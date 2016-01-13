ПРОГНОЗЫ НА АПЛ 13.01.16.

Прогнозы Деда на АПЛ.

МС-ЭВЕТРОН. 13.01.16.



Манчестер Сити дома играет очень ударно и мощно ,забивают в среднем 3,2 мяча за матч. Ну что тут прибавить?! Но есть одно но: в каждом своем победном матче они обязательно пропускали дежурный гол в свои ворота ,поэтому предположить ,то что Эвертон который в последних 5-ти гостевых играх забивал в каждой ,сможет забить и в ворота МС вполне вероятно. Исходя из этого ставка будет оперта только на сухую статистику.



П1+ОБЕ ЗАБЬЮТ (КФ.2,65)