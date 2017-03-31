«Уфа» – первая, «Спартак» – четвёртый и другие результаты чемпионата РФПЛ по киберфутболу

Состоялся групповой этап чемпионата РФПЛ по киберфутболу. Он преподнёс зрителям много сюрпризов: хороших и плохих. Об этом и других новостях турнира в блоге «CyberФутбол»

Ещё не так давно никто и не подразумевал, что киберфутбол будет признан видом спорта, а уже сегодня он вырывается в массы и по нему проводятся турниры высокого класса. Так, сегодня, 31 марта 2017 года стартовал первый в истории чемпионат РФПЛ по киберфутболу, проходящий в Казани. Игроки преодолели пока только групповой этап, но уже произвели на зрителя приятное впечатление.

Групповой этап

Матчи группового этапа чемпионата РФПЛ по киберфутболу проводились сегодня один за другим в течение всего дня. Очень напряжённый график как для игроков, так и для комментаторов и зрителей.

По итогам сегодняшнего игрового дня из 20-ти киберфутболистов 8 вышли в четвертьфинал турнира, который пройдёт завтра. Также зрители смогли для себя выявить безоговорочных лидеров турнира, о которых речь пойдёт позже.

Вот те участники, которые смогли преодолеть групповой этап и выйти в четвертьфинал турнира в Казани:

«Оренбург» – Кирилл ARUHITO Ординарцев (1-е место в группе A)

– Кирилл ARUHITO Ординарцев (1-е место в группе A) «Арсенал» – Вячеслав JUHURO Алхазов (2-е место в группе A)

– Вячеслав JUHURO Алхазов (2-е место в группе A) Михаил TORRESPNZ Запорожец (один из четырёх участников, не представляющих профессиональный клуб, который смог пройти онлайн отбор, на турнире играет за сборную России) – 1-е место в группе B

«Локомотив» – Антон KLENOFF Кленов (2-е место в группе B)

– Антон KLENOFF Кленов (2-е место в группе B) ЦСКА – Андрей TIMON Гурьев (1-е место в группе С)

– Андрей TIMON Гурьев (1-е место в группе С) «Амкар» – Илья BLANCO Белослудцев (2-е место в группе С)

– Илья BLANCO Белослудцев (2-е место в группе С) «Уфа» – Роберт UFENOK77 Фахретдинов (1-е место в группе D)

– Роберт UFENOK77 Фахретдинов (1-е место в группе D) «Краснодар» – Андрей 22DRON11 Коннов (2-е место в группе D)

Лидеры и главные сенсации турнира

Несомненным лидером чемпионата РФПЛ по киберфутболу является Андрей Гурьев, представитель клуба ЦСКА, играющий под ником TIMON. Он показал прекрасный пример того, как нужно играть в FIFA. Отличный контроль мяча, множество точных передач, красивые голы, прекрасные розыгрыши – всё, как по учебнику. Также на одном с ним уровне находится игрок от «Уфы» – Роберт Фахретдинов (UFENOK77), который тое продемонстрировал качественную игру. Кстати, они уже играли между собой. Произошло это в финале кубка РФПЛ по киберфутболу. В двух матчах победу с одинаковым счётом 3-2 одержал представитель московских армейцев.

Сенсационно вышел в 1/4 финала игрок, который не был заявлен за клуб РФПЛ. Он отобрался на турнир через онлайн квалификацию. Речь идёт о Михаиле Запорожце с ником TORRESPNZ. В группе с «Локомотивом», «Зенитом», «Анжи» и «Томью» он занял первое место и напрямую вышел в четвертьфинал.

Удивлением для всех зрителей стало, конечно же, непопадание в плей-офф чемпионата РФПЛ по киберфутболу Сергея Никифорова с игровым псевдонимом KEFIR, представляющего «Спартак». В группе A он смог занять лишь четвёртое место, что не позволяет ему пройти дальше.

За что борются игроки?

Киберфутбол выходит на новый уровень, поэтому игроки, ярко проявившие себя на чемпионате РФПЛ, во-первых, приобретут большую популярность; во-вторых, многие из них, конечно, мечтали о том, чтобы играть в FIFA на высоком уровне, и вот – их мечта осуществлена.

Стоит отметить, что игроки сражаются не просто так: все, кто выйдет в полуфинал, смогут принять участие в выставочном турнире KAZAN MAJOR CUP 2017, который скоро пройдёт также в Казани, и куда приедут представители зарубежных клубов. К тому же, победителю чемпионата РФПЛ по киберфутболу предоставляется возможность поехать в Мадрид, чтобы пройти квалификацию на главный турнир по киберфутболу Ultimate Team, который будет проведён в Берлине. Победитель мадридского турнира получит 100 тысяч долларов, а Берлин приготовил для победителя 400 тысяч долларов.

В заключение хотелось бы сказать, что киберфутбол выходит на новый, более высокий уровень. Есть мнения, что в обозримом будущем он сможет соперничать с обычным, «живым» футболом. И это вполне реально. Ведь в настоящем футболе на данный момент сложно пробиться в профессиональную команду, а для киберфутбола нужны лишь руки, компьютер и геймпад. Ну, и голова, конечно же. Что ж, будем наблюдать за ходом событий.

Напоминание