Зидан, Кройф, Заммер и другие топовые тренеры, выигравшие Золотой мяч

В футбольном мире существует особый клуб тренеров, завоевавших в бытность игроком Золотой мяч. Не все они становятся хорошими наставниками, но некоторые добиваются успеха на тренерском пути. О таких – рассказывает «Petrovich. Блог».

Не всегда эта награда помогает стать в будущем, например, лучшим тренером планеты. Ведь все мы знаем, что Мишель Платини, Марко ван Бастен и Олег Блохин не смогли добиться больших успехов в тренерской деятельности. Однако футбол богат на личности, которые сумели выиграть практически все и как футболисты, и как тренеры.

Зинедин Зидан

Француз является самым свежим примером этого ранга. Именно он в качестве наставника Реала выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Возглавив сливочных, Зидан столкнулся с многочисленной критикой в свой адрес. Дело в том, что до этого он тренировал резервную команду королевского клуба и не имел опыта на мировой арене. Впрочем, французский наставник сумел в первом же сезоне выиграть трофей Лиги Чемпионов и, таким образом, закрыть рты всем скептикам.

Йохан Кройф

«Летучий голландец» трижды становился обладателем Золотого мяча. Его заслуженно называют одним из лучших нападающих в истории футбола. В качестве тренера Кройф долгое время возглавлял «Барселону». Именно он сделал каталонскую команду «больше чем просто клуб». Кройф внедрил единую философию игры во всех командах «Барселоны» – высочайшую культуру паса и понимание футбола в его мельчайших деталях. Эта идеология принесла не только красивую игру сине-гранатовым, но и большие достижения – 11 трофеев за 8 лет возглавляемых команду Кройфом.

Маттиас Заммер

Играя в дортмундской «Боруссии», Заммер сумел за один сезон выиграть чемпионат Германии и Лигу чемпионов. Вместе с Бундестим стал обладателем трофея чемпионата Европы. Такие достижения были высоко оценены, и в 1996 году Заммеру вручили Золотой мяч. Однако частые травмы не дали продолжить карьеру игрока и в возрасте 32 лет он возглавил «Боруссию», став самым молодым тренером Бундеслиги. Молодому наставнику понадобилось всего два года, чтобы привести свою команду к чемпионству. Сейчас он подыскивает работу после ухода с поста спортивного директора «Баварии».

Франц Беккенбауэр

Без сомнения, Беккенбауэр был лучшим центральным защитником прошлого века, и два Золотых мяча этому подтверждение. Он изменил представление о том, что должен делать и уметь защитник на футбольном поле. Беккенбауэр-тренер возглавлял сборную Германии, которую вывел в финал ЧМ-1986, однако тогда его подопечные проиграли Аргентине. Через четыре года в финале мундиаля встретились те же команды, и Беккенбауэр сумел взять реванш. Затем он возглавлял «Баварию», с которой выиграл чемпионство и титул обладателя Кубка УЕФА.

Кевин Киган

Обладатель двух Золотых мячей (1978, 1979 гг.), которые он завоевал, выступая в составе «Гамбурга». Киган был капитаном сборной Англии. Став на тренерский путь, взялся спасать «Ньюкасл», который вернул в Премьер-лигу, а через три года до последнего тура вел борьбу с «МЮ» за чемпионство. Однако тогда Фергюсон в очной встрече все же победил Кигана, выиграл титул АПЛ и стал тренером года. Его команды всегда играли в зрелищный и атакующий футбол.