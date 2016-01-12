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    Прогноз на АПЛ.

    12 января 2016
    Прогнозы на АПЛ 12.01.16.
    НЬЮКАСЛ-МЮ. №2. 12.01.16.

    Посмотрев статистику домашних матчей Ньюкасла и пристально ее изучив ,я увидел одну тенденцию ,что они огромное количество голов в свои ворота пропускают во 2м тайме и чаще это происходит после 60 -70 минут – это нам говорит о том ,что у команды проблемы с концентрацией и физ-подготовкой.
    У МЮ из 5-ти последних выездных игр в 3х последних дьяволы проиграли и я не вижу в них явного фаворита. А то как долго МЮ запрягает свои матчи мы знаем, к тому же и соперник упертый который будет бодаться до последнего, и 1й тайм ,как минимум должен не уступить. Все же решится как мне кажется во втором и не обязательно в сторону МЮ ,но ставку нА это я давать не буду, это уж решайте сами я только намекну. А дам на следующее.

    2й тайм >1го ( кф. 2.07)
    НЬЮКАСЛ-МЮ. 12.01.16.

    Ньюкасл дома играет очень неубедительно и в последних 5-ти домашних играх только раз сумел победить при этом в трех из этих 5-ти матчей вообще не смог забить. Так что у "Сорок" виднеются проблемы в Атаке, да и вообще в организации игры.
    У Юнайтед статистика в гостевых играх еще хуже , 3 поражения подряд, а из 5-ти последних матчей всего одна победа. Манкунианцем очень трудно даются голы и в кубковый матч где победа была вырвана на последних минутах тому подтверждение.

    Я не вижу никаких игровых подвижек и не нужно себя этим мнить.
    Встречаются две команды у которых проблемы в нападении ,поэтому много голов я от этой встречи не жду.

    ТМ 2.5 (КФ.1,71)
    АСТОН ВИЛЛА- КРИСТАЛ ПЭЛАС. 12.01.16.

    Астон Вилла в последних 5-ти домашних встречах ни разу не выиграла три раза проиграла и дважды сыграла в ничью .При всех этих проблемах они еще и очень мало забивают .Так же у Астон Валицев критическое положение в таблице,да им конечно же нужна победа ,но не меньше она нужна и Пэласу который рвется в Еврокубки , и на 2 очка отставая от 5-го места.
    Что же касается игры Кристалл Пэлас на выезде, то после разгрома от МС(5-1) они в последних четырех играх дважды сыграли в ничью и дважды победили при этом обыграв Ливерпуль.Так что статистика нам аж кричит ,что Пэлас солидно играет на выезде ,поэтому думаю взять следующую ставку.

    Ф2(0) (КФ.1,7)
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