Энок Инонга - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Энок
|Фамилия
|Инонга
|Команда
|Симба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Энок
|Фамилия
|Инонга
|Команда
|Симба
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДР Конго
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|ДР Конго
|02.02.2024
|1' -90'
|ДР Конго
|3:1
|Гвинея
|28.01.2024
|65' -124'
|Египет
|1:1
(7:8)п
|ДР Конго
|24.01.2024
|Был в запасе
|Танзания
|0:0
|ДР Конго
|21.01.2024
|1' -46'
|Марокко
|1:1
|ДР Конго
|17.01.2024
|1' -90'
|ДР Конго
|1:1
|Замбия