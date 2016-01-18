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    Медобследование Месси не выявило серьёзной травмы

    18 января 2016
    Месси рисковал пропустить несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заменённый в перерыве матча 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (6:0) и пропустивший сегодняшнюю тренировку команды, прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

    Опасения врачей клуба были развеяны, поскольку у игрока не было обнаружено никаких повреждений, кроме небольшого ушиба. Впрочем, пока нет информации о том, сыграет ли Лионель с тем же «Атлетиком» 20 января в рамках Кубка Испании.

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