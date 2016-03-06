Розы и львы британского футбола

История Англии в футбольных эмблемах и наоборот, а также том, что скрывается за символикой британского футбола.

Если вы вы когда-нибудь обращали внимание на изображение однотипных цветков на эмблемах таких английских клубов, как Лестер Сити, Челси, Саутгемптон, Лидс Ютд., Шеффилд Ютд., Хаддерсфилд Таун, Уимблдон, Барроу и Манчестер Сити (периода 1972-1997, а также планирующейся с сезона 2016/17), то не могли не задаваться вопросом, что они означают и почему так часто используются в футбольной символике. Тем, для кого это осталось загадкой, предлагаю небольшой экскурс в историю.



Во второй половине XV века в Англии происходил ряд вооружённых конфликтов за власть между сторонниками двух ветвей династии Плантагенетов – Ланкастеров и Йорков. Эмблемой первой была алая роза, второй – роза белая.



Итогом всех этих сражений стала победа Ланкастеров. Корону получил Генрих VII, ставший основателем династии Тюдоров, символом которой он сделал белую розу, окаймлённую красными лепестками, как символ примирения двух воевавших родов. В последствии этот красно-белый цветок стал общепринятым символом Англии. Позже изображение розы Тюдоров (именно такое название получил этот цветок) многократно менялось: периодически его дополняли короной, листьями и стеблем, что нашло своё отображение и на эмблеме клуба Блэкберн Роверс.

Конечно же, нельзя не упомянуть и эмблему Футбольной ассоциации Англии, на которой роза Тюдоров также нашла своё место. Кстати, за основу самой эмблемы взят герб упомянутой выше династии Плантагенетов (имевшей, между прочим, французское происхождение).

Данный традиционный английский герб, называемый «Львы, идущие настороже», был создан во время правления самого известного представителя этой династии – Ричарда Львиное Сердце (до него использовался герб с изображением одного льва).

Также нужно отметить, что подобные розы изображены и на эмблемах двух шотландских клубов: Альбион Роверс (Котбридж) и Монтроз, выступающих в Лиге 1 и Лиге 2 соответственно (третий и четвёртый дивизионы шотландского футбола).

Ну и напоследок, для любителей конспирологических версий приведу ещё один пример с изображением аналогичного цветка – фамильный герб Мирабо.

Самый известный представитель этого семейства – граф Оноре де Мирабо – был активным деятелем Великой Французской революции и масоном...

Дальше думайте сами)