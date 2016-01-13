ПРОГНОЗЫ НА АПЛ 13.01.16.

Не хорошо под именем деда выкладывать свои прогнозы, а прогнозы деда даже не выложил...
МС-ЭВЕТРОН. 13.01.16.
Манчестер Сити дома играет очень ударно и мощно ,забивают в среднем 3,2 мяча за матч. Ну что тут прибавить?! Но есть одно но: в каждом своем победном матче они обязательно пропускали дежурный гол в свои ворота ,поэтому предположить ,то что Эвертон который в последних 5-ти гостевых играх забивал в каждой ,сможет забить и в ворота МС вполне вероятно. Исходя из этого ставка будет оперта только на сухую статистику.
П1+ОБЕ ЗАБЬЮТ (КФ.2,65)
САУТГЕМПТОН-УОКФОРД. 13.01.16.
Саутгемптон дома играет не совсем удачно. Из 5-ти последних игр 3 поражения дома ,да была победа над Арсеналом ,но она была розовая и ее можно вынести за скобки-это просто не подъехал Арсенал на этот матч.
При не удачной серии ,Саутгемптон забивает в каждом домашнем матче.
Уокфорд же напротив -очень играющая команда пытающаяся играть в атакующий футбол.Из 5-ти последних гостевых встреч они выиграли 3. Так же забивая в каждом из них.Можно было бы рискнуть и взять двойной шанс(х2) Уокфорда ,но не рискну, а предложу следующее
Обе забьют (Кф. 1.93)