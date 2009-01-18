|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Рекреативо (Уэльва)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Малага (Малага)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|08.02.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|25.01.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|18.01.2009
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|11.01.2009
|82' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|21.12.2008
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:3
|Вальядолид (Вальядолид)