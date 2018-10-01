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    Потеря

    1 октября 2018
    Великий шансонье!!!

    Умер Шарль Азнавур

    Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет, сообщают представители артиста.

    Азнавур возвращался из своего турне по Японии, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, он умер в своем доме на юге Франции. В конце года он собирался дать новые концерты.

    Певец Лев Лещенко отметил, что Азнавур соединял своим голосом целые поколения и был настоящим лидером шансона.

    «Печально, что уходят такие мастодонты, которые озвучивали своим голосом целые эпохи. Он соединял целые поколения. Азнавур был настоящим лидером шансона, он, собственно, и определил этот жанр, после него появились французские шансонье», – сказал Лещенко.

    Он отметил, что Азнавур любил своих зрителей, много гастролировал. Также он вспомнил, что шансонье постоянно находился в завидной физической форме.

    «У него был молодой голос, не стертый. Мы с ним выступали в Кремле в прошлом году, я слышал его вживую. Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – добавил он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что шедевры Азнавура, как и его «тембр и сияние», надолго переживут его.

    «Будучи полностью французом, неискоренимо связанный со своими армянскими корнями, узнаваемый во всем мире Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трех поколений», – заявил он.

    Также кончину Азнавура прокомментировала лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    «Великий певец и несравнимый поэт, оставил нам репертуар непревзойденного богатства. Все французы оплакивают его талант», – отметила Ле Пен.

    Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже в семье этнических армян – отец будущего шансонье родился в Ахалцихе Тифлисской губернии Российской империи, мать происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. Имя Азнавура при рождении – Шахнур Вахинак Азнавурян.

    Семья Азнавура уехала из России в 1920-х годах. Он родился в Париже, где его родители ожидали визу в США. В связи с рождением ребенка они остались во Франции.

    В пять лет он играл перед зрителями на скрипке, в девять исполнял на сцене русские танцы. Тогда же начал петь в капелле церкви.

    Во время Второй мировой войны его отец ушел добровольцем на фронт, а Шарль зарабатывал для семьи деньги, выступая в парижских кафе и театрах в оккупированном Париже.

    Песни начал сочинять в 1940-х годах. В 1946-м его дуэт с Пьером Рошем заметила Эдит Пиаф и взяла их в свое турне по Франции и США, после чего началась профессиональная карьера Азнавура как шансонье. Прорыв произошел в 1956 году после концертов в Касабланке и Париже, где он выступал трижды в день.

    В репертуаре Пиаф большим успехом пользовалась написанная для нее Азнавуром песня Jezebel. Песни Азнавура исполняли многие талантливые шансонье. В 1950 году Рош эмигрировал в Канаду, и Шарль начал выступать один. Тогда же и появилось сценическое имя Шарль Азнавур.

    Успех ему принесла песня Sur ma vie в 1954 году. К тому времени он написал более 30 песен-шлягеров. В 1956 году записал несколько хитов: Sa jeunesse, Parce que, Apres l'amour.

    В 1964 году впервые побывал с гастролями в СССР, где навестил бабушку в небольшой деревушке под Ереваном. В следующем году в течение 12 недель выступал со своим сольным концертом в «Олимпии» в сопровождении оркестра Поля Мориа.

    В 1965 году в Париже поставили его первую оперетту Monsieur Carnaval, благодаря чему появился новый хит La boheme. В 1973 году он написал оперетту Douchkа.

    В 1971 году шлягером стала песня, написанная для фильма Андре Кайата «Умереть от любви».

    В 1973 году песня Азнавура She была удостоена платинового диска, который ранее никогда не вручался французу.

    В 1988 году после Спитакского землетрясения в Армении, которое унесло тысячи жизней, Азнавур основал благотворительную ассоциацию Aznavour pour l'Armеnie. Он организовал ряд акций в помощь пострадавшим. Для одной из них он пригласил Анри Верноя и 90 других французских певцов и актеров. С ними он записал песню «Для тебя, Армения», которая была продана числом в два миллиона копий.

    В 2000 году стал министром культуры Франции, но не прекратил выступать и совершать турне. В конце 2003 года выпустил альбом Je voyage.

    В 2006 году провел благотворительный концерт на главной площади Еревана, на котором присутствовали президенты Франции и Армении Жак Ширак и Роберт Кочарян. Спустя два года получил гражданство Армении. В 2009 году президент Армении Серж Саргсян назначил его армянским послом в Швейцарии и постпредом в отделении ООН в Женеве.

    В 2011 году представил альбом «Азнавур навсегда» в Государственном Кремлевском дворце в Москве. В апреле 2017 года там же представил программу «Вечная любовь», где часть известной композиции исполнил на русском языке.

    В 2006 году некоторое время жил на Кубе, где с Чучо Вальдесом написал альбом Color Ma Vie. Премьера альбома состоялась в Москве 20 апреля 2007 года.

    В августе 2017 года получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» рядом с театром Pantages.

    Весной этого года должен был выступить в Петербурге, но концерт отменили из-за его госпитализации. В мае перенес двойной перелом руки.

    Снялся более чем в 90 фильмах, в том числе играл главные роли в фильмах «Арарат» (2002) и «Отец Горио» (2004). Автор мемуаров «Слова с афиши» (1991) и «Прошедшие дни» (2004).

    Написал более тысячи песен, которые исполняли в том числе Боб Дилан, Рэй Чарльз, Хулио Иглесиас и другие, выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти и т. д.

    У него шестеро детей от трех браков.

    Признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times.

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