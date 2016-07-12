И даром не надь, и с деньгами не надь

Почему «Локомотив» поступил правильно, отпустив Жемалетдинова.

В последние несколько дней внимание российских спортивных СМИ приковано к московскому «Локомотиву», где назревает очередной скандал. Не успели утихнуть страсти по поводу перехода одного из перспективных игроков клуба – Рифата Жемалетдинова – в казанский «Рубин», как (по неподтвержденной пока информации) за ним может отправиться еще один молодой «железнодорожник».

Негодование фанатов столичного клуба можно понять: каждый сезон мы видим красивую картинку из Европы, где на смену опытным звездам приходят молодые таланты, бережно воспитанные клубом и приводящие команду к новым трофеям. В «Локомотиве» же, похоже, к собственным воспитанникам относятся как к горячим пирожкам – продавай, да побольше, пока есть спрос! В комментариях в популярных соцсетях фанаты «железнодорожников» поносят, на чем свет стоит, руководство клуба и конкретно Ольгу Смородскую.

Однако, если разобраться в происходящем, то президент «Локомотива» поступает абсолютно правильно. Её действия, как бы пародоксально это не звучало, – первый шаг на пути к выздоровлению не только вверенной ей команды, но и российского футбола в целом. Как бы грубо это ни звучало, но такие игроки являются проблемой футбола, от которой надо избавляться. Рифату, прежде чем требовать повышения заработной платы, необходимо было отыграть на хорошем уровне как минимум целый сезон, регулярно попадая в основу. Нельзя отрицать, что как игрок он хорош, но необходимо выдвигать свои требования, имея за плечом достойное «портфолио», а не удачный отрезок сезона. Только представьте, что стало бы с клубом, если бы запрос Жемалетдинова был бы удовлетворен. Это создало бы прецедент, и тогда бы все более-менее талантливые молодые игроки могли претендовать повышение заработной платы с вопросом «а чем мы хуже?»

Легкие деньги развращают людей, и наши футболисты, к сожалению, не исключение. Мы должны воспитывать в молодых талантах патриотизм, желание биться за команду, за идею, за страну, а не за миллионы евро. Если это не начать пресекать сейчас, то на домашнем Чемпионате Мира мы получим новое поколение «Мамаевых», которые, пролетая над столицей в своем личном самолете, будут ждать нелицеприятных слов в комментариях.