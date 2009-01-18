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    Альберто - статистика

    Вратарь
    Имя Альберто
    Фамилия Лопес Фернандес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 мая 1969 (53 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Барселона (Барселона)
    15.03.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    08.03.2009 Был в запасе Рекреативо (Уэльва) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    01.03.2009 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    22.02.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Малага (Малага)
    15.02.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Вальядолид (Вальядолид)
    08.02.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    01.02.2009 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Вальядолид (Вальядолид)
    25.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    18.01.2009 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 82' -90' Спортинг (Хихон) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    21.12.2008 Был в запасе Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    14.12.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    07.12.2008 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:3 Вальядолид (Вальядолид)
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