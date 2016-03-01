В следующем чемпионате Украины примут участие 12 команд

Участники Общего собрания Премьер-лиги приняли решение поддержать предложение формата соревнований по формуле проведения турнира Лиги Пари-Матч сезона 2016/17.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В следующем Чемпионате примут участие 12 команд, а турнир будет состоять из 2-х этапов.

На первом участники проведут двухкруговой турнир, после чего разделятся на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках, и за сохранение прописки в Премьер-лиги соответственно. Количество набранных очков после первого этапа сохраняется.

По итогам сезона две команды, которые по спортивным показателям заняли последние два места в итоговой турнирной таблице, напрямую покидают Премьер-лигу, а в состав участников Премьер-лиги входят два коллектива Первой лиги.