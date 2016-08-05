Почему Боруссия Д станет чемпионом Германии 2016/17

Почему Боруссия в этом сезоне будет сильнее Баварии.

Перед началом европейских чемпионатов нелегко предугадать, какие команды станут чемпионами своих стран. В Англии это сделать вообще нереально, так как в АПЛ обычно идет борьба за трофей до последнего тура. А бывает и такое, что появляется ранее никому неизвестный Лестер и прибивает на своем пути всех, не жалея даже явных лидеров. То ли дело Германия. Там пожизненный фаворит Бавария, почти как в Франции ПСЖ. Но если французский чемпионат может похвастаться только ПСЖ, которому ничто не может помешать, всегда быть чемпионом (разве что шейхи обанкротятся), то Бавария имеет хорошего конкурента в лице дортмундской Боруссии. Уже скоро старт чемпионата Германии, и как раз пора заявить, что новым чемпионом Бундеслиги станет именно Боруссия. Вы скажете: «Почему?». Сейчас объясню.

Одним из самых главных факторов, который позволит шмелям вернуть себе чемпионство спустя четыре года является грамотная трансферная политика. Благодаря ей, сейчас Боруссия явно выделяется среди всех клубов Европы. Исполнительный директор клуба заявил, что больше новых игроков в команде не будет, так как состав полностью укомплектован. А теперь угадайте, когда он это сделал. Еще в июле. И это тогда, когда большинство клубов не произвели ни одного трансфера. Боруссия умудрилась подписать восемь новых игроков, при этом, не сильно ударив по своему бюджету, поскольку эти трансферы покрыли продажи Мхитаряна, Суботича, Хуммельса и Гюндогана. Можно начать биться в грудь и кричать, что Боруссия продала своих лидеров и теперь команда точно ослабеет. Это прекрасно понимал и менеджмент клуба, поэтому на замену им пришли не игроки дворовых команд, а высококлассные футболисты.

Андре Шюррле стал самым дорогим приобретением в истории клуба. Шмели выложили за него 30 млн. евро. Однако все мы знаем, что может Андре, а намного лучше это знает Томас Тухель, ведь именно он открыл миру этого молодого таланта. Также в команду вернулся Марио Гетце. Он принес свои извинения болельщикам и признал, что его переход в Баварию оказался провальным. Да, первое время ему будет нелегко набрать ту форму, с которой он покидал Боруссию. Лично я не сомневаюсь, что Марио стал голоден к футболу и, скорее всего, на это ставят ставку шмели. Приобрела Боруссия и лучшего молодого игрока прошлого сезона во Франции Усмана Дембеле. Особенно хочется остановиться на трансфере португальского защитника Рафаэля Гаррейро. Купив этого игрока перед чемпионатом Европы, шмели даже представить себе не могли, как им повезло, ведь после Евро цена на Рафаэля выросла бы в трижды. Я даже представить себе не могу, как плясало руководство Боруссии после финала. Ну и другие приобретения: Эмре Мор, Микель Мерино, которого хотела купить Барселона, но шмели перехватили игрока. Кстати, о каталонском клубе. Марк Бартра решил сменить испанскую Ла Лигу на Бундеслигу, так как не имел постоянную игровую практику. Это очень хорошее усиление для Боруссии. Также к шмелям присоединился Себастьян Роде. Товарищеские игры в Китае отлично демонстрируют, что он готов грызть землю, чтобы играть в основе.

Таким образом, состав полностью укомплектован. Наставник Боруссии имел практически целое лето для подготовки своей команды к предстоящему сезону. Томас Тухель получил прекрасную возможность слепить конфетку с дортмундского клуба. Получается, что он имеет два реальных состава, которые можно варьировать в зависимости от соперников или турниров. Кстати, Томас сам голодный к победам и трофеям, ведь на данный момент ему нечем похвастаться на клубном уровне. Стоит заметить, что такого выбора игроков не имел Юрген Клопп, когда руководил шмелями. Теперь Тухелю остается постоянно сидеть и сочинять новые тактические схемы, ведь все мы помним, что в прошлом сезоне он сменил четыре варианта.

На каждую атакующую позицию, кроме центрального форварда, теперь есть два игрока. Под ними расположатся главный конструктор атак Гонсало Кастрои волнорез Себастьян Роде. Также есть Свен Бендер, который теперь может играть не только опорника, но и центрального защитника. Вишенкой на этом торте будут великолепные фланги в лице Пищека, Шмельцера и Дурма. Соглашусь, что Шюррле и Гетце еще нужно набрать оптимальную форму. Но если Тухель пригласил этих ребят, скорее всего, он их реанимирует. В общем Баварии теперь будет нелегко бодаться с Боруссией.

Несколько слов о Баварии. На протяжении многих лет баварцы покупали лидеров шмелей, тем самым делая слабее своих главных конкурентов. Другие команды они выносили вообще, как нефиг делать. Однако в этом сезоне похоже назревает расплата. Вместо того чтобы половину команды отдать, как это уже привычно, Боруссия наоборот серьезно усилилась. Бавария имеет свои планы на этот год. От Карло Анчелотти ждут триумфа в Лиге Чемпионов. Мюнхен уже давно соскучился за этим трофеем, ведь Гвардиола так и не смог его завоевать. А вот Серебряных салатниц в музее Баварии и так очень много. Наверняка, в этом сезоне в Германии не будет немецкого «Лестера», а Вольфсбург в любом случае слабее шмелей. Боруссия станет чемпионом Германии 2016/17. Приятного просмотра.