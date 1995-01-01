Обзор БК «Винлайн»

Рассказываем самые важные моменты.

БК «Винлайн» – один из лидеров рынка беттинга РФ наряду с «Бетсити», «Фонбет» и «Лигой ставок». Компания была основана в 2009 году и с тех пор неустанно развивалась. Результаты этого процесса сейчас видны невооруженным глазом. На сегодняшний день «Винлайн» принимает пари не только в интернете, но и в оффлайн-клубах в Москве и Краснодаре.

Основной посыл БК «Винлайн» – «с нами надежно». Об этом свидетельствует и яркий рекламный слоган компании – «Винлайн» заплатит. Без вариантов». Также пользователи отмечают компетентную службу поддержки букмекера. В 2015 г. контора получила награду как лучший букмекерский продукт на Russian Gaming Week. Есть приложения для современных ОС и программа лояльности. К недостаткам можно отнести не самую разнообразную бонусную программу. Коэффициенты находятся на среднем уровне.

Летом 2022 г. «Винлайн» заключила громкий контракт с Российской Премьер-лигой, став генеральным спонсором турнира. За 4 года действия соглашения (до конца сезона-2025/26) букмекер заплатит 11,04 млрд рублей. За эти деньги контора получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ. Помимо этого, «Винлайн» сотрудничает и спонсирует топовые российские спортивные клубы, в том числе, футбольные «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Амбассадорами «Винлайна» являются известные комментаторы и журналисты.

Обращаем ваше внимание, что российский букмекер «Винлайн» не имеет ничего общего с международной конторой Winlinebet с сайтом в зоне .com.

Официальный сайт БК «Винлайн»: как зайти, интерфейс

Веб-портал БК «Винлайн» функционирует по адресу winline.ru. Доступ к нему может получить любой игрок из России. Компания легальна, подключена к Единому ЦУПИС и ЕРАИ, является членом Первой СРО, поэтому сайт не подвергается блокировке. Соответственно, беттерам не нужны зеркала и другие способы обхода блоков.

Официальный сайт «Винлайна» функционален и не перегружен рекламой. Здесь нет огромного количества всплывающих баннеров, из-за чего слабые ПК и гаджеты могут тормозить. Веб-портал выполнен в черных и оранжевых тонах с белыми надписями – все это смотрится достаточно органично. Навигация интуитивно понятна даже игрокам, которые зашли сюда впервые.

На верхней панели есть вкладка «Результаты», внутри которой вы найдете не только кнопки просмотра итогов игр, но и «Статистику». Справа – разделы «Клубы», «О нас» и «Помощь», слева – кнопка «Мой счет» для пополнения и вывода денег, а также просмотра истории ставок и платежей. Здесь же есть ссылки для скачивания приложений – иконки iOS и Android.

Основных кнопок для каждого беттера, линия и лайв, на верхней панели нет. Раздел с текущими матчами называется «Сейчас» и вынесен в левое вертикальное меню. Предматчевая линия находится там же – она отсортирована по видам спорта. Кликнув на нужный вид спорта и турнир, вы увидите в одном окне, какие игры идут сейчас, а какие еще не начались. Также «надежно спрятана» строка поиска – в том же левом вертикальном меню между видами спорта (а не вверху страницы, как у большинства БК).

Несмотря на неудобное расположение раздела лайв-ставок, внутри он продуман хорошо. Например, опция «популярные ставки» почти всегда применяется в игре. Скорость принятия ставок очень высока – система реагирует на действия игрока за 2-3 секунды. При заключении пари по ходу события это очень важно.

Внутри каждого матча беттер найдет удобные вкладки. Можно переключаться между конкретными рынками («Фора», «Тотал») или добавить некоторые из них в «Избранное». Видеотрансляция события идет здесь же, можно переключиться на графическую трансляцию.

Регистрация и верификация

Регистрация в «Винлайне» стандартная, она не отнимает много времени. Зарегистрироваться можно через сайт, мобильную версию или в приложении. Мы пошагово расскажем о первом, наиболее стандартном варианте – регистрации через официальный сайт.

Нажмите на зеленую кнопку «Регистрация» справа вверху.

В открывшейся форме заполните номер телефона, дату рождения и придумайте пароль.

Если есть промокод, его нужно указать здесь же. Также подтвердите достижение 18-летия и согласие с правилами БК и нажмите «Продолжить».

На указанный номер телефона придет 5-значный код. Введите его в открывшемся поле и завершите регистрацию.

Бывают ситуации, когда игрок забыл о том, что уже зарегистрирован в «Винлайне» или забыл пароль для входа. В этом случае система напомнит вам о наличии аккаунта и предложит восстановить пароль.

Введите свой номер телефона и дату рождения.

На ваш номер поступит смс с 6-значным кодом. Введите его и нажмите «Продолжить». Откроется новая форма, где указан ваш логин. Здесь нужно придумать новый пароль и повторить его.

Нажмите «Изменить» и запомните новый пароль.

Помимо регистрации, обязательной процедурой в БК «Винлайн» (как и у любого легального российского букмекера) является идентификация. Игроку предлагается выбрать способ подтверждения личности: загрузка фото паспорта (на странице можно посмотреть примеры удачных снимков) или идентификация через Госуслуги.

Если у вас есть аккаунт на сайте Единого ЦУПС, дополнительная идентификация не понадобится. При регистрации в «Винлайн» просто укажите тот же номер телефона, и данные подтянутся автоматически. Сразу после этого можно переходить к пополнению счета.

Учтите, что при выводе средств БК имеет право запросить у игрока дополнительную верификацию. Это происходит в тех случаях, когда у БК есть основания предполагать, что игрок нарушил правила компании (например, если беттера подозревают в мультиаккаунтинге). Повторную верификацию нужно пройти тем методом, который укажет БК: видеоконференция, посещение ППС или загрузка дополнительных документов.

Пополнение счета и вывод средств

В БК «Винлайн» предусмотрены все стандартные методы внесения депозита:

банковские карты VISA, Mastercard, МИР и даже American Express;

электронные кошельки QIWI, ЦУПИС, ЮMoney;

мобильные платежи (через «МТС», «Мегафон», «Билайн» или Tele2);

интернет-банкинг.

Минимальная сумма депозита – 100 р. Пока игрок не пройдет полную идентификацию, на счету будут установлены лимиты: максимальная сумма депозита составит 60 тыс. р. (с карты). Деньги мгновенно зачисляются на счет беттера. Комиссия взимается только мобильными операторами, если вы выберете этот способ.

Для вывода средств предусмотрены те же способы, что и для депозита, кроме операторов мобильной связи. Выводить нужно не менее 500 р. Максимальная сумма зависит от вашего статуса идентификации и выбранного платежного метода. При полной идентификации наибольшую сумму можно вывести на карту – 595 тыс. р.

Средства обычно выводятся сразу же. Комиссия взимается только в первый раз при кэшауте на электронные кошельки. Вывод возможен только на те платежные системы, при помощи которых ранее делался депозит.

Ставки, коэффициенты и специальные возможности

Выбор ставок в «Винлайне» добротный. Предлагаются на выбор 25+ видов спорта и киберспорт. В линии и лайве вы найдете не только основные турниры, но и смолмаркеты, популярные только в узких кругах беттеров. В киберспортивном разделе также предлагается немало дисциплин: помимо кибер-FIFA и кибер-NBA, это легендарные Dota 2 и CS:GO, а также Valorant, League of Legends, Warcraft 3 и другие. Есть и приличный выбор аутрайтов.

Очень высокими коэффициентами «Винлайн» похвастаться не может. На футбольные матчи маржа примерно 3-4%, на хоккей – около 5%. «Винлайн» сильно ориентирован на российский рынок, поэтому дает хорошие котировки, прежде всего, на национальные соревнования. А вот с коэффициентами в лайве беда. Маржа на футбольные смолмаркеты может достигать 12%, на топ-игры она находится в районе 8%. В остальных видах спорта ситуация не лучше.

Одна из «фишек» конторы – возможность смотреть сразу две видеотрансляции одновременно. Опция доступна авторизованным пользователям. Правда, одну трансляцию допустимо смотреть просто так, а другую – только при условии совершения ставки на нее. Помимо прямых трансляций, на сайте есть инфографика для каждого матча, которая показывает развитие событий, статистику и прочие данные о поединке.

Также игрокам доступна функция кэшаута. Можно выкупить ставку, в которой ход матча складывается неудачно, и вернуть часть денег. Или, напротив, получить выигрыш, не дожидаясь конца поединка, если сценарий благоприятный. Помните, что максимальный выигрыш по одной ставке в БК «Винлайн» ограничен 30 млн рублей, а максимальное количество событий в экспрессе – 20.

Бонусы и акции

Отдельного раздела с бонусами и акциями на сайте БК «Винлайн» нет. Почти все акционные предложения собраны в блоке в верхней части главной страницы.

Главная акция для новых клиентов – приветственный фрибет до 10 000 р. Этот подарок выдается за установку приложения для «Андроид» или iPhone/iOS. Вносить стартовый депозит не нужно – просто установите себе программу на телефон и получите до 10 000 рублей фрибета. Сумма генерируется автоматически – это всегда случайное число. Отыгрывать фрибет не нужно – вы можете сразу поставить его на любое событие с любым коэффициентом. Если пари сыграет, на основной баланс будет зачислен чистый выигрыш (минус размер самого подарка). Эту сумму можно вывести на карту или кошелек.

Акция «Х50 – игра на 50 миллионов». По сути, это тотализатор, в котором нужно угадать 13 исходов матчей, чтобы получить главный приз – 50 млн р. Букмекер сам определяет матчи и рынки для прогнозирования – игроку остается только принимать выбор. Программа лояльности «Бонус-клуб». Постоянные клиенты букмекерской конторы автоматически участвуют в программе и получают фрибеты за то, что делают ставки. За каждые поставленные 1000 р. выдается 1 акционный «мяч». Всего в программе 8 уровней лояльности (5 обычных и 3 VIP-статуса – Gold, Platinum, Diamond). Для перехода на каждый новый уровень нужно набрать определенное количество «мячей». Чем выше уровень, тем больше размер фрибета (а на VIP-уровнях дается еще и кэшбек).

Помимо постоянных, в «Винлайне» часто проводятся разовые акций. Они бывают приурочены к крупным спортивным событиям или важным датам.

Мобильная версия и приложения

Мобильная версия БК «Винлайн» по адресу m.winline.ru открывается автоматически при входе на сайт с телефона или планшета. Однако она не предназначена для игры. На первой же странице вам предложат скачать приложение или перейти на полную версию сайта. Здесь нет кнопки «Вход» или «Авторизация», так что у действующих клиентов нет возможности попасть на свой счет.

Для игры с телефона рекомендуем все же загрузить приложение «Винлайн». Оно функциональное, удобное, компактное, кроме того, за его установку можно получить фрибет до 10 000 р. (об этом написано выше). В приложении доступны все те же возможности, что и на основном сайте БК: пополнение счета и вывод средств, ставки по линии и в лайве, видеотрансляции, бонусы и т.д.

Приложение для iOS скачивается из официального магазина AppStore. Достаточно кликнуть на сайте «Винлайна» на фирменный логотип «надкушенного яблока» – и вы автоматически попадете на нужную страницу.

С программой для Android ситуация чуть запутаннее, если вы пользуетесь смартфоном или планшетом Samsung Galaxy. При нажатии на зеленую кнопку «Скачать приложение» на первой странице мобильной версии система «отправит» вас в Galaxy Store для загрузки приложения оттуда.

Если вы хотите скачать софт напрямую с сайта БК «Винлайн, нужно перейти на гаджете в полную версию, а затем кликнуть на иконку зеленого робота в верхней части главной страницы. Система уточнит, что файл может быть небезопасен, и запросит подтверждения скачивания. Смело загружайте файл на свое устройство – приложение «Винлайн» на «Андроид» не навредит телефону.

Служба поддержки

Саппорт БК «Винлайн» отвечает на русском языке. Служба поддержки – одно из главных достоинств компании. Она работает круглосуточно, а обратиться в нее можно следующими способами:

телефон – 8800-333-60-47;

электронная почта – support@winline.ru;

лайв-чат (в правом нижнем углу сайта);

телеграм-бот (Winline_SupportRus_bot).

Для решения наиболее серьезных вопросов рекомендуем сразу писать на почту. По телефону и в чате вам помогут решить только рядовые проблемы – например, привести выдержку из правил.