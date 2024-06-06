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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сенегал - ДР Конго
Сенегал - ДР Конго: обзор матча 06 июня 2024
Сенегал
06.06.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
ДР Конго
45+1'
П. Сарр
85'
Ф. Майеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - ДР Конго
Желтая карточка
П. Гуйе
90'
+7
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Н. Джексон
90'
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Майеле
Пас отдал
Ч. Аколо
84'
Замена
Ф. Майеле
️️️️
М. Элиа
84'
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
А. Масуаку
Замена
А. Сима
️️️️
Х. Диалло
78'
74'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
Г. Какута
73'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ч. Пикель
Желтая карточка
М. Ниахате
68'
66'
Желтая карточка
М. Элиа
Замена
П. Гуйе
️️️️
И. Ндиайе
62'
57'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Й. Висса
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
Пас отдал
Х. Диалло
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
18
Исмаила Сарр
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
13
Мешак Элиа
ЦФ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
21
Абдалла Сима
ПВ
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
12
Шериф Ндиайе
ЦФ
ДР Конго
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Esdras Kabamba
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
17
Чадрак Аколо
ЦФ
3-1-2-2-1
16
Менди
4
Сек
3
Кулибали
19
Ниахате
21
Диарра
13
Ндиайе
17
Сарр
11
Джексон
18
Сарр
20
Диалло
4-1-1-2-2
16
Берто
4
Туанзебе
2
Инонга
22
Мбемба
26
Масуаку
18
Пикель
8
Мутуссами
11
Какута
20
Висса
9
Эссенде
13
Элиа
13
Ндиайе
26
Гуйе
26
Гуйе
13
Ндиайе
Гуйе
6
Сисс
6
Сисс
Гуйе
20
Диалло
21
Сима
21
Сима
20
Диалло
11
Джексон
12
Ндиайе
12
Ндиайе
11
Джексон
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
11
Какута
25
Кайембе
25
Кайембе
11
Какута
20
Висса
10
Бонгонда
10
Бонгонда
20
Висса
13
Элиа
19
Майеле
19
Майеле
13
Элиа
18
Пикель
17
Аколо
17
Аколо
18
Пикель
Остались в запасе
Сенегал
ДР Конго
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Esdras Kabamba
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
0
Микаил Файе
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
0
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Esdras Kabamba
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
7
Грэйди Диангана
ЦП
15
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Сенегал - ДР Конго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Стадион:
Stade Me Abdoulaye Wade, Diamniadio
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