Символическая сборная первой половины сезона 2017/2018 РФПЛ.

Все оценки субъективны, а Вам предлагаю по достоинству оценить на мой взгляд команду мечты первой части сезона. Если кто-либо не согласен с моим мнением, то я всегда рад читать Ваши комментарии и отзывы.

1. Вратарь – Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Помимо того, что болельщиками ЦСКА – Игорь был признан лучшим игроком клуба в сезоне 2016/2017, Акинфеев не останавливается на достигнутом, и в полной мере, что весьма заслуженно, купается в любви болельщиков. Вратарь «армейцев» в этом сезоне уже трижды признавался лучшим среди игроков ЦСКА по версии болельщиков – в сентябре, октябре и декабре. Однако за Игорем не только любовь болельщиков, но и сухая статистика. Чего только стоит тот факт, что среди вратарей отечественных клубов Игорь установил рекорд по количеству «сухих матчей» в Еврокубках (14 матчей). Кроме того, Акинфеев находится в числе лидеров по количеству отраженных ударов из-за штрафной, а также ударов, нанесенных из вратарской зоны. И пускай ЦСКА далек от идеала относительно игры в обороне, но Акинфеев именно то передаточное звено в цепи, на котором и держится оплот защиты армейцев.

2. Центральные защитники – Георгий Джикия (Спартак). Соломон Кверквелия (Локомотив).

Относительно Георгия Вы часто можете встретить лестные отзывы о его прогрессе с момента перехода в стан красно-белых и действительно уже второй сезон Георгий демонстрирует потрясающую форму и самоотдачу, а в те моменты, когда Джикия получает травму у спартаковцев часто случаются провалы в центре, а также индивидуальные ошибки дублеров Георгия. С кем бы в паре не играл Джикия он и подстрахует и грамотно начнет атаку, да еще и бьется в обороне как следует. Московский Спартак уверенно берет пальму первенства по количеству отборов и заблокированных передач (ударов), а Георгий именно тот человек, который умеет делать разницу в этих вещах.

Соломон Кверквелия, как собственно и сам Локомотив находится на подъеме. Юрий Семин сумел правильно донести тонкости оборонительной игры Локо и как следствие, Локомотив пропустил меньше всех в первой части сезона. Центральная ось Локомотива очень тщательно профильтровывает атаки соперников, а Соломон в силовой манере заставляет нападение ретироваться. Процент выигранных единоборств в воздухе исключительный у Соломона, как и качество передач. И пускай он не всегда способен быстро начать атаку железнодорожников, но в остальном Соломон остается одним из самых надежных защитников РФПЛ.

3. Правый защитник – Марио Фернандес (ЦСКА). Левый защитник Доменико Кришито (Зенит).

Некоторые эксперты говорят о том, что Фернандес проводит один из самых посредственных сезонов в своей карьере с того момента, как он заиграл в РФПЛ. Однако, даже при такой игре Марио остается именно тем игроком чья позиция и место в стартовом составе ЦСКА и сборной России, как мне кажется, еще долго будут незыблемыми. Да, Марио определенно сдал в количестве обостряющих передач (всего три голевых передачи: с Тосно, Манчестером и Краснодаром) , да и в силовом сегменте он порой уступал соперникам, чего раньше за ним не велось (среднее количество выигранных единоборств снизилось с 3,1 до 2,6). Однако, он все также удерживает лидерство по количеству пробега за матч, имеет хорошие данные по отборам, точности пасов и количеству подключений.

Доменико Кришито, один из немногих кто удержал свой уровень игры после первой четверти сезона, где Зенит был железобетонным досрочным чемпионом (по оценкам журналистов). Доменико в каждом матче ведет команду за собой и поистине настоящий капитан. Доменико на постоянной основе нагнетает остроту посредством своих навесов и рассекающих передач. Вы только посмотрите на результаты итальянского защитника во втором полугодии 2017 года – четырежды игрок матча, 4 забитых мяча, 3 голевых передачи. Впечатляет итальянец, уже который сезон к ряду. Доменико уже собрал 195 перехватов, борется вверху и внизу так, что соперники выигрывают лишь дважды из 10 попыток. Настоящий капитан – настоящий боец.

4. Центральные полузащитники – Фернандо (Спартак). Игорь Денисов (Локомотив).

Фернандо, после уничижительного матча с Зенитом, где он был разбит просто в пух и прах и деклассирован как игрок, все -таки сумел оправиться и вернуться к прошлогодней форме. Имея в своем арсенале две прекрасные ноги, каждая из которых легко вкладывает в ногу партнера передачу через 30-40 метров, он становится поистине незаменимым в атакующем кулаке Спартаке. Фернандо не всегда вгрызается в мячи и ведет борьбу с открытым забралом, но Фернандо тот человек, который подойдет к мячу и шарахнет со штрафного так, что вратари провожают мяч лишь глазами (вратари Ливерпуля и Краснодара не дадут соврать). Именно Фернандо разгоняет атаку и делает ее неповторимой, быстрой и изящной. Бразилец украсил наш чемпионат и продолжает радовать своей эффектной и качественной игрой в распасовке.

Игорь Денисов в любой команде сразу ассоциируется с бомбой замедленного действия (такая уж у него репутация). В любой момент Игорь способен совершить откровенно грубый поступок или просить увеличить ему зарплату под угрозой невыхода на поле. Однако, в настоящий момент Игорь под руководством Семина стал тем самым фильтром в центре, который если и пропускает, что-либо через себя то уж совсем незначительное. Наравне с Кверквелией Денисов достоин получить свою порцию благодарностей от игроков и болельщиков за свою игру. Пусть у Игоря нет потрясающей разум статистики по эпизодам, однако лидерство Локомотива и наличие капитанской повязки заставляет говорить о Игоре, как об системообразующем игроке.

5. Крайние полузащитники – Куинси Промес (Спартак). Далер Кузяев (Зенит).

После того, как российским футбольным сообществом Промес признан лучшим игроком 2017 года в РФПЛ, то по сути и добавить нечего. Действительно в составе Спартака есть мотор, который в любой момент готов взорваться от своего желания забивать и быть лучшим. Стоит только посмотреть на то как досадует Промес в своих неудачах и насколько он упивается игрой, когда у него все получается. Действительно классный игрок каких на данный момент немного в РФПЛ. Очень уж не хочется, чтобы он уезжал из России, но все так даже если это произойдет, то мы всегда можем вспомнить десятки моментов, где Промес был по-настоящему велик как игрок.

Далер Кузяев скорее всего не самая однозначная фигура в этом плане. Были сомнения у меня насчет того, а не включить ли мне Антона Миранчука, но все же, помятуя о первой четверти сезона и невероятной самоотдаче Кузяева в матче против Спартака (5:1) я выбрал его. Очень хорошо Далер влился в состав команды и действительно отрабатывает все выданные ему ранее авансы. В своих интервью он постоянно говорит о том, что ему предстоит еще много работать, но уже сейчас мы можем говорить о ярком, техничном игроке в превосходной степени: 4 мяча, 3 голевых передачи. Универсализм Кузяева как в атаке так и в обороне, невероятная выносливость, вот те качества которые применимы к Кузяеву, а что еще необходимо для качественной игры на фланге.

6. Нападающие – Федор Смолов (Краснодар). Александр Кокорин (Зенит).

Пожалуй, самые сложные позиции в плане выбора. Здесь Вам и Джеффесон Фарфан, который больше года не играл на приличном уровне, а теперь терзает оборону противников. Тут Вам и Луис Адриано, который уже второй сезон к ряду является незаменимым наконечником в атаке Спартака. Да перечислять можно действительно долго. Однако, с учетом того, что в нашем чемпионате невероятно сложно забивать выделить тут стоит наших соотечественников, что перед ЧМ 2018 не может не радовать. Давние друзья еще со времен Динамо Федор и Александр забили по 10 мячей каждый, Федор сделал три ассиста, а Кокорин два. И Александра и Федора невообразимо обострено голевое чутье, что позволяет им чуть ли не в каждом моменте и ситуации, создавать опасность у ворот. Дела у Федора пошли настолько хорошо, что в начале говорили об интересе Реала (подумать только!), а теперь уже конечно о более пристальном внимании со стороны Вест Хэма. Александр на фоне рождения сына в июне 2017 просто вспыхнул как нападающий и по-настоящему заискрил. Все эксперты на перебой начали кричать о возвращении Александра и как оказывается не зря кричали. Кокорин по-прежнему великолепен в каждом компоненте атакующей игры, реализация, удары и обострение – это все что характеризует Кокорина, как в принципе и Федора.