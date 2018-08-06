Ничего не спасет

«АвтоВАЗ» пообещал «премьеру, которая изменит все»

Предприятие «АвтоВАЗ» на официальных страницах в соцсетях распространило тизер с пятью новыми моделями, которые будут представлены в конце августа на Московском международном автосалоне.

На тизерах автомобили скрыты покрывалами. За ними находится надпись: «Премьера, которая изменит все». Тизеры и аналогичные изображения размещены в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

«Сейчас это секрет, который раскроется уже совсем скоро», – подписана фотография

Из тизера ясно, что модели представят 29 августа на Московском международном автосалоне.

«Российская газета» предполагает, что на тизере расположена одна из пяти версий обновленной Granta: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал.

Также «АвтоВАЗ» должен представить серийный седан Lada Vesta Sport и кроссовер Lada Xray Cross, обновленные Lada 4x4 и Largus.

В середине июля «АвтоВАЗ» уже показал обновленную Lada Granta