Медобследование Месси не выявило серьёзной травмы

Месси рисковал пропустить несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заменённый в перерыве матча 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (6:0) и пропустивший сегодняшнюю тренировку команды, прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.



Опасения врачей клуба были развеяны, поскольку у игрока не было обнаружено никаких повреждений, кроме небольшого ушиба. Впрочем, пока нет информации о том, сыграет ли Лионель с тем же «Атлетиком» 20 января в рамках Кубка Испании.