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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ДР Конго - Южный Судан
ДР Конго - Южный Судан: обзор матча 21 марта 2025
ДР Конго
21.03.2025, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Южный Судан
45+3'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ДР Конго - Южный Судан
Желтая карточка
А. Масуаку
90'
+5
Замена
С. Бакамбу
️️️️
С. Банза
79'
Замена
Э. Кайембе
️️️️
Ч. Пикель
61'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Т. Бонгонда
61'
Замена
М. Элиа
️️️️
Силас
57'
46'
Замена
D. Omot Sebit
️️️️
P. Mara
ГОЛ! 1:0!
Т. Бонгонда
Пас отдал
Й. Висса
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
16
Димитри Берто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
15
Роки Бушири
ЦЗ
20
Йоанн Висса
ЛВ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Силас
ПВ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Южный Судан
23
M. Mawith
ВР
13
Samuel Malis
ЦЗ
12
Rashid Toha
ЦЗ
2
Benjamin Laku
ЦЗ
4
Paul Puk Kun Pal
ЦЗ
20
Nelson Victor
ЦП
19
Wani Ivan Adebo
ЦП
8
William Gama
ЦП
5
Peter Chan
ЦП
21
Yohanna Paulino
ЦП
17
Paul Mara
ЦФ
11
Tito Mayor
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
9
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
7
Грэйди Диангана
ЦП
19
Фистон Майеле
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Южный Судан
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
3
Okocha Rashid
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
14
David Omot Sebit
ЦЗ
6
Joseph Malish Manase
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
25
Simon Kuoto'o
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
10
Lazarus Laku
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Берто
26
Масуаку
5
Батубинсика
15
Бушири
22
Мбемба
18
Пикель
8
Мутуссами
20
Висса
10
Бонгонда
11
Силас
23
Банза
4-5-2
23
12
2
4
13
20
8
5
21
19
11
17
18
Пикель
25
Кайембе
25
Кайембе
18
Пикель
10
Бонгонда
7
Диангана
7
Диангана
10
Бонгонда
11
Силас
13
Элиа
13
Элиа
11
Силас
23
Банза
17
Бакамбу
17
Бакамбу
23
Банза
17
14
14
17
Остались в запасе
ДР Конго
Южный Судан
1
Лионель М'Паси
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
9
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
19
Фистон Майеле
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
3
Okocha Rashid
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
6
Joseph Malish Manase
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
25
Simon Kuoto'o
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
10
Lazarus Laku
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Остались в запасе
1
Лионель М'Паси
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Энок Инонга
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
9
Жереми Нгакия
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
19
Фистон Майеле
ЦФ
Остались в запасе
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
3
Okocha Rashid
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
6
Joseph Malish Manase
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
25
Simon Kuoto'o
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
10
Lazarus Laku
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Николя Дюпюи
Статистика матча ДР Конго - Южный Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
Информация о матче
Стадион:
Stade des Martyrs, Kinshasa
Посещаемость:
70000
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