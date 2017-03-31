«Уфа» – первая, «Спартак» – четвёртый и другие результаты чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Ещё не так давно никто и не подразумевал, что киберфутбол будет признан видом спорта, а уже сегодня он вырывается в массы и по нему проводятся турниры высокого класса. Так, сегодня, 31 марта 2017 года стартовал первый в истории чемпионат РФПЛ по киберфутболу, проходящий в Казани. Игроки преодолели пока только групповой этап, но уже произвели на зрителя приятное впечатление.
Групповой этап
Матчи группового этапа чемпионата РФПЛ по киберфутболу проводились сегодня один за другим в течение всего дня. Очень напряжённый график как для игроков, так и для комментаторов и зрителей.
По итогам сегодняшнего игрового дня из 20-ти киберфутболистов 8 вышли в четвертьфинал турнира, который пройдёт завтра. Также зрители смогли для себя выявить безоговорочных лидеров турнира, о которых речь пойдёт позже.
Вот те участники, которые смогли преодолеть групповой этап и выйти в четвертьфинал турнира в Казани:
- «Оренбург» – Кирилл ARUHITO Ординарцев (1-е место в группе A)
- «Арсенал» – Вячеслав JUHURO Алхазов (2-е место в группе A)
- Михаил TORRESPNZ Запорожец (один из четырёх участников, не представляющих профессиональный клуб, который смог пройти онлайн отбор, на турнире играет за сборную России) – 1-е место в группе B
- «Локомотив» – Антон KLENOFF Кленов (2-е место в группе B)
- ЦСКА – Андрей TIMON Гурьев (1-е место в группе С)
- «Амкар» – Илья BLANCO Белослудцев (2-е место в группе С)
- «Уфа» – Роберт UFENOK77 Фахретдинов (1-е место в группе D)
- «Краснодар» – Андрей 22DRON11 Коннов (2-е место в группе D)
Лидеры и главные сенсации турнира
Несомненным лидером чемпионата РФПЛ по киберфутболу является Андрей Гурьев, представитель клуба ЦСКА, играющий под ником TIMON. Он показал прекрасный пример того, как нужно играть в FIFA. Отличный контроль мяча, множество точных передач, красивые голы, прекрасные розыгрыши – всё, как по учебнику. Также на одном с ним уровне находится игрок от «Уфы» – Роберт Фахретдинов (UFENOK77), который тое продемонстрировал качественную игру. Кстати, они уже играли между собой. Произошло это в финале кубка РФПЛ по киберфутболу. В двух матчах победу с одинаковым счётом 3-2 одержал представитель московских армейцев.
Сенсационно вышел в 1/4 финала игрок, который не был заявлен за клуб РФПЛ. Он отобрался на турнир через онлайн квалификацию. Речь идёт о Михаиле Запорожце с ником TORRESPNZ. В группе с «Локомотивом», «Зенитом», «Анжи» и «Томью» он занял первое место и напрямую вышел в четвертьфинал.
Удивлением для всех зрителей стало, конечно же, непопадание в плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу Сергея Никифорова с игровым псевдонимом KEFIR, представляющего «Спартак». В группе A он смог занять лишь четвёртое место, что не позволяет ему пройти дальше.
За что борются игроки?
Киберфутбол выходит на новый уровень, поэтому игроки, ярко проявившие себя на чемпионате РФПЛ, во-первых, приобретут большую популярность; во-вторых, многие из них, конечно, мечтали о том, чтобы играть в FIFA на высоком уровне, и вот – их мечта осуществлена.
Стоит отметить, что игроки сражаются не просто так: все, кто выйдет в полуфинал, смогут принять участие в выставочном турнире KAZAN MAJOR CUP 2017, который скоро пройдёт также в Казани, и куда приедут представители зарубежных клубов. К тому же, победителю чемпионата РФПЛ по киберфутболу предоставляется возможность поехать в Мадрид, чтобы пройти квалификацию на главный турнир по киберфутболу Ultimate Team, который будет проведён в Берлине. Победитель мадридского турнира получит 100 тысяч долларов, а Берлин приготовил для победителя 400 тысяч долларов.
В заключение хотелось бы сказать, что киберфутбол выходит на новый, более высокий уровень. Есть мнения, что в обозримом будущем он сможет соперничать с обычным, «живым» футболом. И это вполне реально. Ведь в настоящем футболе на данный момент сложно пробиться в профессиональную команду, а для киберфутбола нужны лишь руки, компьютер и геймпад. Ну, и голова, конечно же. Что ж, будем наблюдать за ходом событий.
Напоминание
Завтра в 12:00 начнутся матчи плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу, которые будут транслироваться в официальной группе «Наш Футбол» во ВКонтакте. Не пропустите, будет жарко!