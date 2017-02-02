Если у многих футболистов кумирами были всегда звёзды футбола прошедших лет, то у моего героя кумиром был — Майкл Джордан. «Король оранжевого мяча» настолько поразил Хенрика Ларссона, что впоследствии швед назовёт своего сына Джорданом. Возможно, и сам Хенрик был бы не прочь играть в баскетбол, но вмешалась природа, и в 12 лет он просто перестал расти, а с ростом 177 см до кольца допрыгнуть, ой, как непросто... И Ларссон подался в футбол...

С самого детства маленького «загорелого» паренька ожидали трудности. Он был «белой вороной» среди своих сверстников, за что нередко получал нагоняй и слышал в свой адрес оскорбления, типа «негрила». А что же Хенрик? А Хенрик с утра до вечера «пахал» и старался не замечать грубости в свою сторону, чему его учил отец, который когда-то сам был в похожей ситуации. Отец же стал и его первым тренером, начав обучение паренька в пятилетнем возрасте. Уже спустя год Хенрик попал в футбольную школу «Хёгаборга», где Ларссон удивлял своих тренеров уверенной игрой. Удивлял до тех пор пока не перестал расти, не в футбольном плане, а в биологическом. Уж, так завелось в северных странах, что в большой спорт попадают физически крепкие и развитые «организмы». Кабовердийскому шведу было, отчего впасть в отчаянье, но один из тренеров команды (Бент Персон) подошёл и сказал: «Работай и всё у тебя получится!». И Хенрик работал, работал так, что в 17 лет получил таки место в основе всё того же «Хёгаборга». Четыре славных года оттрубил Ларссон в третьем шведском дивизионе, совмещая роль футболиста с ролью упаковщика в магазине, а иначе не прожить...

В далёком 1993 году, тогда ещё 1992, один из известных клубов Швеции «Хельсинборг» барахтался во Второй лиге, и чтобы хоть как то вернуться на былые позиции решают преобрести молодого форварда — Хенрика Ларссона. Довольно быстро Хенке начал отрабатывать свой контракт. Опыт упаковщика пригодился, но если раньше он упаковывал коробки, то теперь мячи в ворота соперников. К концу сезона Хенрик набрал 31 гол в 34 матчах, завидная скорострельность, а «Хельсинборг» наконец-то вернулся в элиту. Ларссон недолго отыграет на высшем шведском уровне, проведя всего блестящих полсезона (18 матчей и 19 голов), на горизонте замаячила Европа и большие возможности... Но при этом Ларссон пообещал мэру Хельсинборга обязательно вернуться в клуб, который открыл ему путь в большой футбол...

В Европе его ждали в двух странах: в Швейцарии и в Голландии. Конечно, Хенрику стоило для начала выбрать клуб рангом пониже, то есть «Грассхоппер», но Хенке решил сыграть по-крупному и отправился в Роттердам. В «Фейеноорде» фортуна впервые отвернулась от Ларссона. Игра у шведа не шла, а мяч и ворота всё чаще оказывались несовместимыми понятиями для Хенке. В столь сложную минуту ему вновь помогла родина, точнее сборная родной страны. На Чемпионат мира 1994 года Хенрик ехал конечно не основным форвардом, но сумел себя проявить очень неплохо. Единственным матчем, который Ларссон смотрел сидя на скамейке, был полуфинал с Бразилией, по злой иронии этот матч стал единственным проигранным шведами на мундиале. Единственный мяч на Чемпионате мира Хенке забил в ворота болгаров в матче за 3-е место. После мундиаля игра в Роттердаме наконец-то начала получаться. Хенрик всё чаще выходит в основе и иногда удаётся забивать важные мячи. Но... Опять это «но» в его карьере. Новый рулевой команды Ари Хаан, такое ощущение, просто не знал, куда на поле поставить шведа с дредами. Лорссоном латали все дыры, то справа в полузащите, то слева, то в опорной зоне, то в зоне крайнего защитника. Хенке играл везде... везде, кроме позиции, где бы он был действительно полезен. И в разгар всей этой катастрофической, для Хенрика, ситуации, вдруг из неоткуда возникает «Селтик» с шестистами тысячами долларов в кармане. Сбылась детская мечта Ларссона, он едет на родину великой игры — Великобританию.

В «каталонской» части Глазго к приобретению отнеслись, как к очередной бесполезной трате денег. Просто за последние без выигрышные 9 лет в команде побывало столько второсортной иностранщины, что от парня с дредами ждать чуда не приходилось. И начало карьеры Ларссона в Шотландии это подтвердило на все сто процентов. В первом же матче Хенрик выдаёт голевой пас... игроку соперников и «Селтик» проигрывает 2:1. Но эту нелепость быстро забыли все болельщики «кельтов». Хенке заиграл так, как от него неожидал никто. 9 мая 1998 года Хенрик ставит победную чемпионскую точку в Чемпионате Шотландии, а трибуны в очередной раз затягивают песню: «У него дреды на голове, он ненавидит Джона Нокса. О, Хенрик Ларссон!!!». Очень быстро завоевав симпатию трибун «Селтик Парка», Ларссон становится одним из великих игроков «кельтов». Его имя идеально подходит для скандирования: «Хен-рик Ларс-сон!», чем и пользуются болельщики, повторяя заветную фразу после каждого забитого мяча. Хенке получает истинное наслаждение от игры и атмосферы на трибунах. «Селтик» и Ларссон – они созданы друг для друга. Но если бы всё так и шло гладко дальше... Но...

21 октября 1999 года в игре «Селтика» и «Лиона» происходит страшное. Страшное во всех смыслах. Смотреть момент, в котором Хенрик на ровном месте получает травму жутко, жутко и болельщикам «кельтов», так как они потеряли лучшего игрока на долгий срок. Ларссона поддерживали все, фанаты присылали ему письма с пожеланиями скорейшего выздоровления, прохожие подбадривали его. Сам же Хенке ждал и верил, верил, что ему удастся восстановиться до начала Европейского чемпионата. И он успел, в очередной раз оставив судьбу-злодейку с носом. И пусть на том континентальном первенстве Швеция ничего не противопоставила своим соперникам, Хенрик одержал маленькую победу, он доказал, что вернулся, вернулся раз и навсегда. Следующий сезон за «кельтов» был просто сказкой. «Селтик» взял всё, что только можно в Шотландии, при этом больно уколов ненавистный «Рейнджерс», который отстал от чемпиона на 15 очков. Ко всему к чему «прикасался» Хенрик, доставалось ему. Он-лучший игрок Шотландии и Швеции, а так же главный забивала в мире. Вот такое вот триумфальное возвращение. Дальше три сезона , как под копирку. Ларссона «возводят» в ранг короля, а Хенрик отрабатывает звание почти сотней забитых мячей. Одним из финальных аккордов в шотландской карьере Ларссона стал финал Кубка УЕФА против «Порту» Жозе Моуриньо. Казалось, что из «кельтов» на игру вышел только швед, именно он до последнего боролся за заветный кубок, забив два гола, но «драконы» забили всё равно на один больше. В последнем сезоне Хенрик поможет «Селтику» взять очередное чемпионство, а в последнем матче в финале Кубка Шотландии сам сделает дубль. Он покидал стадион со слезами на глазах, трибуны долго не отпускали своего «короля», но он сделал свой выбор.

Ларссон перебрался в Каталонию, в «Барселону». Это был своего рода вызов, вызов самому себе, проверка своих сил. «Барселона» так «Барселона». Ларссон не рассматривался, как игрок основы, всё таки возраст уже берёт своё. Но тем не менее начало сезона Хенрик делит игровое время поровну с Самуэлем Это′О, а вот дальше камерунец, набрав форму, вытесняет Хенке из основы. Казалось, так и должно было быть, но... Даже перед «пенсией» судьба не оставляет его, в разгар «Эль Классико» Хенрик резко падает на газон и корчится от боли. Дежа вю. Опять серьёзная травма, на этот раз крестообразные связки, и опять полгода без футбола. Жоана Лапорту наверное многие тогда приняли за сумасшедшего, когда тот предложил шведу продлить контракт на год, но видимо тот знал больше нас...

Начало нового сезона Ларссон потерял на раскачку и борьбу за позицию в стартовом составе! Увы, великовозрастный швед уступает в этой борьбе более молодым товарищам по команде. Лишь в середине сезона, когда Самуэль Это′О отправится на главный турнир в Африке среди сборных, Хенке становится неизменным игроком основы. Тогда же Ларссон объявляет о желании вернуться на родину по окончании сезона. Но в Швецию ему суждено было вернуться героем, героем финала Лиги Чемпионов. «Арсенал» выигрывает 1:0 и очень уверенно ведёт игру, но на 61 минуте выходит Хенрик и всё на поле меняется... Сперва с его передачи счёт сравнивает «каталонский» камерунец, а спустя несколько минут проходит пас Хенке на Беллетти и тот устанавливает окончательный счёт. Ларссон не забил, но слелал для победы команды больше, чем другие игроки команды. Тьерри Анри после игры сказал: «Все кругом говорят о Рональдиньо, Это′O, Жюли. Но я их сегодня не увидел на поле. Зато увидел Хенрика Ларссона. Он вышел и тотчас переписал историю!». Да, к этим словам добавить нечего. И вновь прощание, и вновь слёзы...

Стоит, наверное, вспомнить про отношения Ларссона со сборной. В 2002 году шведы на Дальневосточном мундиале выступили лучше, чем два года назад в Голландии и Бельгии. Группу шведы со скрипом, но всё же прошли, а вот в 1/8 финала попали под разыгравшихся сенегальцев и удар Анри Камара отправил «тре крунур» домой. И тут Хенрик заявляет, что прощается со сборной. Он, наверное, даже и представить не мог сколько писем с просьбами вернуться сваливаться на него, родственников и шведскую федерацию футбола. Просили все кто только можно, даже президент УЕФА Леннарт Юханссон лично уговаривал Хенке, но только после слов своего сына Джордана: «Папа, играй за нас!», Ларссон сказал сборной «ДА!». После было ещё два Чемпионата Европы и одно мировое первенство, но нигде шведы не показали достойной игры. И 6 июня 2009 года Хенрик сыграл свою последнюю, 106 игру, за «Тре крунур».

Ларссон приехал домой, возможно, для того, чтобы вспомнить себя молодого. Вспомнить место его первой встречи с женой Магдаленой, навестить тренера Бента Персона, и конечно же сдержать своё слово данное когда-то давно мэру Хельсинборга. Как встретили Хенрика трибуны даже не описать словами, болельщики соскучились по своему «негриле». Доиграв сезон в Швеции, вся команда отправилась в отпуск, вся за исключением 36-летнего Ларссона. Хенке принял предложение Алекса Фергюсона поиграть три месяца за «МЮ». Хенрик проведёт всего 13 игр за манкунианцев, но за это время успеет завоевать место в сердце каждого болельщика. А Фёрги не захочет отпускать шведского ветерана, но он уйдёт... То насколько важен был Ларссон для «МЮ» говорят два факта: первый — это то, что Фергюсон дозаявил шведа в еврокубки, а второй – сэр Алекс лично просил английскую федерацию футбола наградить медалью Ларссона, несмотря на то, что Хенке сыграл всего 7 игр из положенных 10 в Премьер-Лиге.

Кто думает, что в «Хельсинборге» Ларссон просто доигрывал, тот ошибается. Под завершение карьеры Хенрик вместе с середняком из Швеции навели шороху в Европе. В Кубке УЕФА команда неожиданно стала собирать очки, которые по всем прогнозам должна была раздавать. Но Ларссон вёл команду за собой, забив в том розыгрыше 9 мячей, больше в еврокубках он забивал только в «Селтике» в сезоне, когда «кельты» добрались до финала. Хенрик прекрасно понимал, вечно играть даже и ему не суждено, хотя сколько раз он уходил от судьбы. 29 октября 2009 года он в последний раз оденет майку «Хельсинборга», он опять будет плакать, вместе с ним будет плакать и вся Швеция. Великий «король» завершил свою карьеру.

Хенрик всегда был востребован, и не успев снять бутсы и повесить их на гвоздь, звезду Швеции пригласили на тренерский мостик «Ландскруны» из второй шведской лиги. До 2012 года Ларссон безуспешно пытался поднять клуб в Высшую лигу. После ухода из клуба, Хенке решил помочь своему сыну – Джордан, который как раз делал первые шаги в большом футболе в клубе «Хёгаборг». Хенрику даже пришлось ненадолго вернуться в игру. И как же символично, что в одной из игр сын заменил отца. Очень скоро Ларссон возглавил родной «Хельсинборг» и пригласил туда своего сына. Очень скоро он стал в команде основным игроком. В 2016 году «Хельсинборг» вылетел из Высшей лиги, а Ларссон покинул свой пост, разорвав контракт без компенсации.

Сегодня все те, кто в детстве смеялся и издевался над Ларссоном считают его одним из своих кумиров и гордятся тем, что живут в одной стране с ним. А сам Хенке доказал всем, что если пахать, как «негрила», то и простой упаковщик из магазина может стать достоянием нации...