А помните каким он парнем был (с)

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Блог о людях, сделавших футбол лучшей игрой на планете.
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5
Константин Сорокин
12
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Отмена
10 марта 2017
Брат 2.
Биография Фила Невилла
24
5
17 февраля 2017
«Нелетучий голландец».
Он единственный игрок «оранье» послеванбастенского периода, который показывал игру уровня «Супермарко», боязнь летать на самолётах лишила нас многих ярких матчей в его исполнении. Его резанные и кручёные удары из под защитников наводили страх на врат
46
5
10 февраля 2017
Шкет.
Рассказ о самом успешном футболисте постсоветского пространства, когда либо игравшем на Туманном Альбионе. О кировоградце с российским паспортом, об Андрее Канчельскисе.
52
5
8 февраля 2017
«Стоптанная туфля» Романцева.
История о всеми любимом и прекрасном игроке Андрее Тихонове.
103
4
7 февраля 2017
25-ый
Биография неподражаемого Джанфранко Дзолы.
52
5
6 февраля 2017
Датский принц.
История о лучшем бомбардире сборной Дании – Йоне-Даль Томассоне.
42
5
2 февраля 2017
Хенке.
Биография Хенрика Ларссона. Путь от упаковщика в магазине до футбольного бога.
45
3.7
2
1 февраля 2017
Датский "немец"
История об выдающемся датском игроке и тренере Мортене Ольсене.
128
5
29 января 2017
THE BEST.
О Великом Футболисте с говорящей фамилией.
63
5
27 января 2017
Невероятно одаренный лентяй (с)
Биография Мэтта Ле Тиссье.
99
4.6
3
25 января 2017
Русский Пеле
Статья о Константин Еременко.
73
5
25 января 2017
Большое и доброе сердце. Куда пропал самый добрый футболист Африки
В разгар кубка Африки блогер «Бомбардира» вспоминает Нванкво Кану и рассказывает, как он вошел в историю Олимпиады, почему не потянул в «Интере», как заиграл в «Арсенале» и чем занимается сейчас.
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