плюсы и минусы потенциального новичка Спартака

Луис Адриано:хорошо или плохо для Спартака

Луис Адриано возможно новый игрок Московского Спартака в это межсезонье.Все-таки с одной стороны этот трансфер могут воспринимать негативно множество болельщиков красно-белых,в число которых можно отнести и меня.Во-первых у меня возникает чувство ,что к нам опять возвращается некий «Барриос»,футболист игравший несколько лет назад успешно и ,подумавший ,что в РФПЛ он будет звездой,но это оказалось не так ,у него ничего не получалось и он никак не мог «раззабиваться» если можно так сказать.Когда впервые вспыхнула новость про Адриано я подумал:»наверно утка»,но потом слухи стали становиться не просто слухами,достаточно вспомнить новости про встречу бразильца с агентом ,а позже уже несостоявшейся встрече,я уже понял,что это серьезно и надолго,вспоминая при этом «Асториану».

А нужен ли он?

1)Тут стоит учитывать возраст и мотивацию игрока,учитывая какую зарплату он будет получать,если верить слухам Адриано будет самым высокооплачиваемым в команде(хотя я где-то слышал про 50% налогов в Италии),так что посмотрим

2) В команде сейчас царит «гармония» и понимание,а приход вот такого футболиста может разжечь внутриколлективные споры и недовольства со стороны других игроков.

3)Ну ,а как же без плюсов,сперва стоит помнить что наш герой уже играл в Восточной Европе за Донецкий Шахтер ,где забивал вполне неплохо(с сезона 2009 по сезон 2012 он изрядно забивал 10+ мячей(сезон 09/10-11мячей,10/11-10 мячей,11/12-12 мячей))как видим статистика внушающая оптимизм,ну а то,что он не заиграл в Милане,ну что здесь поделаешь,не каждому это дано

Вывод: в общем трансфер неплохо ,так что посмотрим как все окажется на самом делае