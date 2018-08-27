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    Коррида

    27 августа 2018
    Пытать клиента, чтобы он взял кредит

    Конфликт в одном из воронежских банков произошел после ссоры сотрудницы и клиентки. В результате кассир воткнула ручку в лицо воронежанки.

    Поводом для ссоры стала мятая купюра: клиентка одного из банков Воронежа решила обменять валюту, но сотрудницу банка не устроила такая неаккуратность.

    В результате спора она, по словам потерпевшей, несколько раз ударила ее, и воткнула шариковую ручку в щеку. Об этом сообщает «ТВ Губерния».

    Пострадавшая клиентка вызвала сотрудников полиции, которые выясняют подробности происшествия.

    Ранее в Екатеринбурге женщина ударила полицейского по голове пакетом с двумя килограммами замороженных пельменей, после чего страж правопорядка обратился к врачам.

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