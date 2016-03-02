Начало конца

Совсем скоро начнется весенняя часть чемпионата, поговорим о перспективах команд.

Пойдем по порядку в турнирной таблице.

ЦСКА-Всем очевидно что команда главный претендент на золото, однако многие считают главным конкурентом Зенит который прилично отстал забывая о Ростове Курбана Бердыева.Что касаемо трансферов ЦСКА как всегда провел точечную селекцию которая навернека даст результат а вот положительный или отрицательный узнаем по окончанию сезона.

Прогноз-ЧЕМПИОН.

РОСТОВ-Кто бы мог подумать что всего год назад клуб борющийся за выживание и погрязший в финансовых проблемах уже в этом сезоне будет бороться за еврокубки. На данный момент мало кто ставит на Ростов в чемпионской гонке, забывая на примерах Аланий и того же Рубина что много дает тренер а Бердыев без сомнений талант каких поискать.

ПРОГНОЗ-в тройке.

ЛОКОМОТИВ-Перспективы команды под большим вопросом,команда хорошая но всегда немного чего то не хватает.Тренер интересный, перспективный,нужно время.Не думаю что он рад продаже Ньяса в эвертон,но футбол не только спорт но и бизнес. Игра с Фенером показала многое,главное чего не хватило это тренерского опыта чтоб дать шанс Шкулетичу а не выпускать на позицию форварда Миранчука. Возможно именно этот ход и даст результат в чемпионате,либо Хенти выстрелит так как трансфер неоднозначный.

ПРОГНОЗ-Пятое место.

Спартак-Не стану писать про стиль и традиций так как нет ни того не другого.Назначение Аленичева до сих пор вызывает у многих много вопросов и мнений,Мое мнение тренер отличный ему нужно время а у команды его нет больше всего непонятно почему у тренеров не получается в Спартаке а совсем скоро уже с испанской командой выигрывают лигу европы.И это не единичный случай.Если же говорить о перспективах то как и в прошлые годы команде опять чего то не хватит и она не попадет в тройку.И не факт что зацепится за зону евро.

ПРОГНОЗ-Шестое место.

КРАСНОДАР-команда которой все восхищаются за ее скоростной прогресс.Проблемы тем не менее такие же как и у топ трио нашего чемпионата. Несмотря на прошлогодний успех в чемпионате,этот сезон показывает что команде рано делать новый шаг в развитие.Я про игру в плей-оф лиги европы.Конечно играя на групповом этапе с Боруссией на равных и обойдя ее в конце концов проиграть Спарте очень обидно,но надо делать выводы и извлеч урок чтоб в следующем году все сделать правильно.Относительно чемпионата у команды все нормально осталось набрать форму и результат прийдет.

ПРОГНОЗ-Четвертое место.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...