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    В следующем чемпионате Украины примут участие 12 команд

    1 марта 2016
    В следующем чемпионате Украины примут участие 12 команд

    Участники Общего собрания Премьер-лиги приняли решение поддержать предложение формата соревнований по формуле проведения турнира Лиги Пари-Матч сезона 2016/17.

    Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

    В следующем Чемпионате примут участие 12 команд, а турнир будет состоять из 2-х этапов.

    На первом участники проведут двухкруговой турнир, после чего разделятся на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках, и за сохранение прописки в Премьер-лиги соответственно. Количество набранных очков после первого этапа сохраняется.

    По итогам сезона две команды, которые по спортивным показателям заняли последние два места в итоговой турнирной таблице, напрямую покидают Премьер-лигу, а в состав участников Премьер-лиги входят два коллектива Первой лиги.

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