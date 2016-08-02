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    Аршавин, Гетце, ван Перси и другие «перегоревшие» звезды мира

    2 августа 2016
    Каждая эпоха футбола рождает своих звезд, которые потом становятся легендами. Однако намного больше футболистов, ставших на звездный путь, но очень быстро с него сошедших. Как раз о таких – в блоге «Petrovich.Блог».

    Как правило, такие игроки очень быстро загораются, в раннем возрасте начинают демонстрировать топ-уровень, а затем в определенный момент перегорают. Сразу стоит отметить, что у каждого своя причина. Одних терзают травмы, а вторым кажется, что они уже и так многого достигли. Сегодня Петрович решил собрать команду перегоревших звезд современности.

    Голкипер. Марк-Андре тер Штеген



    Отличный немецкий вратарь, который показывал великолепную игру, к сожалению, только до перехода в «Барселону». В Бундеслиге тер Штеген являлся самым перспективным стражем ворот. Казалось, что этот молодой, талантливый и очень надежный игрок в одно время оставит позади Мануэля Нойера. Такая игра была максимально оценена и парня забрала «Барселона». Однако после перехода, тер Штеген стал сам на себя не похож, и вообще конкуренция в виде Клаудио Браво оказалась для него непосильна. Сейчас он успешно греет каталонскую банку.

    Правый защитник. Данило



    Мадридский «Реал» купил бразильца за сумасшедшие деньги, как потом оказалось только для того, чтобы тот сидел на скамейке. Виной тому нестабильная игра в королевском клубе. В любой команде царит жесткая конкуренция за место в основе, а про «Реал» так вообще нет смысла говорить. Так вот, о конкуренции, Карвахаль просто съел Данило. И это при том, что бразилец был лучшим защитником двух предыдущих своих клубов – «Сантоса» и «Порту». Никто не ожидал, что Данило так быстро сдаст.

    Центральный защитник. Дмитрий Чигринский

    Украинский футболист, очередная звезда, которую воспитал теперешний тренер «Зенита» Мирча Луческу. Защищая цвета «Шахтера», Дмитрий в молодом возрасте был несомненным лидером донецкого клуба. Неоднократно выводил команду в качестве капитана. После самого успешного сезона, когда «Шахтер» выиграл, теперь уже этот турнир называется Лига Европы, а тогда в 2009 году Кубок УЕФА, Чигринского купила «Барселона». Однако в Испании защитник не смог остаться надолго, так как получил серьезную травму, после которой вернуться в основной состав для него было нереально. «Барселона» сделала обратный транш, отдав игрока назад «Шахтеру», где, кстати, он тоже не смог закрепиться, после чего свободным агентом подался в клубы «попроще».

    Центральный защитник. Томас Вермален

    Второй игрок нашей команды, играющий на позиции ЦЗ, судьба которого полностью повторяет карьеру в «Барселоне» прежнего защитника. Отлично себя показавший в «Арсенале», бельгиец переехал к сине-гранатовым, где травмировался, из-за чего много пропустил. Сейчас у него нет игровой практики, он постоянно сидит на банке и никому не известно, как продолжится его карьера.

    Левый защитник. Фабиу Коэнтрау

    Перейдя в «Реал» из «Бенфики», португальский защитник поначалу показывал отличную игру, однако после прихода к рулю сливочных Карло Анчелотти Коэнтрау перестал входить в основной состав. Португалец почему-то не внушал доверия Анчелотти, поэтому вместо него играл Марсело. Все закончилось тем, что Фабиу перешел в аренду в «Монако».

    Левый полузащитник. Джек Уилшир

    Англичанин стал самым молодым игроком Арсенала. Его дебют пришелся в шестнадцать лет. Джека считали очень перспективным английским футболистом. Его даже в раннем возрасте начали вызывать в национальную сборную. Играя на довольно высоком, как для своих лет, уровне, в 2011 году Джек стал лучшим молодым футболистом Англии. На Уилшира полагались большие надежды, однако его начали преследовать травмы. Пропустив целый сезон из-за повреждения, Джек уже не смог вернуться на былой уровень, и вряд ли он уже это сделает.

    Правый полузащитник. Марио Гетце

    Всеми известный немецкий футболист, который своей фантастической игрой в дортмундской «Боруссии», влюбил в себя многих болельщиков. «Бавария» долго не думая приобрела Марио, однако тот за три сезона проведенных в клубе вместо того, чтобы развиваться дальше вовсе растерял ту форму, которую имел. У парня наступил какой-то регресс. Большую часть он просто сидел на скамейке, а этим летом вернулся назад в «Боруссию».

    Центральный полузащитник. Синдзи Кагава

    После прекрасной игры в дортмундской «Боруссии», игроком заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Вначале Кагава показывал высокий уровень в Манчестере, однако надолго остаться в Англии японец не сумел. Частые травмы и нестабильная игра вынудили руководство клуба вернуть футболиста обратно в «Боруссию».

    Правый нападающий. Робин Ван Перси

    Игрок, с которым в наших воспоминаниях появляется «Арсенал». Много лет являлся лидером канониров, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», однако там не показал и половины того, что творил в лондонском клубе. Первый сезон еще более-менее играл, а затем каждый следующий год был для него все хуже и хуже. В последнем сезоне Луи ван Гал перестал выпускать голландца на поле, и тот вынужден был искать себе новую команду. Теперь ван Перси играет в турецком «Фенербахче».

    Левый нападающий. Тео Уолкотт

    Игрок лондонского «Арсенала», который в 2012 году был признан самым быстрым футболистом мира. Определенное время показывал практически топовую игру. В клубе его называли новым Тьерри Анри. Однако из-за травм он стал играть очень нестабильно, а затем и вовсе растерял форму. К сожалению, Тео так и не смог реализовать свой потенциал, и скорее всего он уже не будет играть на прежнем уровне.

    Центральный нападающий. Андрей Аршавин

    Нет смысла много говорить, и так все помнят, что творил Андрей на «Энфилде», играя за «Арсенал», и как благодаря ему, Россия играла на Евро-2008. Сейчас Аршавин защищает цвета казахстанского «Кайрата».

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии11
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 августа 2016, 09:18

      Кагава и Гетце вроде хорошие игроки.

      0
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      Рейтинг: +10

      Arte_Mike 3 августа 2016, 03:39

      Сгубили денюжки Андрюшу. Поймал звезду,перестал играть,тренироваться,жену бросил...
      Жалко ,мог бы сейчас легко лидером Арсенала быть,очень жалко.
      Был моим любимчком.
      Все равно,сколько бы "говна" про него не говорили,он один из лучших в России был и останется.

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      Рейтинг: +64

      zxc-1168 > Arte_Mike 3 августа 2016, 16:50

      Какая денежка .Андрей перешел а АПЛ с понижением зарплаты. Кто сказал что бросил тренироваться ,Вы это видели ? Или СМИ проплаченные читаете ??? А в личную жизнь вообще не надо лезть .не Ваше это дело. Миллионы людей по всему миру разводятся ,это жизнь. А Андрей и был лидером Арсенала .

      0
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      Рейтинг: +9

      ShadowYony 3 августа 2016, 01:45

      ИМХО, вместо Ван Перси стоило всунуть Фалькао или хотя бы Форлана.

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ShadowYony 3 августа 2016, 10:59

      Форлана???
      255 мячей за клубы и 36 голов за сборную (второй результат после Суареса), чувак!!!! Лучший бомбардир и игрок (!!!) чемпионата мира 2010, чувак!!! Дважды в десятке на ЗМ, чувак!!!
      Чемпион Англии, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, Кубка Америки (то чего Месси только снится), чувак!!!!
      Лучший бомбардир чемпионата Испании 2005 и 2009, чувак!!!!! ОБЛАДАТЕЛЬ ДВУХ ЗОЛОТЫХ БУТС (2005 и 2009), чувак!!!!
      Форлан один из лучших (если не лучший!!!) нападающих мира в эпоху между эпохой Рональдо/Зидана и эпохой КР/Месси (наряду с Дрогба, Вильей и Ибрагимовичем)!!!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ShadowYony 3 августа 2016, 11:00

      Господи, как такое вообще можно было написать!!!!

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      Рейтинг: +148

      P10NER 2 августа 2016, 19:13

      Про Ван Перси тут конечно какая то обида затаилась у автора. В МЮ он перегорел?? )) хахах он помог принести клубу 20 чемпионство, хорошая статистика, его брали с расчетом вприниципе на короткий рывок. САФ хуйни не сделает

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > P10NER 2 августа 2016, 20:06

      Полностью согласен!
      И вообще говорить про игрока, забившего 234 гола за клубы (для сравнения у Ван Бастена - 276, у Гуллита - 224, Клюйверта - 200) и 50 голов за сборную (ЛУЧШИЙ результат!!! да-да, больше Кройфа и ван Нистлроя), что он перегоревший - это просто БРЕД!

      В принципе то же касается и Аршавина на самом деле...

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      Рейтинг: +64

      zxc-1168 > Schicko_008 3 августа 2016, 16:55

      Тоже самое и Андрея касается ,игрока который творил чудеса на поле . Отдавшего более двухсот голевых передач и забившего более ста голов ,игрока который имеет именную гранитную плиту на Аллее Славы в Лондоне ,который не однократно был лучшим . Бред какой -то ..... Я думаю Аршавина для количества вписали . Дважды номинировался на ЗМ и т.д. ...Комплексы видно у автора.

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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 2 августа 2016, 19:13

      аршавин по лучше кристины то был в те года!!!!

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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 2 августа 2016, 19:11

      пидорасы гасят нормальных игроков!!!

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