Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Люди в черном Все блоги -

    Суть видеоассистентов судьи

    26 июня 2017
    Нововведение ФИФА как оно ощущается, и работает ли ?

    ФИФА во всей красе показала нам на большом турнире новшество – видеассистентов. Да, много об этом говорили и проводили эксперименты до этого (на молодежных турнирах), но что вышло в итоге? Что же будет использоваться повсеместно? Система, которую нам представили сейчас, представляет собой того самого ассистента за монитором к которому может обратиться главный судья, если не уверен в эпизоде, но и сам ассистент может вмешаться в действие если уверен в не правильном решении. Но есть четкий список когда это возможно :

    1. Взятие или невзятие ворот

    2. Удалениях (Прямая красная карточка или вторая желтая)

    3. Пенальти

    4.Определение офсайда.

    И конечно, это все должно помочь избежать не верных решений. И где-то уже помогает – несколько отмененных голов. Но поговорим о самом главном – о самих судьях на поле, и возникает такой вопрос, – вот эпизод, падает игрок, судья ставит пенальти, а видеассистент отменяет, и понятно все что сделал это именно он – видеассистент. А теперь представите каков теперь судить этому арбитру ? Какой авторитет в глазах игроков< раз он в моменте разобраться не может/ Но хуже дела с помощниками, как ему фиксировать “вне игры” когда его решения отменяли ? В глазах футболистов арбитры стремительно теряют авторитет.

    Но есть другой режим, когда судья сам подбегает и смотрит момент, принимает решения , но и здесь есть изъян, арбитр должен быть подготовлен, иначе и так он может не привольно принять решение как это было с Бакари Гассама, казалось бы посмотрел, а решение то все равно не правильное.

    Конечно, модернизация нужна, футбол становиться быстрее, и не за всеми моментами судьи успевают, и могут принять верное решение. Но тем не менее нужно делать это как можно аккуратнее, иначе мы можем прийти к тому, что на поле сильно нужны судьи вообще не будут.

    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11