот креативный центральный полузащитник очень хорош, но конечно, есть и минусы в его игре. Давайте разберёмся.

ПЛЮСЫ:

Командная Игра + - тактически грамотно взаимодействует с командой на поле, не грешит лишним индивидуализмом.

Техника + - очень искусно обращается с мячом, как и многие испанцы.

Пас + - опять же, как и многие испанцы, и выпускники Барсы, умеет классо пасовать и играть в пас с партнерами.

Первое Касание + - вкупе с качественным пасом, классно играет в касание и умеет держать мяч не теряя его.

Ловкость + - ловкий, умеет хорошо комбинировать скорость и ускоряться.

МИНУСЫ:

- Игра Головой - имеет неплохой рост, но из-за недостаточной прыгучести практически бесполезен на «втором этаже».

- Выбор Позиции - плохо выбирает позицию, особенно когда нужно обороняться и создать плотность в обороне.

- Храбрость - немного склонен к травмам, поэтому не будет идти в борьбу и спасать в трудных ситуациях.

ИТОГ:

И всё-таки, Карлос Аленья - мой выбор. Я уже отчетливо могу себе представить, как через пару лет этот парень заменит Андреса Иньесту в каком-нибудь матче и символично выйдет на поле. Ведь именно в центре поля, возможно уже совсем скоро, казалось бы вечному Иньесте, потребуется замена. Игрок, который знает, что такое быть капитаном Барсы. Игрок, который собрал в себе все качества настоящего испанского плеймекера.

А впрочем, зачем тут слова? Под статьей на этот раз будет два видео, которые в полной мере заставят вас полюбить этого игрока, и заставят верить в вас в его скорый прогресс, и статус одного из лучших игроков на планете.

Каждый имеет право знать, каких звёзд в будущем он увидит в мировом футболе, и должен быть подготовлен к этому. Я помогаю вам в этом.

Спасибо тем, кто со мной.

До новых встреч!