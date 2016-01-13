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    ДЕД ФУТБОЛ. Все блоги -

    ПРОГНОЗЫ НА АПЛ 13.01.16.

    13 января 2016
    Прогнозы Деда на АПЛ.

    МС-ЭВЕТРОН. 13.01.16.

    Манчестер Сити дома играет очень ударно и мощно ,забивают в среднем 3,2 мяча за матч. Ну что тут прибавить?! Но есть одно но: в каждом своем победном матче они обязательно пропускали дежурный гол в свои ворота ,поэтому предположить ,то что Эвертон который в последних 5-ти гостевых играх забивал в каждой ,сможет забить и в ворота МС вполне вероятно. Исходя из этого ставка будет оперта только на сухую статистику.

    П1+ОБЕ ЗАБЬЮТ (КФ.2,65)

    САУТГЕМПТОН-УОКФОРД. 13.01.16.

    Саутгемптон дома играет не совсем удачно. Из 5-ти последних игр 3 поражения дома ,да была победа над Арсеналом ,но она была розовая и ее можно вынести за скобки-это просто не подъехал Арсенал на этот матч.
    При не удачной серии ,Саутгемптон забивает в каждом домашнем матче.
    Уокфорд же напротив -очень играющая команда пытающаяся играть в атакующий футбол.Из 5-ти последних гостевых встреч они выиграли 3. Так же забивая в каждом из них.Можно было бы рискнуть и взять двойной шанс(х2) Уокфорда ,но не рискну, а предложу следующее

    Обе забьют (Кф. 1.93)

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      kas5 13 января 2016, 09:44

      Не хорошо под именем деда выкладывать свои прогнозы, а прогнозы деда даже не выложил...

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      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U > kas5 13 января 2016, 12:08

      Норм.

      -1
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      Рейтинг: +19

      zadorozhnyy94M-U > kas5 13 января 2016, 12:09

      А прогнозы деда можно купить.

      -1
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      Рейтинг: +11

      kas5 > zadorozhnyy94M-U 13 января 2016, 20:04

      ты считаешь нормальным прятаться за именем другого человека? Это неуважение в первую очередь к нему. Представься своим именем, и давай прогнозы, а за деда прячься.

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