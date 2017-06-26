Суть видеоассистентов судьи

Нововведение ФИФА как оно ощущается, и работает ли ?

ФИФА во всей красе показала нам на большом турнире новшество – видеассистентов. Да, много об этом говорили и проводили эксперименты до этого (на молодежных турнирах), но что вышло в итоге? Что же будет использоваться повсеместно? Система, которую нам представили сейчас, представляет собой того самого ассистента за монитором к которому может обратиться главный судья, если не уверен в эпизоде, но и сам ассистент может вмешаться в действие если уверен в не правильном решении. Но есть четкий список когда это возможно :

1. Взятие или невзятие ворот

2. Удалениях (Прямая красная карточка или вторая желтая)

3. Пенальти

4.Определение офсайда.

И конечно, это все должно помочь избежать не верных решений. И где-то уже помогает – несколько отмененных голов. Но поговорим о самом главном – о самих судьях на поле, и возникает такой вопрос, – вот эпизод, падает игрок, судья ставит пенальти, а видеассистент отменяет, и понятно все что сделал это именно он – видеассистент. А теперь представите каков теперь судить этому арбитру ? Какой авторитет в глазах игроков< раз он в моменте разобраться не может/ Но хуже дела с помощниками, как ему фиксировать “вне игры” когда его решения отменяли ? В глазах футболистов арбитры стремительно теряют авторитет.

Но есть другой режим, когда судья сам подбегает и смотрит момент, принимает решения , но и здесь есть изъян, арбитр должен быть подготовлен, иначе и так он может не привольно принять решение как это было с Бакари Гассама, казалось бы посмотрел, а решение то все равно не правильное.

Конечно, модернизация нужна, футбол становиться быстрее, и не за всеми моментами судьи успевают, и могут принять верное решение. Но тем не менее нужно делать это как можно аккуратнее, иначе мы можем прийти к тому, что на поле сильно нужны судьи вообще не будут.