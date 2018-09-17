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    Коррида

    17 сентября 2018
    Женские разборки

    Нападение директора магазина на покупательницу попало на видео

    В сети появилось видеозапись драки покупательницы и директора продуктового магазина в городе Каменске-Уральский Свердловской области.

    Причиной драки стал конфликт покупательницы и сотрудников магазина сети «Верный». Девушка попыталась сдать в магазин продукт с истекшим сроком годности.

    «Пришли вернуть просрочку, а в итоге нам швырнули деньги, нахамили и вытолкнули. Мы ж просто попросили, чтоб хотя бы по регламенту принесли извинения. Думали, администратор, а оказалось – директор Быкова Ольга Васильевна», – говорится в описании видео, размещенном в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

    На видео сотрудник магазина толкала покупательницу и хватала ее за волосы. Дерущиеся женщины также нецензурно оскорбляли друг друга.

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