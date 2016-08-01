Забивал моей бывшей команде? В состав попадать не будешь.

Размышления о том, почему некоторые лидеры Шахтера в этом сезоне не попадают даже в заявку на матчи.

Мирча Луческу перешел в Зенит, а его бывшую команду возглавил Паулу Фонсека, ранее тренирующий Брагу. Этой весной в Лиге Чемпионов Шахтер встречался с Брагой, которую вынес с общим счетом 6:1. После прихода в команду Фонсеки все игроки, кроме капитана Срны, забивавшие тогда в ворота Браги, лишились места в основе. Совпадение? Не думаю.

Ярослава Ракицкого – лидера оборонительной линии горняков в первых трех матчах сезона не было даже в заявке. То же самое и с Феррейрой – основного форварда прошлого сезона. Перестал выходить со стартовых минут и Виктор Коваленко – лучший молодой игрок Украины прошлого сезона.

Конечно же, все это шутки. Не стал бы тренер мстить игрокам за то, что они делали свою работу. Однако отсутствие ведущих игроков в стартовом составе, да еще и такое совпадение заставляет болельщиков размышлять по-разному.