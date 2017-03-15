Сборная сборников из Чемпионшипа

По сравнению с другими вторыми лигами мира, в Чемпионшипе выступает огромное количество игроков своих национальных сборных. В этом тексте мы постарались отобрать лучших из них и объединили их в одной команде.

Многие открыто называют Чемпионшип сильнейшей второй лигой мира, но что это значит? Финансовое благополучие клубов, заполняемость стадионов или же умение качественно играть в футбол? Если говорить о последнем, то чтобы выяснить кто это делает лучше, необходимо проводить отдельный турнир. Где условный «Бари» будет играть с «Лидсом», а «Нумансия» померится силами с «Бохумом». Мы же просто предлагаем обратить внимание на игроков, многие из которых покинули высшие лиги, ради выступления в «самом крутом втором дивизионе планеты».

Чтобы не утомлять читателей перечислением всех игроков, кто вызывается под знамёна своей национальной сборной, мы решили составить символическую сборную из сборников своих стран, показывающих сейчас в Чемпионшипе наиболее уверенную игру.

Обязательным условием является факт того, что игроки продолжают вызываться или вызывались в самом недавнем прошлом в главную сборную своей страны.

Вратарь:

Али Аль-Хабси(35 лет, Оман). Клуб: «Рединг».

Защищает ворота нашей сборной Али Аль-Хабси из не футбольного Омана.

За плечами многоопытного кипера имеется солидный опыт выступлений как за английские клубы(более 100 матчей в АПЛ и более 100 матчей в Чемпионшипе), так и на международной арене(более 100 матчей за сборную Омана).

И что вы думаете? Он продолжает держать марку. Интересно, у себя на Родине он так же популярен, как Азмун в Иране?

Его «Рединг» находится сейчас на 5 месте в турнирной таблице, что позволяет «The Royals» претендовать на матчи плей-офф. В чём есть весомая заслуга Аль-Хабси, который провёл на поле 37 матчей, 12 из которых отыграл на ноль.

Портал WhoScored.com 3 раза признавал Али «лучшим игроком матча», в «Рединге» больше него им становился лишь лучший бомбардир команды Ян Керморган(5 раз).

Защитники:

Левый защитник: Киран Кларк(27 лет, Ирландия). Клуб: «Ньюкасл».

Номинально конечно Кларк центральный защитник, а слева в этом сезоне он сыграл лишь в одном матче. Но левоногому футболисту не впервой играть на краю обороны, а среди центральных защитников в Чемпионшипе конкуренция такая, что глаза разбегаются. Но не включить Кирана в нашу сборную мы просто не могли.

Ирландец оновной ЦЗ «Ньюкасла», лидирующего на данный момент в чемпионате и пропустившего 32 мяча в 37 матчах, что является вторым показателем в лиге(меньше пропустил только «Брайтон» – 31 мяч). Кларк является лучшим в команде по выносам мяча за матч и одним из лучших в лиге по этому показателю – 9.7 «клиренсов» за игру.

Кроме того он редко фолит и хорошо выигрывает верховые единоборства. Его рост(188 см) помогает ему и в атаке, так все три мяча Кирана в этом сезоне были забиты именно головой.

За сборную Ирландии Кларк провёл 24 матча, включая 2 матча на последнем Евро и 3 последние игры отборочного цикла Чемпионата Мира.

Центральный защитник: Понтус Янссон(26 лет, Швеция). Клуб: «Лидс».

В итальянском «Торино» швед за 2 сезона так и не смог стать игроком стартового состава, поэтому перед началом текущего отправился в аренду.

Выбор пал на английский «Лидс», клуб именитый, титулованный, с историей, но к сожалению уже давненько не игравший в АПЛ. Что может измениться по итогам этого сезона.

На данный момент «Павлины» занимает 4 строчку в турнирной таблице, что позволяет им принять участие в играх плей-офф за промоушен. Команда исправно забивает, а меньше «Лидса» на данный момент пропустили лишь «Брайтон», да «Ньюкасл»(«Дерби Каунти» пропустил столько же).

Янссон как и Кларк часто выносит мячи(9.7 «клиренсов» за игру) и также как ирландец он забил уже 3 мяча головой. Понтус хорош в отборе(где-то в Москве улыбнулся один швед), а ещё он занимает 2 место в лиге по заблокированным ударам(1.3 удара за игру).

Уже сейчас известно, что «Лидс» выкупил Янссона у «Торино». С лета он становится полноценным игроком команды и это отличная новость для «Юнайтед» и его поклонников, ведь за этот сезон он успел стать ключевым игроком в защитных порядках «Белых» и одним из лучших защитников Шипа.

Вообще «Павлины», насколько мне известно, довольно популярны в Скандинавии. Кто знает, может Понтус «с детсва за Лидс», поэтому его и не смутил переезд из Серии А во второй английский дивизион.

Пусть Янссон и не является основным ЦЗ сборной Швеции, но он регулярно вызывается в её состав и в случае необходимости всегда готов выйти и помочь своим партнёрам.

Центральный защитник: Шейн Даффи(25 лет, Ирландия). Клуб: «Брайтон».

Партнёр Кирана Кларка по центру обороны сборной Ирландии Шейн Даффи, бетонирует оборону и в нашей сборной.

После 37 туров «Чайки» набрали столько же очков, сколько и «Ньюкасл». И лишь по дополнительным показателям «Сороки» опережают своих пернатых преследователей. А по пропущенным мячам «Брайтон» и вовсе является самым малопропускающим клубом Чемпионшипа, пропустив на мяч меньше «Ньюкасла».

Даффи же можно назвать настоящим «королём воздуха», с показателем выигранных верховых единоборств 6.1 за матч, он занимает 5-6 место в лиге.

Кроме этого Шейн хорош в блокировке ударов и в перехватах. Не зыбывает он и об угрозе чужих ворот, так обладая ростом 193 см он успел уже дважды отличиться забитыми мячами «со второго этажа».

Правый защитник: Сайрес Кристи(24 года, Ирландия). Клуб: «Дерби Каунти».

И снова ирландец. И да, он будет не последним представителем этого островного государства в нашей сборной.

Клуб Кристи, как и команды вышепредставленных игроков обороны, мало пропускает и является одним из лучших в лиге по этому показателю, чего нельзя сказать про забитые мячи.

Касательно же самого игрока, можно выделить его умение идти в дриблинг(1.5 удачные обводки за матч) и снабжать партнёров обостряющими передачами(1.5 ключевых паса за игру).

3 раза признавался «игроком матча» по мнению портала WhoScored.com. В «Дерби» этого звания удостаивался больше лишь Том Инс(6 раз).

В состав сборной Ирландии Сайрес регулярно вызывается, хоть и провёл за неё всего 6 матчей, чаще находясь на скамейке запасных. Ещё бы, ведь на его позиции играет капитан и один из лидеров «Парней в зелёном» Шеймус Коулмэн из «Эвертона».

Полузащитники:

Левый полузащитник: Эйден Макгиди(30 лет, Ирландия). Клуб: «Престон»(аренда из «Эвертона»).

А это Эйден Макгиди, вы разумеется его помните по выступлениям в РФПЛ за «Спартак».

Эйден последнее время так разошёлся, что получил даже премию лучшему игроку февраля в Чемпионшипе. Только за последнее время он забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Всего же в этом сезоне на его счету 4 забитых мяча и 8 голевых передач, к тому же он занимает 5 место в лиге по успешным обводкам, имея в среднем 2.5 удачного дриблинга за матч. Такой технарь в полузащите нашей сборной точно пригодится.

Портал WhoScored.com трижды называл Эйдена игроком матча.

В футболке национальной сборной Ирландии Макгиди уже провёл 86 встреч(5 мячей) и продолжает получать вызовы в сборную, пусть в последнее время он и перестал быть игроком стартового состава.

А напоследок держите его породистый дубль и голевую передачу в матче против «Брентфорда».

Опорный полузащитник: Миле Единак(32 года, Австралия). Клуб: «Астон Вилла».

Многолетний капитан и игрок основы «Кристал Пэлас» австралиец Миле Единак только перед началом этого сезона перебрался на «Вилла Парк».

Конечно Миле уже не молод, а «Астон Вилла» ни в пример более именитый и титулованный клуб(думается, что и более богатый) чем «Пэлас», но всё же переход из клуба АПЛ, пусть и борющегося за выживание, в клуб вылетевший в Чемпионшип, сложно назвать шагом вперёд. Правда Единак уже имеет опыт выступления в Чемпионшипе, ведь он переходил в «Кристал Пэлас» когда те ещё играли в нём.

Как бы то ни было здоровенный бородач теперь выжигает центр поля уже во втором английском дивизионе. Совершает перехваты и отборы, блокирует удары и выигрывает верховые единоборства. К слову этих самых верховых единоборств у него столько же сколько у другого нашего сборника, защитника Шейна Даффи(6.1 за игру), они с ним и делят 5-6 место в лиге по этому показателю.

По иронии судьбы, как и остальные участники нашей сборной также 3 раза признавался игроком матча порталом статистики WhoScored.com.

За сборную Австралии Единак выступает с 2008 года(68 встреч, 15 мячей) и до сих пор является не только игроком основы, но и капитаном «Socceroos».

Атакующий полузащитник: Уэсли Хулахан(34 года, Ирландия). Клуб: «Норвич».

На счету последнего ирландца в нашей сборной 3 мяча и 9 ассистов в текущем сезоне. Уэсли является старожилом «Норвича», ведь в команде он оказался ещё летом далёкого 2008-го.

С «Канарейками» Хулахан поиграл и в АПЛ, и в Чемпионшипе, теперь вот снова борьба за повышение, правда пока не очень удачно. Несмотря на то что ирландец показывает приличный футбол. Так например в среднем за матч он имеет 2.6 обостряющих передачи(2-3 место в лиге) и 2 успешные обводки(13-14 место).

Уэсли кстати забил первый гол сборной Ирландии на последнем Евро 2016, в поединке против шведов. Этот гол для него пока последний за сборную, в которую он продолжает вызываться в свои 34 года.

А это красивый гол Хулахана(третий в матче и для него в сезоне) в ворота «Ноттингем Форест».

Правый полузащитник: Мэтт Ритчи(27 лет, Шотландия). Клуб: «Ньюкасл».

Ритчи провёл сумасшедший сезон 14/15, когда вместе с «Борнмутом» стал победителем Чемпионшипа, в сумме за сезон он набрал 32 результативных действия(15 мячей + 17 передач).

Его дебютный сезон с «Вишенками» в рамках АПЛ тоже можно считать удачным(4 гола + 6 голевых). Но уже перед началом этого сезона Мэтт переходит за £10.20 млн. в «Ньюкасл»,чтобы помочь уже новому своему клубу выиграть Чемпионшип и заработать повышение в классе.

В текущем сезоне на счету Ритчи 9 забитых мячей и 8 голевых передач в лиге. Он не часто обыгрывает своих оппонентов 1 в 1, зато берёт своей активностью и заряженностью на ворота. Мэтт часто навешивает в штрафную – 1.8 кросса(8 место в лиге), а также является штатным исполнителем стандартных положений.

За сборную Шотландии Ритчи провёл 12 матчей и отметился 3 забитыми мячами.

Нападающие:

Джонатан Коджиа(27 лет, Кот-д'Ивуар). Клуб: «Астон Вилла».

Ивуариец Коджиа обратил на себя внимание своей результативностью, ещё выступая за «Анже» в сезоне 14/15 в Лиге 2. Тогда в 28 матчах он отличился 15 раз, а его клуб заработал повышение в Лигу 1. Но в отличии от своего клуба, Джонатан на повышение не пошёл, а отправился опять во второй дивизион, на этот раз уже английский.

Скромный «Бристоль Сити», только выигрывший Лигу 1(3 дивизион Англии) и перешедший в Чемпионшип, заплатил «Анже» £2.55 млн. за Коджиа.

В своё первом сезоне на английской земле Джонатан продолжил делать то, что умеет лучше всего, а именно забивать мячи в ворота соперника. Так в 45 встречах Шипа он забил 18 мячей и в начале текущего сезона «Вилла» выложила за ивуарийца уже солидные £10.97 млн.

На данный момент у нападающего очень хорошие шансы превзойти свою результативность прошлого сезона, ведь в 33 играх он уже забил 15 мячей.

Несмотря на свой внушительный рост(190 см), Джонатан остаётся очень техничным игроком. За игру на текущий момент он совершает 2.2 удачных обводок, что является 8-9 местом в лиге.

Начиная с 2016 года Коджиа вызывается в главную сборную Кот-д'Ивуара, за которую он успел провести 8 игр и забить 3 мяча.

Крис Вуд(25 лет, Новая Зеландия). Клуб: «Лидс».

Помнится, когда в студии «Матч ТВ» обсуждали жеребьёвку Кубка Конфедераций и называли главных звёзд сборной Новой Зеландии, то назвали если мне не изменяет память нападающих Шейна Смелца(35 лет) из «Веллингтон Феникс»(Новая Зеландия) и Джереми Брокки(29 лет) из «Суперспорт Юнайтед»(ЮАР). По какой-то непонятной для меня причине Криса Вуда из «Лидса» редакторы обошли стороной.

Крис является отличным завершителем атак «Павлинов», уже сейчас в 35 играх за клуб он отправил в сетку чужих ворот 22 гола. С этим показателем он пока занимает 1 строчку в гонке бомбардиров Чемпионшипа.

За сборную своей страны нападающий провёл 46 встреч, в которых отличился 18 мячами. А этим летом мы сможем оценить его мастерство уже на российских полях.

Запасные:

Центральный защитник: Томаш Калас(23 года, Чехия). Клуб: «Фулхэм»(аренда из «Челси»).

Опорный полузащитник: Массимо Луонго(24 года, Австралия). Клуб: «КПР».

Левый полузащитник/нападающий: Том Лоуренс(23 года, Уэльс). Клуб: «Ипсвич»(аренда из «Лестера»).

Правый вингер: Гарет МакКлири(29 лет, Ямайка). Клуб: «Рединг».

Правый защитник: ДеАндре Йедлин(23 года, США). Клуб: «Ньюкасл».

Нападающий: Лассе Вибе(30 лет, Дания). Клуб: «Брентфорд».