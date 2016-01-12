Прогноз на АПЛ.

НЬЮКАСЛ-МЮ. №2. 12.01.16.



Посмотрев статистику домашних матчей Ньюкасла и пристально ее изучив ,я увидел одну тенденцию ,что они огромное количество голов в свои ворота пропускают во 2м тайме и чаще это происходит после 60 -70 минут – это нам говорит о том ,что у команды проблемы с концентрацией и физ-подготовкой.

У МЮ из 5-ти последних выездных игр в 3х последних дьяволы проиграли и я не вижу в них явного фаворита. А то как долго МЮ запрягает свои матчи мы знаем, к тому же и соперник упертый который будет бодаться до последнего, и 1й тайм ,как минимум должен не уступить. Все же решится как мне кажется во втором и не обязательно в сторону МЮ ,но ставку нА это я давать не буду, это уж решайте сами я только намекну. А дам на следующее.



2й тайм >1го ( кф. 2.07)

НЬЮКАСЛ-МЮ. 12.01.16.



Ньюкасл дома играет очень неубедительно и в последних 5-ти домашних играх только раз сумел победить при этом в трех из этих 5-ти матчей вообще не смог забить. Так что у "Сорок" виднеются проблемы в Атаке, да и вообще в организации игры.

У Юнайтед статистика в гостевых играх еще хуже , 3 поражения подряд, а из 5-ти последних матчей всего одна победа. Манкунианцем очень трудно даются голы и в кубковый матч где победа была вырвана на последних минутах тому подтверждение.



Я не вижу никаких игровых подвижек и не нужно себя этим мнить.

Встречаются две команды у которых проблемы в нападении ,поэтому много голов я от этой встречи не жду.



ТМ 2.5 (КФ.1,71)